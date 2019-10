Sedem napak, ki jih (morda) delate nevede in lahko škodujejo lasem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lasje so nemalokrat najlepši okras, a le če so lepo negovani. Znate primerno poskrbeti zanje, ne da bi jim (nevede) škodovali? Preverite najpogostejše napake, ki so lahko krive za to, da vaši lasje niso sijoči in takšni, kot bi si želeli.

Vsak ima svoj način umivanja, česanja, sušenja in nege las, a obstajajo določene napake, zaradi katerih vaša pričeska morda ni videti tako, kot bi si želeli. Preverite, kaj lahko vodi do videza ne ravno negovanih las in kaj lahko popravite.

Prepogosto umivanje. To ste verjetno slišali že večkrat, pa vendar je to najpogostejša napaka, ki kvari videz las. Lasje se mastijo iz enakega razloga kot obraz. V podkožnih žlezah nastaja mastna snov, imenovana sebum, ki preprečuje izsušitev kože in las. Kanali teh žlez vodijo do lasnega mešička in tako pride maščoba v stik z lasmi. Nekateri si zato, da bi se znebili teh maščob, lase umivajo prepogosto, a tako žleze lojnice delujejo le še bolj zavzeto. Za lase bo najbolje, če jih boste umivali od dva- do trikrat na teden, če imate zelo skodrane (kodri namreč ovirajo potovanje maščobe, zato se mastijo počasneje), pa bo verjetno dovolj enkrat na teden.



In še to: pri dolgih laseh je pomembno dvojno nanašanje šampona.

Napačno nanašanje balzama. Če balzam nanesete po celotni dolžini las, od korenin do konic, delate napako. Balzam je potreben predvsem zaradi lažjega razčesavanja, zato je dovolj nanos od sredine las do konic. Balzam hkrati pospeši mastenje, zato se izogibajte nanašanju na korenine.

Spiranje balzama s prevročo vodo. Šampon lahko sperete z vročo vodo, voda ob zadnjem spiranju, torej spiranju balzama, pa naj bo mlačna ali hladna. Vroča voda namreč draži lasišče in spodbuja mastenje, mlačna pa jim ustreza veliko bolj. Lasje bodo še posebej mehki, če jih boste splaknili s čim bolj mrzlim curkom vode.

Mokrih las ne drgnite z brisačo. Mokri lasje so zelo krhki, zato lahko drgnjenje ob brisačo povzroči lomljenje. Lase zato zgolj ovijte v turban in pustite, da brisača počasi vpije vodo.

Sušenje na previsoki temperaturi. Večina sušilnikov za lase ima več stopenj sušenja, osnovne so hladno, toplo in vroče. Najboljša stopnja za lase bo hladna, a s to se sušijo precej počasi. Kot pri spiranju se tudi tu držite pravila: najprej vroče ali toplo, za konec hladno. Če boste sušenje končali s hladnim zrakom, bodo lasje mehkejši.

Reševanje vozlov na silo. To velja za mokre in suhe lase: vozlov se nikoli ne lotite na silo. Lase razčesavajte počasi, od konic do korena, z glavnikom, ki ima široko razvrščene ščetine. Bodite nežni in potrpežljivi, saj boste tako preprečili nepotrebno lomljenje las.

Prepogosto spenjanje las v čop. Če so lasje predolgo ali pretesno speti, jih bo to poškodovalo, veliko pa je odvisno tudi od elastike. Ta naj bo bombažna in čim širša, izogibajte se plastičnim. Še to: v čop nikar ne spenjajte mokrih las, saj so taki - kot že omenjeno - najbolj krhki.

Slaba navada, za katero veste, da škodi

Ravnanje in kodranje las ni ravno napaka, a kljub temu gre za navado, ki škodi lasem. Vročina, ne glede na to, kako kakovostna je naprava, škoduje lasem, zato se izogibajte pretirani uporabi likalnikov in kodralnikov.

Do las bodite nežni, skrbite zanje, ne obremenjujte jih preveč in tako boste lahko ponosni nanje.

