Način za podaljšanje obstojnosti in svežine oblačil

Nekateri se z obleko le "pokrijejo", za druge je pomemben način izražanja njihovega jaza. Čeprav knjige ne bi smeli soditi po platnicah, lahko z oblačili okolici sporočamo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, za kaj si prizadevamo. A biti sam svoj stilist in kombinirati oblačila z ustreznimi dodatki, je svojevrstna umetnost. Poseben izziv pa sta tudi negovanje oblačil in skrb za njihovo dolgotrajno svežino.

Izziv, ki je nedvomno cilj vseh, tako modnih navdušencev kot tudi tistih, ki na svojo obleko ne dajo prav dosti. Za oblačila pač moramo skrbeti v enaki meri kot za kožo, lase in telo.

Delo, ki se nikoli ne konča

Pranje, likanje in zlaganje perila je nujno gospodinjstvo opravilo, ki pa je v veselje le peščici ljudi. To je obenem delo, ki se nikoli ne konča. In ker perete domala vsak dan, ste prepričani, da s perilom pravilno ravnate. A morebiti ni tako.

Če vam omenjeno gospodinjsko opravilo ravno ne diši, potem je čas, da se dobro organizirate in ločevanje, pranje, zlaganje, likanje in odpravljanje nadležnih madežev opravite v čim krajšem času in na čim bolj učinkovit način.

1. Prepoln pralni stroj

V naglici in želji, da čim prej opravite s tem hišnim opravilom, v pralni stroj pogosto naložite preveč perila. S tem naredite več škode kot koristi, saj perilo ne bo dobro oprano, predvsem pa s tem onemogočite zadostno izpiranje pralnih sredstev, kar lahko povzroči kožne alergije.

2. Preveč detergenta Težko je verjeti, da so se gospodinje še pred pol stoletja s kupi umazanega perila spopadale popolnoma drugače, kot danes, ko imamo na voljo pisano paleto tehnološko dovršenih pralnih strojev in naprednih detergentov ter mehčalcev.

Če boste perilu dodali več detergenta, kot je treba oziroma kot priporoča proizvajalec, vaša oblačila ne bodo nič bolj čista. Višek detergenta, ki tudi po izpiranju ostane na oblačilih, na vlaknih naredi nekakšno prevleko oziroma oblogo, ki vpliva na dihanje tkanine. Zračna oblačila iz bombaža vam bodo dala občutek hladu, v oblačilih, ki ne dihajo, pa vam bo še bolj vroče, na otip pa bodo lepljiva.

3. Ne zaprete zadrg na oblačilih

Pred pranjem perila v pralnem stroju preverite, ali ste zaprli vse zadrge na oblačilih. Odprte zadrge lahko namreč poškodujejo druga oblačila. Tudi barvo kavbojk boste ohranili dlje časa, če boste pred pranjem zaprli zadrgo in jih obrnjene navzven oprali v napol praznem stroju.

4. Ne zapnete gumbov na oblačilih

Če gumbe na oblačilih pred pranjem pustite odprte, se luknje raztegnejo, gumbi pa se razrahljajo ali celo odpadejo. Da zavarujete srajce in druga oblačila z gumbi, pred pranjem v pralnem stroju obvezno zapnite vse gumbe. Ne pozabite na manjše gumbe na rokavih.

Vsi stremimo k svežini in dolgotrajnemu vonju

Vsi imamo radi prijeten vonj sveže opranih oblačil, na žalost pa se ta hitro porazgubi. Dovolj je, da oblačila nekaj časa nosimo ali da predolgo čakajo v omari, in že ga ni več.

Bi ga radi zadržali malce dlje? Si lahko zamislite sveže spomladansko jutro, ki traja sto dni? Ali pa razburljiv vonj celotnega vrta sivke, eksotičnega olja jasmina in lilij, ki vsak dan razveseljujejo vaše čute?

Silan ima formulo, ki zagotavlja, da dolgotrajne vonjave ostanejo na vlaknih tudi po sušenju. Po novem boste lahko z novo kolekcijo Silan Classic Fresh Moments imeli občutek sveže opranega perila do sto dni. Izbirate lahko med devetimi različnimi razkošnimi dišavami - Silan vam bo v vsakem trenutku dneva zagotavljal mamljiv, dolgotrajen vonj oblačil.

Sveži in dišeči trenutki Silan do sto dni

Parfumska tehnologija nove Silanove kolekcije podpira stalno sproščanje dišav, zaradi česar imajo oblačila in perilo svež vonj pravkar opranega perila do sto dni. Ko so sveže oprana oblačila suha, se ob vsakem njihovem premiku ali dotiku v ozračje sprostijo majhne mikro kapsule in odklenejo fantastične trenutke dolgotrajnega vonja. Visokozmogljiva formula omogoča neverjetno dolgotrajen vonj, zaradi česar je perilo mehko na dotik in čudovito diši.

Na podlagi strokovnega znanja Silan, pridobljenega v več desetletjih, vodilna ponudba mehčalcev v regiji obljublja mamljivo dolgotrajno izkušnjo vonja. Od trenutka, ko zjutraj odprete omaro, do trenutka, ko se ponoči zavijete v rjuhe, v vonjih Silana lahko uživate dlje.

Silan Classic Fresh Moments temelji na neverjetni zgodbi o uspehu Silanovega koncepta osem tednov svežine, ki so ga predstavili leta 2014 v ponudbi Silan Classic, leta 2016 pa so ga izboljšali v ponudbah Classic in Aromatherapy. Izboljšava je obljubljala do deset tednov svežih in parfumskih trenutkov. 25 mililitrov mehčalca Silan pri običajni polnitvi pralnega stroja navda vaše perilo z dolgotrajnim vonjem do sto dni in zagotavlja nežno nego tkanin, saj mehča in gladi vaše perilo.

Naj vas vedno, ko odprete omaro, pozdravi svež vonj oblačil.