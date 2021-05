Napeta in sijoča koža: resničnost, ki je s to sestavino povsem dosegljiva

"Se spomniš, kako sva bili zadnjič zmedeni? Toliko izbire in niti ene ideje, kako izbrati pravega. Zdaj sva končno ugotovili, kaj nama najbolj ustreza." To so besede dveh prijateljic, ki v poplavi različnih proizvodov s kolagenom nikakor ne moreta ugotoviti, kako sploh poiskati najboljši kolagen zase.

Vsi dobro vemo, da je kolagen dober za naše telo, saj ga organizem z leti proizvaja vedno manj, kar se pozna na naših nohith, laseh, koži, pa tudi sklepi postajajo vedno bolj togi, mišice pa ohlapne. To so običajni znaki staranja, ki jih lahko s pravočasno uporabo prehranskih dopolnil s kolagenom upočasnimo. Telesu lahko pomagamo z dodatki, ki nadomestijo izgubljene beljakovine.

Kako najti pravo prehransko dopolnilo z dodatkom kolagena zase?

Pri izbiri naj nas vodijo naslednji napotki:

Zanesljiv proizvajalec: Predvsem morate upoštevati proizvajalca, ki mora imeti tradicijo razvoja lastnih prehranskih izdelkov.

Predvsem morate upoštevati proizvajalca, ki mora imeti tradicijo razvoja lastnih prehranskih izdelkov. Kakovostne sestavine: Zanesljiv proizvajalec mora omogočati sledljivost svojih sestavin. Bodite pozorni, da proizvajalec navaja natančno količino sestavin, ki jih uporabi v svojem produktu. Te količine se morajo ujemati s potrjenimi zdravstvenimi študijami.

Zanesljiv proizvajalec mora omogočati sledljivost svojih sestavin. Bodite pozorni, da proizvajalec navaja natančno količino sestavin, ki jih uporabi v svojem produktu. Te količine se morajo ujemati s potrjenimi zdravstvenimi študijami. Dodatki v izdelku: Vedno preverite tudi ostale dodatke v izdelku, ali gre za komplementarne dodatke ali samo dopolnilo, ki izboljša videz izdelka.

Vedno preverite tudi ostale dodatke v izdelku, ali gre za komplementarne dodatke ali samo dopolnilo, ki izboljša videz izdelka. Želeni učinki: Izdelki s kolagenom se razlikujejo glede na to, kaj želite doseči - lepši nohti in lasje, lepša koža, pomoč mišicam. Kolagen se med seboj razlikuje tudi po izvoru kolagena, kar je še posebej pomembno za vegetarijance. Zanje je primeren kolagen iz membrane jajčne lupine.

Izdelki s kolagenom se razlikujejo glede na to, kaj želite doseči - lepši nohti in lasje, lepša koža, pomoč mišicam. Kolagen se med seboj razlikuje tudi po izvoru kolagena, kar je še posebej pomembno za vegetarijance. Zanje je primeren kolagen iz membrane jajčne lupine. Način uživanja izdelka: Na koncu pa si lahko izberete tudi obliko kolagena glede na to, kakšen način uživanja vam najbolj ustreza. Če ste vedno na poti in zelo zasedeni, potem so za vas primerne kapsule. Če imate raje sadne okuse in hkrati ne marate grudic, ki jih kolagen v prahu pušča v kozarcu, je za vas primeren kolagen v tekočini, ki spominja na sirup. Za tiste, ki prisegajo na prehranske dodatke brez konzervansov, pa je na voljo kolagen v prahu.

"Moji lasje so bolj močni in gosti"

Zdaj je vsem postalo jasno, da izbira pravega kolagena ni tako preprosta. Ste vi že našli pravega zase? Tudi pevka in voditeljica Gaja Prestor ga je že našla in delila svoje navdušenje z nami: "Okus? Odličen. Malce kisel, vendar prijeten. Spominja me na sirup, ki sem ga pila kot otrok. Deluje? Po trimesečni uporabi sem opazila, da so moji lasje bolj močni in gosti. Nohti se mi manj lomijo in hitreje rastejo. Koža je sijoča."

"Koži posvečam vedno več časa"

Kako pa je Medexov kolagen prepričal stilistko in modno vplivnico Špelo Hočevar? "Koži, lasem in nohtom posvečam čedalje več časa, priznam ... Ne samo negi, tudi prehranskim dopolnilom! Zakaj? Ker želim, da je moja koža nahranjena, bolj čvrsta in napeta, da so lasje bolj sijoči in nohti trši. Kolagen Q+ sem izbrala, ker je v kapsulah in vedno pri roki. Dve kapsuli na dan preženeta gube stran, haha!"

