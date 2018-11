Oglasno sporočilo

Samo še dober mesec nas loči od obiska prvega dobrega moža v decembru. Če ste družina strelcev in kozorogov, morate praznikom veselega decembra prišteti še vse rojstne dneve in praznični december v trenutku postane hektična bitka s časom, stresom in številnimi obveznostmi.

Začnite načrtovati že novembra

Prav zato je november idealen čas za nakup daril, saj se boste z zgodnjim načrtovanjem izognili nakupovalnemu stresu in gneči v zadnjem trenutku. Imeli boste dovolj časa za izbiranje zelo osebnih daril, morda pa se boste preizkusili tudi v izdelavi unikatnih domačih daril.

Ideje za obdarovanje in praznična darila za prav vse družinske člane najdete v dm prodajalnah po vsej Sloveniji. Izbirate lahko med 150 dišavami po vedno ugodnih cenah. Dišave Hugo Boss, Lancome, Bvlgari, Dolce&Gabbana in mnoge druge vas že čakajo, da jih izberete. Nasvete, kako izbrati pravo dišavo zase ali za svoje bližnje, pa lahko najdete tudi na tej povezavi ali v našem aktualnem katalogu.

dm pomočnik vam pomaga izbrati top darilo

Se sprašujete, kaj podariti starejšemu moškemu, ki je rad negovan, aktivnemu očku, dojenčku ali osebi, ki uživa le BIO izdelke? V novembru in decembru vam bo na voljo dm pomočnik, ki vam bo pomagal izbrati najprimernejša darila za vaše bližnje.

Vas zanima, zakaj dm pomočnik svetuje nakupovanje v novembru? Tukaj so njegovi trije razlogi:

vedno ugodne cene izdelkov v novembrskih akcijah;

v trgovinah še ni gneče,

predvsem pa je dovolj časa, da ne podležete impulzivnemu, brezglavemu nakupovanju, ampak se podate v nakupovanje daril preudarno, morda celo z nakupovalnim seznamom.

Ker cenimo vaše nakupe

V novembru vam bomo vaše nakupe dišav in prazničnih darilnih setov kozmetike v vrednosti nad 20 evrov dodatno nagradili z brezplačno modno verižico. Verižico spremlja navdihujoča misel o sreči, ljubezni ali življenju, zato jo lahko podarite mami, hčerki, prijateljici … Pohitite, ker so zaloge omejene. Prav vsa darila, ki jih boste kupili v dm prodajalnah, vam bomo brezplačno tudi zavili v prazničen darilni papir.

dm darila za majhne in velike

V dm prodajalnah najdete darila za vse družinske člane. Tukaj je nekaj naših darilnih predlogov:

Če vašemu najstniku grenijo življenje mozolji, akne in mastna koža, mu podarite intenzivno nego Balea za mozoljasto kožo, ki ima antibakterijske učinke in vsebuje salicilno kislino.

Električne zobne ščetke so vedno bolj priljubljene. Ščetka Dontodent za odrasle in otroke bo vašemu obdarovancu ponudila edinstveno nego in svežino. Redna nega je že pol zdravja.

Če je v vaši družini dojenček oziroma prvi vnuk, lahko izbirate med številnimi izdelki za nego majhne ritke, zagotavljamo pa vam, da se bodo mladi starši razveselili tudi velike škatle plenic babylove PREMIUM, robčkov, biokašic ...

Dragi gospodje, razveselite svojo najdražjo z najljubšo ali pa novo dišavo, ki je do zdaj še ni uporabljala. Na voljo so vam sveže vonjave, ki so všeč vsaki ljubiteljici dragocenih vonjav.

Drage dame, če bi rade, da bi bil vaš moški negovan kot nogometaš, posezite po izdelkih STRASSENKICKER, ki jih je pomagal oblikovati Lukas Podolski, najuspešnejši nemški napadalec nemške državne reprezentance. Če pa je vaš moški bradač, je ideja za darilo kot na dlani. Privlačna brada ne zraste, ampak je rezultat zelo redne in natančne nege. Le s pravimi izdelki bo vaš moški privlačen in šarmanten, ne pa divji mož.

V kategoriji dm BIO izdelkov najdete številne zdrave napitke, slastne priloge, dodatke, čaje za pomiritev, namaze, na primer Ghee maslo, izdelano po tradicionalnem ajurvedskem postopku vretja, ali pa tahin sezamovo kremo. Z izdelki DAS gesunde PLUS boste poskrbeli za zdravje, imunski sistem, počutje in sprostitev svojih najdražjih, če opažate, da se jih lotevajo manjše zdravstvene nevšečnosti ali da jih ima stres v svojih krempljih. Z izdelki za dobro počutje lahko popestrite glavno darilo, s prehrambnimi izdelki pa lahko nadomestite manj zdrave sladke dobrote.

Mislili smo tudi na vaše hišne ljubljenčke. Izdelki Dein Bestes bodo poskrbeli za uravnoteženo in raznoliko prehrano vaših psov, mačk in malih glodavcev, njihovo nego in tudi varnost.

Naša čistila Denkmit so odlična in učinkovita, vendar vam prijazno svetujemo, da se tovrstnim izdelkom v času obdarovanj izognete. Čeprav so čistila nujno potrebna v vsakem gospodinjstvu, so lahko kot darilo neosebna in žaljiva. Razmislite, kaj vašega obdarovanca veseli, in izberite osebno darilo.

Če dvomite o izbranem darilu ali če želite obdarovancu ponuditi možnost izbire, je dm darilna kartica vedno prava izbira in rešitev iz zagate.

Zakaj izbrati darila v dm prodajalnah?

Fotografija je simbolična. Nakup v dm prodajalnah je hiter in preprost ter tudi dostopen, saj so naše prodajalne v vseh večjih nakupovalnih središčih in številnih mestih po vsej Sloveniji. V dm prodajalnah najdete vse potrebno za lepoto, gospodinjstvo, nego otroka, zdravje … Cene so vedno ugodne, skrbimo pa tudi, da z dodatno ponudbo in darilci razveseljujemo in nagrajujemo zveste kupce.

Obiščite nas. Če boste že novembra poskrbeli za praznična darila, vam bo decembra več časa ostalo za druženje, okrasitev, uživanje v prazničnem vzdušju ter pripravo domačih dobrot. Takrat si raje vzemite čas za vse bližnje in jim večkrat povejte, da jih imate radi.

Želimo vam čudovit november in uspešno načrtovanje prazničnega decembra.

