Osmi marec – dan za razvajanje in romantične trenutke z vašo damo!

Oglasno sporočilo

Mednarodni dan žena se tradicionalno praznuje 8. marca in velja za dan, posvečen dosežkom žensk, njihovi moči in enakopravnosti. Skozi stoletja so se ženske borile za svoje pravice v svetu, ki so mu vladali moški, ta borba pa se na mnogih področjih odvija še danes.

Ženske se vsakodnevno pogumno soočajo z izzivi in preprekami, ki stojijo na njihovi poti, poleg močnih besed in dejanj se zagotovo izražajo tudi s svojim stilom, načinom oblačenja, ličenja in izbiro obutve.

Vse ženske bi se zagotovo strinjale, da je vsak dan idealen za presenečenje, darilo ali romantično pozornost, ne glede na to, ali je praznik ali ne. Kljub temu je osmi marec dan, ko se lahko moški še prav posebej izkažete in svoji dami pričarate enkratne, romantične trenutke. Če ne veste, na kakšen način praznovati dan žena s svojo izbranko, smo za vas pripravili nekaj atraktivnih predlogov.

Sprehod v dvoje

Vsak dan bi si morali vsaj za nekaj časa privoščiti oddih na svežem zraku, saj nas ta okrepi in napolni z energijo, zlahka tudi pozabimo na vse tegobe in se prepustimo trenutku. Prekrasni dnevi so nas pričakali na začetku marca in zunaj že diši po pomladi.

Povabite torej svojo damo na prijeten sprehod na svežem zraku po napornem delovniku in jo presenetite z novim parom športnih copat, s katerimi se bo počutila kot na oblačku. Športne copate dame že dolgo nosimo tudi izven športnih dvoran in z njimi čudovito kombiniramo obleke in krila, zato bo to prava izbira za vajino športno obarvano popoldne.

Namig: če jo želite še dodatno razvajati, jo pričakajte s cvetlico v roki, v nahrbtnik ali torbo si pripravite sladki prigrizek za oba.

Elegantni večer doma

Nič hudega, če je zaradi razmer ne morete povabiti v priljubljeno restavracijo! Zakaj si ne bi pripravila elegantne okusne večerje kar doma? Svečana oblačila, romantični pridih v vašem ambientu in okusna hrana je popolna zmagovalna kombinacija.

Izkažite se v kuhinji in se še posebej potrudite za pripravo njene najljubše jedi in izbrane dišeče sladice. Steklenica dobrega vina seveda sodi zraven, svečke in morda malce zatemnjene luči bodo še dodatno poskrbele za pridih romantike.

Namig: presenetite jo z izbranimi visokimi petkami, ki se jim ne bo mogla upreti in jih bo lahko poljubno kombinirala s svečanimi oblačili, jeansom ali pomladno živahnimi stajlingi.

Skupaj v šoping

Ženske se ne morejo upreti misli na šoping. Pa naj gre za oblačila, obutev, modne dodatke, nakit … Tega nimamo v omarah nikoli preveč! Naj bo ta dan ona tista, ki bo izbirala destinacije in trgovine, moški pa naj v stilu pravega gentlemana pridrži torbico ali nakupovalne torbe, ko bo izbirala in si ogledovala različne modne kose.

Namig: Črni nizki škornji z vezalkami, ki so že leta med najljubšimi kosi ženske obutve, so odlična izbira za še vedno malo bolj sveže pomladanske dni. Odlikujeta jih praktičnost in udobnost, z lahkoto se kombinirajo z vsemi vrstami oblačil.

Želimo vam srečen dan žena