Zakaj je treba jemati kolagen?

Mladosten videz na srečo ni več nekaj minljivega in nedosegljivega. Z dobrimi prehranskimi dodatki lahko svojemu organizmu "dostavite" vse hranljive snovi, ki imajo vlogo pri ohranjanju elastičnosti in napetosti kože.

Eden od najpomembnejših gradnikov, ki koži, sklepnemu hrustancu, nohtom in lasem daje oporo in obliko, je kolagen, najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu. Pomeni kar 30 odstotkov vseh beljakovin v telesu. Obstaja 28 vrst kolagena, ki sestavlja medcelični prostor vezivnih tkiv. V koži je prisoten v globljih plasteh, v usnjici. Zato naredimo nekaj dobrega za svoj videz in svoje počutje: v svoj dnevni lepotni ritual vpeljimo uživanje Medexovih kolagenov.

Znaki pomanjkanja kolagena: pojav gub in upadanje kože,

pojav celulita in strij,

krhki nohti in slabi lasje,

bolečine v sklepih in kosteh,

starostna daljnovidnost,

upočasnjeno pridobivanje mišičnega tonusa in slabša vzdržljivost kljub telesni dejavnosti.

Brez skrbi, kljub temu da kolagena z leti začne primanjkovati

Ker kolagena telo ne proizvaja več samo oziroma ga ne proizvaja v dovolj velikih količinah, je smiselno uporabljati kozmetične izdelke s kolagenom, ki delujejo površinsko, in prehranska dopolnila, ki delujejo od znotraj. Kot zanimivost: hidrolizirani kolagen, ki ga zaužijemo kot prehransko dopolnilo, prehaja v krvni obtok ter spodbuja sintezo lastnega kolagena. Enako je z uživanjem hialuronske kisline, ki napolni prostor med kolagenskimi vlakni.

Kolagen spada med strukturne proteine in ga naše telo proizvaja samo, vendar se po 20. letu starosti proces nastajanja kolagena v telesu upočasni. Pri štiridesetih količina kolagena upade že kar za en odstotek na leto.

Zato začenjajo tudi ženske pri starosti 25 let že opažati, da koža potrebuje več nege, saj je bolj upadla in suha. Nohti se začnejo krhati, lasje pa izgubijo polnost, saj se stanjšajo. Tudi hialuronska kislina, ki je prisotna v številnih telesnih tkivih, je odgovorna za vzdrževanje vlažnosti v kožnih tkivih.

Obdobje, ko potrebujemo malce pomoči

Po 25. letu se začne obdobje, ko telo proizvaja vedno manj kolagena. Nadomestimo ga lahko z ustreznimi pripravki.

Po 25. letu je obdobje, ko smejalne gubice ne izginejo več, ampak se jim pridružijo še druge drobne in globlje gube, ki jih brez kozmetičnih in dermatoloških postopkov ter vrhunskih prehranskih dodatkov kolagena ne moremo več odpraviti.

Lahko jih malce ublažimo, zato je tudi za to starostno skupino priporočljivo jemanje prehranskih dodatkov s kolagenom in hialuronsko kislino. Z jemanjem kolagena sicer ne bomo nadomestili izgubljenega kolagena v telesu, bomo pa poskrbeli za stalen vir gradnikov lastnega kolagena.

Pomanjkanje kolagena občutimo tudi kot oteženo gibanje, saj mišična vlakna izgubljajo prožnost in postajajo ohlapnejša. Zaradi tega se telo težje regenerira, športne poškodbe pa so bolj verjetne. S kolagenom poskrbimo za hitrejšo in boljšo regeneracijo ter normalno delovanje sklepov in kosti.

Kdaj lahko pričakujemo prve spremembe na bolje? Če začnemo kolagen uživati dovolj zgodaj, bomo spremembe opazili že po kakšnem mesecu.

Če uživanje kolagena začnemo pozneje, ko so gube že izrazite, bo za prve rezultate treba vztrajati vsaj dva ali tri mesece.

Kolagen lahko neprekinjeno uživamo tudi več let.

Beljakovini, ki skupaj skrbita za kožo

Kolagen in elastin imata v koži pomembno vlogo za spodbujanje homeostaze kože, zato ima vsebnost kolagena in elastina v koži pomembno vlogo za zdravje kože.

