Okusna začimba, ki topi odvečno maščobo

Spadaš med ljubitelje čilija in drugih pekočih dobrot? Tudi tvoj balkon krasi zbirka skrbno negovanih rastlinic, ki te razveselijo z okusnimi plodovi? Mnogo ljudi obožuje njihov pekoči okus, le malo pa jih ve, da različne vrste pekočih paprik lahko pripomorejo k temu, da pokaš od zdravja.

Čiliji imajo toliko zdravilnih učinkov, da bi jih morali na svoj jedilnik vključiti prav vsi.

Hkrati te pekoča hrana tudi osrečuje. Razlog je preprost: človeško telo ne razlikuje med ostrino okusa in fizično bolečino, odziv telesa je enak. Pri tem se sproščajo endorfini, da bolečina popusti. Endorfini pa ne samo blažijo bolečine, temveč sprožajo tudi občutek sreče.

Kaj je kapsaicin?

Kapsaicin je skrivnostna snov, ki daje pekočim paprikam značilen okus, poleg tega pa ima številne zdravilne lastnosti, ki jih poznajo le redki. Kapsaicin nastaja le v plodu, v mesnatem delu zraven semen je koncentracija najvišja.

Kapsaicin je afrodiziak, saj sprošča endorfine, hormone sreče.

Obstajajo pa tudi njegove zelo praktične lastnosti. Kapsaicin je antiseptik, zato v deželah, v katerih težje skrbijo za higieno, jedo zelo pekočo hrano in s tem preprečujejo različna obolenja. V naravi se nahaja vse, kar potrebujemo za zdravo in srečno življenje.

Ali veš, da pekoča hrana pomaga pri celi vrsti bolezni in obolenj?

Blagodejne učinke pekoče paprike na telo že stoletja cenijo kulture po vsem svetu. Indijanci so drgnili dlesni s čilijem, da bi lajšali zobobol. Indijci, Vietnamci, Mehičani in Madžari, največji ljubitelji pekočih dodatkov, nekaterih bolezni praktično ne poznajo. Iznajdljivi Inki so čilije uporabljali celo kot orožje v boju proti Špancem.

Naj te ne skrbi, da močno začinjena hrana povzroča želodčne razjede.

Ta razširjen tabu nima znanstvene osnove. Vrsta raziskav je potrdila, da pekoče začimbe ne škodijo želodcu in celo preprečujejo razjede. Poleg tega pomagajo uničiti škodljive bakterije in spodbujajo ustvarjanje zaščitnih želodčnih sokov.

Tri navdušujoča dejstva o kapsaicinu

Številne raziskave so potrdile pozitivne učinke kapsaicina na telo in duha. To ne pomeni, da moraš z uživanjem čilija pretiravati, zagotovo pa razmisli o tem, da ga uvrstiš na svoj jedilnik zdrave in uravnotežene prehrane. Malo bolj začinjeno življenje ti zagotovo ne bo škodilo! Med najbolj priljubljenimi koristmi kapsaicina za zdravje so:

deluje protibolečinsko,

blaži vnetja,

pomaga pri hujšanju.

#1 Lajšanje bolečin v sklepih in mišicah

Kapsaicin je primeren za lajšanje najrazličnejših vrst bolečin, denimo bolečin v sklepih in kosteh, pa tudi za lažje premagovanje glavobolov, migren in bolečin v sinusih. Je priljubljena sestavina protibolečinskih krem z značilnim toplotnim učinkom.

#2 Blaženje vnetij

Kapsaicin je izjemno močna protivnetna snov. Zavira tvorbo t. i. substance P in preprečuje širjenje vnetij. Prehranska dopolnila, ki vsebujejo kapsaicin, odlikujejo visoke količine antioksidantov, ki se uspešno spopadajo s prostimi radikali v telesu.

