Modni trendi letošnje pomladi za moške

Sproščen življenjski slog se širi na vsa področja življenja in vztrajno pronica v pore modnih trendov. Način oblačenja Casual-chic prevzemajo tudi moški modni trendi letošnje pomladi. Sproščenost skozi ves dan narekuje izbor oblačil, ki omogočajo popolno udobje na delovnem mestu, doma ali v prostem času. Prav zato ne preseneča, da so v ospredju še vedno modni kosi, kot so kavbojke, prehodne jakne, moški puloverji s kapuco oz. hoodiji in številni drugi kosi.

Sproščen življenjski slog postaja pomemben pri izbiri modnih oblačil sodobnega moškega in je bistvo pomladne kolekcije znamke Tom Tailor, ki navdušuje z umirjenimi barvami, pri čemer svoj pečat kolekciji dajejo kavbojke s trajnostno naravnano filozofijo.

Blagovna znamka, ki izhaja iz Hamburga, je za pomladni navdih izbrala motiv vode, trajnostna naravnanost pa je vplivala na premišljeno izbiro materialov, ki dodatno podpirajo prizadevanja za ohranjanje okolja.

V nadaljevanju preverite, kateri moški modni trendi bodo letošnjo pomlad osvojili ulice.

Umirjeni odtenki modre

Nova kolekcija pomlad 2022 za moške prinaša nabor modrih odtenkov, ki se ujemajo z zemeljskimi toni. Modni kosi modrikastih barv se zlijejo z bež, belimi in sivimi barvami in ustvarijo umirjene kombinacije. V kolekciji izstopa kanček oranžne barve, ki poskrbi za živahno popestritev.

Enobarvni slog ali črte

Nova moška kolekcija prebudi čute z geometrijskimi linijami, vključuje pa tudi enobarvna oblačila za tiste, ki prisegajo na monokromatski izbor oblačil. Črte so prisotne na puloverjih in majicah, enobarvna oblačila pa zastopajo majice s kratkimi in dolgimi rokavi ter srajce in vedno bolj priljubljeni puloverji.

Črtasti vzorec, ki ga najdemo na majicah in puloverjih, bo zaznamoval moško modo letošnje pomladi.

Posebno mesto na spletnih policah še vedno zasedajo prehodne jakne.

V ospredje prihaja parka, ki bo rešila vaše skrbi zaradi hladnejših pomladnih obdobij.

Prehodne jakne bodo zagotovile, da vam bo ob spomladanskih dneh še vedno toplo ter da boste videti vrhunsko.

Eleganca športnega sloga

Oblačila, ki so nekoč spadala na športni oddelek, se prebijajo v vse pore mode. Moški, ki prisegajo na sproščen slog oblačenja, jih nosijo v vsakdanjem življenju. Moški modni trendi v ospredje postavljajo športni pulover s kapuco ali hoodie. Kavbojke in moški puloverji s kapuco delujejo enostavno in elegantno, hkrati pa udobno in urejeno, medtem ko pri modnih dodatkih za nadgradnjo modnega sloga poskrbijo kape s ščitkom. Da vam bo še bolj toplo, oblecite prehodne jakne.

Kakšne kombinacije narekujejo moški modni trendi?

Moški modni trendi navdihujejo tudi znamko Tom Tailor, ki v novi kolekciji narekuje casual ali sproščene modne kombinacije:

Pulover ali majica v kombinaciji z odpeto debelejšo srajco, ki se nosi namesto jakne.

Trenutno je v modi kombinacija srajce, čez katero se obleče pleten pulover z ovratnikom na gumbe.

Če vas drznejši trendi ne prepričajo, so za vas moški puloverji s kapuco oz. hoodiji.

Ko se odločamo za spodnji del, so najboljša izbira kavbojke, ki se po zadnjih trendih nosijo z zavihanimi hlačnicami. Na višjo raven modnega sloga vas bodo ponesle kavbojke najrazličnejših odtenkov.

