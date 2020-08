Moški, ki se ni postrigel že 80 let: njegovi lasje so dolgi pet metrov #foto

Vietnamec Nguyen Van Chien se lahko pohvali s prav posebnim naglavnim okrasjem – pet metrov dolgimi lasmi, sprijetimi v drede, ki se jih že skoraj 80 let niso dotaknile ne škarje ne glavnik.

Foto: Reuters

"Če si bom lase postrigel, bom umrl," je za Reuters povedal 92-letnik, ki živi v vasi kakšnih 80 kilometrov zahodno od glavnega vietnamskega mesta Hošiminh, "ne drznem si spremeniti česarkoli, niti češem se ne. Le pokrivam jih, da ostanejo suhi, čisti in lepi."

Foto: Reuters

Starec se ne striže zaradi vere, pripada namreč tako imenovanemu "kokosovemu kultu," poimenovanem po ustanovitelju, ki je trdil, da je uživanje kokosa dovolj, da človek preživi. Ob skromni dieti pa je sledilce učil tudi, da človek ne sme posegati v nič, s čimer se je rodil.

Foto: Reuters

Nazadnje si je lase ostrigel, ko je bil v šoli, je še povedal. Ko jo je zapustil, se je odločil, da si las nikoli ne bo več ne strigel, ne česal in ne umival.

Foto: Reuters

"Spomnim se, da so bili moji lasje črni in močni. Takrat sem jih še česal, da bi jih razvozlal. Nato pa sem slišal božji glas in vedel, da sem izbran," je povedal Reutersovim novinarjem, "moji lasje so čez noč postali trdi. Zdaj se držijo moje glave, a živijo svoje življenje."