#3 Pomoč pri hujšanju

Naj te razveselim z revolucionarnim odkritjem: z rednim uživanjem kapsaicina lahko hujšaš brez telovadbe. Več spoznaš v nadaljevanju, za zdaj le toliko, da je kapsaicin termogeničen, kar pomeni, da se pri njegovi presnovi sprošča dodatna toplota – kar močno poveča porabo energije, to pa povzroči izgubo maščobnih oblog.

Malo poznan naravni topilec maščob

Številne raziskave so pokazale, da kapsaicin učinkovito sodeluje pri zniževanju telesne teže:

aktivira rjave maščobne celice, ki so ključne pri termogenezi,

spodbuja oksidacijo maščobnih kislin,

naravno zavira apetit in preprečuje napade lakote,

ugodno vpliva na stanje v prebavnem traktu in črevesju.

Začini si življenje tudi ti

Čistega kapsaicina ne moreš zaužiti, z njim je treba ravnati previdno. Zagotovo v tem primeru ne velja, da je več bolje. Ker smo ti želeli omogočiti, da imaš od te naravne sestavine z neverjetnim potencialom koristi tudi ti, smo z ekipo razvili najučinkovitejši naravni topilec maščobe ("fat burner"), ki je dostopen vsem, ki si želite kar se da hitrih rezultatov brez neprijetnih stranskih učinkov.

Uporabi preverjen recept za trajno izgubo kilogramov.

CapsiMax v inovativnem prehranskem dopolnilu Active Burn je patentirana, kapsulirana verzija kapsaicina s postopnim sproščanjem. Tako ga želodčna kislina ne uniči, telo pa ga optimalno izkoristi za kurjenje odvečne maščobe. Z zaužitjem kapsaicina se aktivirajo receptorji, ki maščobnim celicam sporočijo, da naj maščobo kurijo, namesto da bi jo kopičili.

Active Burn na dan odžene maščobne celice stran

Nedavna ugotovitev znanstvenikov je povsem spremenila pravila hujšanja: maščobne celice v telesu se med seboj pogovarjajo. Šepetajo si lahko:

maščobe naj se kopičijo ali maščobe naj se kurijo.

Ali želiš prevzeti nadzor nad pogovorom med maščobnimi celicami?

Pripravi se na preobrat v spopadu z odvečnimi kilogrami, saj bo kapsaicin s postopnim sproščanjem v patentirani kapsuli CapsiMax spremenil pogovor med tvojimi maščobnimi celicami tako, da se bodo dogovorile, da začnejo v trenutku kuriti odvečno maščobo. To bo sprožilo t. i. simultano sproščanje maščobe po celem telesu. Zato pomeni Active Burn osupljiv preboj na področju hujšanja.

Kaj imata skupnega termogeneza in hujšanje?

Vrniva se k termogenezi, procesu proizvajanja toplote v telesu. Ta proces je ključen za vzdrževanje ravnovesja, saj je stalna telesna temperatura pogoj za normalno delovanje fizioloških procesov v telesu. Postopek termogeneze zahteva porabo dodatnih kalorij, kar povzroči izgubo maščob.

Proces hujšanja lahko poenostaviš s pospešitvijo delovanja metabolizma.

Prav termogeneza pa ti lahko pomaga pospešiti metabolizem. Spodbudiš jo lahko z uživanjem določenih mikrohranil, denimo kapsaicina. Naj ti zaupam, da je to odlična kombinacija za hujšanje, saj bo telo namesto tebe opravilo procese, potrebne za kurjenje maščob.

Pet razlogov, zakaj je čili dober za telo

Prepričan sem, da te je kapsaicin že očaral. Želim ti predstaviti vse njegove dobre učinke, saj ni samo dobrodošla pomoč pri hujšanju, ampak tudi pomemben sodelavec pri vzdrževanje zdravega duha v zdravem telesu.

#1 Zaščita za srce

Kapsaicin pomaga ohranjati zdravo srce, saj zmanjšuje holesterol. Raziskave kažejo, da pomaga tudi pri razkroju fibrina, ki povzroča krvne strdke. Kulture, v katerih so čiliji vsakodnevna sestavina obrokov, beležijo manjše število kapi in srčnih zastojev.

