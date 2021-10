Nova kolekcija gležnjarjev moon jesen 2021

Oglasno sporočilo

Ste že pospravili superge na varno? Mi tudi ne, do današnjega dne! September nam je res prizanesel z lepim vremenom in če ne bi svojih outfitov še zadnjič kombinirali s čudovitimi supergami moon, bi bil to že modni zločin!

S ponosom povemo, da se je letos za superge moon odločilo več kot 2500 Slovenk. Prepričani smo, da si jih že videla na ulicah in veš, kako dobro so videti. Neskončno smo ponosni, da se vse več kupk odloči superge kupiti na moon.si, ker smo kot manjše podjetje veseli ob prav vsakem obvestilu o nakupu.

Moon.si zagotavlja preprosto in brezplačno zamenjavo ter brezplačno poštnino nad 40 evrov.

Prihaja jesen, z njo pa muhasto vreme in čas je, da se opremite z novimi gležnjarji za jesen 2021. Poglejte, kaj je letos najbolj trendovska jesenska obutev, in se odločite za novost v garderobi: izvrstne gležnjarje ... Nekaj besed pa tudi na temo vzdrževanja gležnjarjev, da bodo z vami karseda dolgo časa.

Glede gležnjarjev dobimo največ vprašanj, ali so nepremočljivi in ali lahko greste z njimi v sneg in dež ... Zlagali bi se, če bi vam predlagali skakanje po lužah ali pa smučanje v njih. Za ta namen potrebujete čevlje višjega cenovnega razreda in z dodatno ojačitvijo. Če pa iščete trendovske gležnjarje, ki jih boste imeli za v službo, na izlet ali kavo, pa res predlagamo našo novo kolekcijo gležnjarjev moon. Nam niso premočili še nobeni!

Poglejte si pestro ponudbo gležnarjev, ki bodo super izgledali tudi v najbolj zimskem outfitu.

"Usnjeni" gležnjarji

Usnjenih gležnjarjev na moon.si ne boste našli, ker smo prijazni do živali. Vseeno pa imamo v ponudbi ženskih gležnjarjev veliko takšnih z imitacijo usnja, za katere sem prepričana, da vam bodo zelo všeč. Saj smo spletna trgovina z modno žensko obutvijo, kajne? Poglejte si vse gležnjarje z imitacijo usnja.

Bulerji

Bulerji: vedno so bili in vedno bodo najbolj popularen kos jesensko-zimske obutve, ki ga lahko imate. Bulerji so odlični zaradi športne elegance, prav tako pa so odlično videti s kavbojkami, krilom ali dolgo obleko. Na voljo jih je precej, nekateri pa imajo tudi bolj ženstvene elemente, če vam robusten videz ne odgovarja. Poglej si izbor bulerjev na moon.si.

Vsi gležnjarji pa potrebujejo določeno nego, da bodo lepi karseda dolgo časa. Preverite naše predloge za prvo pomoč za gležnjarje in predloge za nego gležnjarjev po tem, ko jih nosite dlje časa in v slabših vremenskih razmerah. Če vas zanima, kako sploh najti prave gležnjarje zase, preveri tale blog zapis.

Kaj pa nogavičke?

Za karseda popoln videz v katerikoli obutvi potrebujete tudi kakovostne in igrive nogavice. Na moon.si vas čakajo nogavice iz stoodstotnega bombaža, v različnih velikostih in oblikah ... Paket petih nogavičk lahko najdete že za šest evrov. Več si oglejte tukaj.

Ker si želimo, da ste del zgodbe moon.si tudi vi, vam ponujamo BREZPLAČNO DOSTAVO z ekskluzivno kodo za popust: SIOL. Vnesite jo v zadnji fazi, pred zaključkom nakupa. Veselo nakupovanje!