Tom Tailor ponuja kavbojke v: modrih,

sivih in

črnih odtenkih. Barvne različice v kombinaciji z različnimi kroji omogočajo nešteto možnosti kombiniranja. Moški, ki se odločijo za kavbojke Tom Tailor, te nosijo s ponosom!



Kavbojke najrazličnejših odtenkov bodo tudi letošnjo pomlad narekovale svojo modno zgodbo, saj so hkrati izjemno udobne ter modne.

Odgovornejša doba modne industrije

Zaradi zavedanja o vplivu mode na okolje Tom Tailor spodbuja spoštovanje štirih do okolja prijaznih pobud, ki jim sledi pri oblikovanju modnih kolekcij.

Ste vedeli, da je za izdelavo enega para kavbojk potrebnih 1.500 litrov vode? Tom Tailor sledi pobudi Bodi za manj in uporablja trajnostno organsko bombažno alternativo, pri kateri se porabi 88 odstotkov manj vode in 62 odstotkov manj energije v primerjavi z izdelavo kavbojk iz običajnega bombaža, medtem ko za doseganje videza rabljenih kavbojk s tehniko pranja z ozonom ne uporablja vode, zato je še prijaznejši do okolja.

Sledi še trem drugim pobudam: Bodi za boljše: Podpira izdelavo bombaža z manj vode in škodljivih kemikalij. Uporablja ekološko viskozo iz celuloznih vlaken in reciklirani poliester, ki je narejen iz uporabljenih plastenk in odpadkov.

Podpira izdelavo bombaža z manj vode in škodljivih kemikalij. Uporablja ekološko viskozo iz celuloznih vlaken in reciklirani poliester, ki je narejen iz uporabljenih plastenk in odpadkov. Bodi za pošteno: Osredotoča se na dobrobit ljudi, ki izdelujejo oblačila, uspešen je v prizadevanjih za varno, pošteno in enako delovno okolje ter za prepoved materialov živalskega izvora.

Osredotoča se na dobrobit ljudi, ki izdelujejo oblačila, uspešen je v prizadevanjih za varno, pošteno in enako delovno okolje ter za prepoved materialov živalskega izvora. Bodi za več: Trajnost je postala del korporativne kulture, ki uvaja inovativne ideje na področja uporabe materialov in postopkov.

Pomladne kolekcije

Na spletnem mestu Tom Tailor preverite sveže modne kombinacije kolekcije za moške. Predstavljena je tudi nova ženska kolekcija, ki jo zaznamujejo črte. Najbolj pridejo do izraza, ko jih kombiniramo z enobarvnim spodnjim delom ali kavbojkami različnih krojev in barv. Žensko kolekcijo bogatijo oblačila z drobnimi cvetličnimi vzorci na bluzah in oblekah ter enobarvni zgornji deli – daljše srajce, bluze, majice in puloverji s kapuco, parke, ki se enostavno kombinirajo s kavbojkami, krili ali hlačami.

V ponudbi so še pletenine, športna oblačila in trenirke ter prehodne jakne, medtem ko torbice in pasovi le še poudarijo pomladni slog.

Želite doseči eleganten in brezhiben videz? Izberite športno majico oz. hoodie in ga kombinirajte s kavbojkami.

Spletna novost: otroška kolekcija Tom Tailor V prihodnjih mesecih bo Tom Tailor predstavil otroško kolekcijo. Pri ustvarjanju kolekcije so imeli v mislih oblikovanje modnih kosov, pri katerih sta v ospredju kakovost in trajnostna moda, ki sledi zapovedim "casual" ali sproščenega sloga in upošteva potrebe mladih modnih navdušencev. Poudarek bo na preprostih krojih, ki bodo omogočali udobje mlademu telesu, saj to potrebuje svobodno gibanje. Kolekcija bo v središče postavila funkcionalne kose, ki so primerni za vse priložnosti in opremljeni s posebnimi detajli. Izbor živahnih barv bo mladim raziskovalcem omogočal nešteto možnosti izražanja, ki jih mladi pustolovski umi potrebujejo za razvoj. Z nakupom oblačil Tom Tailor za vse generacije bomo tako lahko naredili prvi korak v smeri lepše prihodnosti trajnostne mode.