Zelo pomembno vlogo pri v koži ima tudi elastin, ki celicam zagotavlja prožnost in tkivom omogoča, da se po raztezanju ali krčenju vrnejo v svojo obliko. Elastin in kolagen sta beljakovini, ki sta si v osnovi podobni, vendar sta njuni funkciji zelo različni. Kolagen, ki se nahaja v usnjici, koži daje moč, elastin, ki je bližje površini kot kolagen, pa prožnost. Zato gresta ti dve beljakovini z roko v roki. Elastin je približno 1000-krat bolj prilagodljiv kot kolagen in vsebuje dvakrat več esencialnih aminokislin kot kolagen.

S staranjem elastin izgublja na elastičnosti, kar ima za posledico povečano togost in zmanjšanje elastičnosti kože, ki so tipični simptom staranja kože. Tudi Medexov Kolagen lift vsebuje elastin, zato ga bodo z veseljem izbrali tisti, ki želijo poskrbeti za mladosten videz kože.

Nova generacija kolagenov, izdelanih v Sloveniji

Najnovejša generacija Medexovih kolagenov je obogatena s svežo formulo aktivnih in klinično dokazanih sestavin za lepo kožo, lase in nohte. Uporabnice in uporabniki lahko že preizkusijo dva nova kolagena, ki jima bodo ostali zvesti.

Kolagen lift za mladosten videz kože: bogata formula s svežim okusom Kolagen lift s patentiranim ribjim kolagenom Naticol® in dodanim elastinom, hialuronsko kislino, vitamini in minerali v tekočini, ki ga lahko uživate samostojno, brez raztapljanja v vodi ali mešanja v sokove in jogurt. Ima blag saden okus, saj je okus izboljšan na naraven način s sokovi (hruška in črni ribez) in naravno aromo. Naticol® klinično dokazano zmanjšuje gube, izboljša čvrstost in elastičnost kože ter ohranja zdrave lase in nohte.

klinično dokazano zmanjšuje gube, izboljša čvrstost in elastičnost kože ter ohranja zdrave lase in nohte. Kolagen in elastin sta beljakovini, ki dajeta naši koži elastično strukturo in oporo.

sta beljakovini, ki dajeta naši koži elastično strukturo in oporo. Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože.

ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože. Cink, vitamin A in niacin pripomorejo k ohranjanju zdrave kože. Cink in selen pripomoreta k ohranjanju zdravih las in nohtov.

pripomorejo k ohranjanju zdrave kože. Cink in selen pripomoreta k ohranjanju zdravih las in nohtov. Vitamin E, C, cink in selen imajo vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Kolagen Q+ z vegetarijanskim kolagenom: brez konzervansov in sladil Kapsule Kolagen Q+ s patentiranim vegetarijanskim kolagenom in elastinom iz membrane jajčne lupine Ovoderm® ter koencimom Q10, vitaminom C in minerali. Priporočljive so za vse po 25. letu, ki si želijo bolj elastične in čvrste kože, las in nohtov. Ker ne vsebuje konzervansov in sladil, je ta izdelek primeren za vse, ki bi se radi izognili uživanju dodatnih sladkorjev in konzervansov. Kolagen v kapsulah je tudi novost na slovenskem trgu. Membrana jajčne lupine Ovoderm® klinično dokazano pripomore k elastičnosti in čvrstosti kože. Preostale sestavine to funkcijo v sinergiji podpirajo. Nativni kolagen Ovoderm® je vegetarijanskega izvora.

klinično dokazano pripomore k elastičnosti in čvrstosti kože. Preostale sestavine to funkcijo v sinergiji podpirajo. Nativni kolagen Ovoderm® je vegetarijanskega izvora. Cink in selen pripomoreta k ohranjanju zdravih las in nohtov in imata vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

pripomoreta k ohranjanju zdravih las in nohtov in imata vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Koencim Q10 deluje kot antioksidant v koži, ščiti kožo pred reaktivnimi kisikovimi vrstami (ROS), ki so posledica UV-sevanja in drugih okoljskih ter notranjih dejavnikov.

deluje kot antioksidant v koži, ščiti kožo pred reaktivnimi kisikovimi vrstami (ROS), ki so posledica UV-sevanja in drugih okoljskih ter notranjih dejavnikov. Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože.

ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože. Cink pripomore k ohranjanju zdrave kože.