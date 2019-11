Moški na rdeči preprogi spet bolj drzni od žensk #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgočasni smokingi so dobili drzno nadgradnjo.

Dolgočasni smokingi so dobili drzno nadgradnjo. Foto: Getty Images

Včeraj zvečer so čez lužo podelili nagrade po izboru ljudstva People's Choice Awards, kjer so največje nagrade pobrale ženske, a moški so bili tisti, ki so kraljevali na rdeči preprogi.

Do zdaj je veljalo, da rdeča preproga pripada ženskam, saj so tam z modnimi izbirami, veličastnimi toaletami in drznimi kreacijami vselej zasenčile moške. A letos se je že drugič zgodilo prav nasprotno.

Po podelitvi zlatih globusov v začetku leta so tudi tokrat moški pokazali, da na preprogi znajo pokazati veliko več kot klasičen smoking.

Ko drzni moški na rdeči preprogi zasenčijo ženske

Brez nogavic, v bleščeči ali pisani opravi, v škornjih z verigami ali kar velikansko pentljo na zadnjem delu suknjiča. To je le grob opis oprav, v katerih so se letos na rdeči preprogi nagrad People's Choice Awards pojavili zvezdniki.

Med najbolj pogumnimi so bili Jeremy Scott, Terry Crews, Ross Mathews in Rick Gonzalez, ki so si za svojo drznost prislužili mnoge pohvale, česar pa ne bi mogli reči za country pevca Blaka Sheltona, izbranca Gwen Stefani, ki za razliko od drugih moških kolegov očitno ni precej razmišljal o tem, kaj bo oblekel na podelitev nagrad, ki jo vsako leto gleda več kot štiri milijone ljudi.

1 / 5 Tom Schwartz, Jordan Doww in Luke Baines 2 / 5 Jeremy Scott 3 / 5 Justin Sylvester in Ross Mathews 4 / 5 KJ Apa in Terry Crews 5 / 5 Rick Gonzalez, Joseph David-Jones in Karamo Brown

Gewn Stefani se je precej bolj potrudila od svojega izbranca Blaka Sheltona. Foto: Getty Images

Ikona ljudstva, šampionka in modna ikona leta postale ženske

Sicer pa tudi predstavnice ženskega spola niso razočarale, a so se tokrat držale varnejših modnih izbir. Med takšnimi so bile Sarah Hyland, Zendaya, Jenna Dewan in Pink, med redkimi, ki so si dovolile malce več, je bila Gwen Stefani, s čimer je upravičila osvojitev nagrade modne ikone leta Fashion Icon Award.

Sarah Hyland, Zendaya in Jenna Dewan Foto: Getty Images

Kardashianke niso smele manjkati: mama Kris, Kourtney, Khloe in Kim. Foto: Getty Images

Pink je na podelitev pripeljala moža in hčerki. Foto: Getty Images

Poleg Gwen sta pomembnejši nagradi večera romali še v roke Pink, ki jo je ljudstvo z nagrado People’s Champion Award označilo za šampionko leta, in Jennifer Aniston, ki so jo okronali za ikono ljudstva leta 2018 (People’s Icon of 2018).

Seznam vseh zmagovalcev večera najdete tukaj.

Preberite tudi: