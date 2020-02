Ljubljanska trgovina z modo, ki jo nosita tudi Meghan Markle in Brad Pitt #video #foto

V središču Ljubljane se nahaja ena redkih trgovin v Sloveniji: prostor, ki na enem mestu združuje blagovne znamke s trajnostno naravnanim konceptom, kose, ki so odgovorni do okolja, pravični do ljudi in živali, hkrati pa cenovno dostopni in modni.

Lastnica trgovine Extraordinary, ki ji skrajšano ali ljubkovalno pravijo kar XO (poljub in objem), Iris Jeraj Peterca pravi, da znamke izbirajo prav po tem ključu: "Morajo biti okolju, živalim ali planetu prijazne, a najboljše je, če so vse našteto, da imajo ta trajnostno naravnan koncept."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Znamke, ki jih obožujejo svetovno znani zvezdniki

Pri njih boste tako pod eno streho našli Ecoalf, Closed in Vejo, znamke, ki so prepoznavne po vsem svetu.

Predvsem Closed in Veja, ki ju nosijo številni zvezniki - v Closed hlačah je bil že večkrat opažen Brad Pitt, pa manekenka Karlie Kloss ter podjetnica in vplivnica Olivia Palermo in njen mož Johannes Huebl, supergam Veja pa je zagotovo največjo reklamo naredila vojvodinja Meghan Markle, ko jih je oktobra 2018 obula na plovbo ob Sydneyju.

Manekenka Karlie Kloss, igralec Brad Pitt ter podjetnica in vplivnica Olivia Palermo in njen mož Johannes Huebl. Foto: Closed

"Mislim, da se je takrat zgodil največji preboj in od takrat oni hitro rastejo," uspeh Veje komentira Iris, ki se strinja, da se lahko pri znamki za tako veliko prepoznavnost zahvalijo prav vojvodinji.

Zahvaljujoč njej so te superge spoznali tudi številni Slovenci, ki jih lahko v Sloveniji kupijo zgolj v Irisini trgovini, kamor so prišle povsem po naključju. "V trgovini nas je obiskala stranka, ki zastopa številne znamke v Avstriji, med drugimi tudi Vejo. Tako smo navezali stik in začeli sodelovati. Kar sami so prišli do nas."

Zdaj je Veja poleg Closed najbolj prodajana znamka v XO, pri čemer pa je najbolj zanimivo to, da nobena od teh znamk ne vlaga v marketing. Pri uspešni prodaji in prepoznavnosti jim pomagajo pohvale od ust do ust ter seveda svetovno znane stranke.

Poleg mode še skodelice, ilustracije, knjige in celo rastline

A v trgovini na Novem trgu ne ponujajo zgolj modnih kosov, temveč raznolike stvari, da ima "oseba, ki vstopi, večplastno izkušnjo", razlaga lastnica.

Pri njih boste med drugim našli še lake za nohte, ki ne vsebujejo škodljivih snovi, skodelice, ilustracije, knjige in celo rastlinje - fikusi in pileje, ki krasijo trgovino, namreč niso le na ogled, ampak jih lahko kupite. Vse skupaj pa ima en in isti imenovalnik: trajnost. "Da traja dlje. Pri nas ni hitre mode, ampak kosi, ki jih imaš lahko dlje časa in jih nadgrajuješ."

Podpirajo tudi različne slovenske ilustratorje in oblikovalce: prodajajo torbice iz rastlinsko strojenega usnja znamke Viva's, ilustracije in koledarje Mete Wraber, majice Petra Movrina, keramične izdelke Sisi, majice iz organskega bombaža znamke Baleine Bleue, knjigi Simboli v Plečnikovi arhitekturi in Pogumni lev, ki jo je napisala Irisina 13-letna hči, lastne dišave za dom XO, ter kose s podpisom uspešne slovenske vplivnice Alje Perne, The Base Label, za katere Iris pravi, da so pravi hit v XO. "Odlični kosi slovenske proizvodnje. Njeni izdelki so zaradi tega, ker je znana influencerka, zelo priljubljeni."

Vse več Slovencev se zaveda, kako pomembna je trajnost

Čeprav je večina strank tujcev, pa v XO zaide vse več Slovencev, za katere Iris razlaga, da so kot potrošniki postali vse bolj zavedni in odgovorni.

"Po dveh letih smo prebili led in stranke se zdaj nekako zavedajo, kaj lahko dobijo pri nas. K nam pridejo po kavbojke Closed, superge Veja, torbice Viva's, ... Mladi v tujini so o tem že precej osvečćeni, pri nas pa se končno prebuja in vedno več je ljudi, ki jih to zanima in pozdravljajo takšne koncepte."

Slovenci postajajo kot kupci vse bolj osveščeni in so začeli nakupovati bolj trajnostno, pravi Iris. Foto: Ana Kovač

