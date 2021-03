MOON.SI – Zakaj jim je uspelo postati TOP spletna trgovina za ženske superge?

Oglasno sporočilo

Kdo je Moon.si?

Eva in Nejc Cesar, mlad in nadobuden par, sta začela s spletno trgovino Moon.si leta 2015. Takrat je bil trg spletnih trgovin vse prej kot spodbuden zaradi konkurence, kupci pa so vseeno zaradi varnosti raje kupovali v fizičnih trgovinah. Vseeno se je par odločil, da se s skrbnim izborom superg za ženske pridružita trgu spletne trgovine z žensko obutvijo. Nejc je mojster za izdelavo spletnih strani in upravlja finance v podjetju, Eva pa z občutkom za estetiko poskrbi, da je vsak kos obutve prav tak, kot si ga želite.

Že od začetka je prav nad vsakim kosom obutve v spletni trgovini bdela Eva. "Čevelj mora biti po mojih kriterijih - kakovosten in trendovski, obenem pa ga želim puncam ponuditi po sprejemljivi ceni", pravi Eva. "Sama sem vedno imela težave s supergami in gležnarji, saj ne želim za njih odšteti cele gore denarja. Rada imam raznovrsten asortiman čevljev, ki ga lahko kombiniram po želji," še pove.

Zakaj nakupovati na Moon.si?

To je vprašanje, na katerega težko odgovorimo kratko in jedrnato. Izpostavimo pa lahko top tri razloge, zaradi katerih se zveste stranke vračajo v shopping na Moon.si.

Lepe in realne fotografije, kjer veste, kaj lahko pričakujete

Malo spletnih trgovin se lahko pohvali z dejstvom, da imajo fotografije iz lastnega studia. Na Moon.si vedno skrbno pazijo, da je fotografija karseda nevtralna, z odlično svetlobo in da izdelek izgleda čimbolj resnično. "Želim, da vsak kos obutve na spletni strani izgleda prav tako, kot bo na nogah punce, ki bo kupila obutev. Sama sem se prevečkrat 'zaštrikala', ker sta kupljeno oblačilo ali obutev izpadla popolnoma drugače, kot ob naročilu na spletni strani. To me res moti, zato že od začetka največ poudarka dajem na fotografije," pravi Eva, ki ima doma že pravi fotografski studio z namenom, da so slike na Moon.si karseda realne.

Možnost brezplačne menjave

Halo, v 21. stoletju smo! Možnost brezplačne menjave je nekaj, na kar v Moon.si lahko računate. "Rada bi, da ste srečne, se odločite za pravo številko in pravi model. Brezplačna menjava deluje tako, da po prvem naročilu naročite tiste, prave čevlje in pod opombe napišete, da gre za menjavo. Dostavna služba pakete ob dostavi preprosto zamenja," pove Eva.

Komunikacija

Hitra komunikacija in osebni pristop sta zelo pomembna, še posebej pri spletnem nakupovanju. Vedno je vprašanje glede dostave, možnosti zamenjave, dodatnih informacij ali pa le podajanje mnenja. "Veseli smo, ko se stranke obrnejo na nas z vprašanji glede produktov, mnenj o njih in nam zraven celo priložijo fotografijo čevljev! Vedno z veseljem odpišemo in se pogovorimo, res se nam zdi, da je to danes zelo pomembno. Poleg tega rada spoznam punce in poslušam, kaj imajo za povedati. Če je kadarkoli kakšno vprašanje, smo na voljo na Instagramu, Facebooku ali pa na telefonski številki."

Letošnji trend superg napovedale tudi znane vplivnice

Vsako novo kolekcijo na Moon.si obeležijo s sodelovanjem z znanimi modnimi Instagram vplivnicami, ki si izberejo TOP kose Moon.si superg in jih kombinirajo z različnimi outfiti. Sara Golob, Karin Poravne, Darja Kotnik, Nina Kukman (Nitka) in Špela Hočevar so v pomlad zakorakale predvsem v belih in bež supergah, ki jih najraje kombinirajo na preproste oblekice in kavbojke, pa tudi na modne trenirke.

Moon.si zaupa že več kot 15 tisoč punc

"Dober glas seže v deveto vas," pove Eva. "Velikokrat se nam javijo punce, ki so tako zadovoljne z nakupom, da se odločijo obuti še svojo mami, sestro, ali pa celo taščo!"

Nejc in Eva povesta, da že od samega začetka največ časa vložita v hitro in uporabniku prijazno spletno stran ter realne fotografije, saj je le na ta način celotna izkušnja nakupovanja taka, kot mora biti. "Za Moon bejbe le najboljše!"

Ker je čas za toplejše dni in lahkotno obutev, so v Moon.si skladišče napolnili s čudovitimi supergami, s katerimi boste lahko zažigale skozi celo leto. Če se sprašujete, kje kupiti ženske superge , je Moon.si odlična izbira. Letošnji trend superg so nevtralne barve: bele, bež, črne, visoke, nizke, s platformo ali brez. Poskrbeli so, da so v asortimanu superg prav vse!