#2 Zniževanje visokega krvnega pritiska

Kapsaicin telo oboroži z vitaminoma A in C ter bioflavonoidi. Ti ščitijo celice pred oksidativnim stresom in pomagajo krepiti žilne stene, ki postanejo debelejše in bolj prilagodljive na spremembe krvnega pritiska.

#3 Zaviranje raka prostate

Redno uživanje kapsaicina pozitivno učinkuje na celoten organizem in ima celo protirakave učinke. Tumorji, izpostavljeni delovanju kapsaicina, naj bi se bistveno zmanjšali.

#4 Zaloga vitamina C

Malo znano dejstvo je, da povprečno velik čili vsebuje več vitamina C kot pomaranča.

#5 Nega kože

Ker pekoča hrana povzroča potenje, je učinkovito orodje za čiščenje kože. Pikantnost hrane namreč odpira kožne pore in tako koži omogoča, da se sama očisti vse nezaželene umazanije. Kapsaicin pomaga pri luskavici, saj zmanjša bolečino, vnetje in rdečico.

Novost na področju hujšanja

Vse naštete koristi kapsaicina najdeš v revolucionarni formuli na področju spopadanja z maščobnimi oblogami. Golden Tree Active Burn cilja celo na najbolj odporne maščobne obloge – tiste, ki so se ti do zdaj zdele odporne na težko vadbo in stroge diete.

Formula, plod domačega znanja in dolgoletnih izkušenj s področja zdrave prehrane, zdravega načina življenja in pionirskih prehranskih dopolnil, je narejena iz mešanice devetih 100-% naravnih sestavin.

Pospeši presnovo in kurjenje odvečnih kilogramov.

Izboljša razpoloženje in preprečuje čustveno prenajedanje.

Naravno zavira apetit in preprečuje napade lakote.

Pomaga izboljšati razmerje med obsegom pasu in bokov.

Izbrane sestavine v premišljeni kombinaciji Active Burn vsebuje samo najboljše sestavine. Pozitivno delovanje kapsaicina na telo smo želeli še okrepiti in kurjenje odvečne maščobe še pospešiti. Zato so v preverjeni rešitvi, narejeni v EU in testirani v neodvisnem laboratoriju, združene klinično dokazano učinkovite sestavine: citrusi (pomagajo izboljšati telesno sestavo),

(pomagajo izboljšati telesno sestavo), zeleni čaj (nadzoruje apetit),

(nadzoruje apetit), grifonija (vsebuje molekulo 5-HTP, ki vpliva na delež serotonina, hormona sreče, in pomaga pri preprečevanju čustvenega prenajedanja),

(vsebuje molekulo 5-HTP, ki vpliva na delež serotonina, hormona sreče, in pomaga pri preprečevanju čustvenega prenajedanja), črni poper (poskrbi za maksimalno absorpcijo). To pa še ni vse. Active Burn ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih umetnih sestavin ali nepotrebnih kemičnih dodatkov, kot so umetna barvila ali umetna sladila. Ta edinstven topilec odvečne maščobe, nad katerim so navdušeni vsi, odlikujejo tudi: krom (prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi),

(prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi), cink (igra ključno vlogo pri normalnem delovanju ščitnice),

(igra ključno vlogo pri normalnem delovanju ščitnice), vitamin B6 (sodeluje pri sproščanju celične energije pri presnovi),

(sodeluje pri sproščanju celične energije pri presnovi), vitamin C (pomemben antioksidant). Le najboljše je dovolj dobro Želim, da je tvoje naročilo 100-% brez tveganja. Preizkusi Active Burn popolnoma samozavestno. Če te v 60 dneh ne navduši, nam preprosto vrni prazno embalažo, mi pa ti povrnemo celotno kupnino – do zadnjega centa. Brez vprašanj, brez težav, brez slabe vesti.

