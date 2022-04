Likalnik, s katerim brezhibno zlikate perilo tudi brez uporabe likalne deske

Skrb za perilo je pogosto frustrirajoče, zlasti pri delu z likalnikom in različnimi vrstami tkanin. Vedno več ljudi zato spoznava prednosti parnih postaj, k s svojimi funkcionalnostmi olajšajo to gospodinjsko opravilo. Perilo je zlikano in zloženo občutno hitreje, s tem pa vam ostane več časa zase in vaše hobije. Parne postaje postajajo zaupanja vredni pripomočki, ki zmanjšajo možnost za marsikatero nesrečo v povezavi z likanjem.

Električni likalnik so prvič uporabili ob koncu 19. stoletja

Patentiral ga je Američan H. W. Seeley leta 1882. A potreba po likanju se je pojavila že 40 tisoč let pred našim štetjem, ko so v najbolj zgodnji dobi človeštva z vročimi kamni obdelovali živalsko kožo. Pozneje so Vikingi za likanje uporabljali steklo in kitove kosti, medtem ko so srednjeveški kovači likali z ravnimi vročimi stiskalnicami.

Slovencev, ki sploh ne likajo, je le dva odstotka

Likanje je lahko za večino ljudi odvečno in dolgotrajno opravilo, zaradi katerega se lahko po stanovanju nabirajo kupi oblačili, ki čakajo na to, da jih zlikamo in pospravimo v omaro. Treba se je namreč ustaviti in se soočiti s tem kupom zmečkanih oblačil. Raziskava*, opravljena na vzorcu 826 Slovencev, dokazuje, da kljub temu nekajkrat mesečno lika kar 50 odstotkov Slovencev, 38 odstotkov pa celo večkrat tedensko. Potreba po likanju se torej skozi vsa leta ohranja.

Vedno več ljudi se zaveda urejenega videza in veliko je takih, od katerih to zahteva celo poslovni kodeks oblačenja. S povečanjem nakupa elegantnih in oblikovno dovršenih oblačil se povečuje tudi povpraševanje po likalnikih, ki so varni za uporabo in zagotavljajo, da smo v oblačilih videti urejeni. Parni likalniki so najboljši način, da svojim oblačilom zagotovimo lep videz skozi ves dan.

Z najnovejšimi tehnologijami in naprednimi funkcijami, ki jih zagotavljajo sodobni likalniki, si to gospodinjsko opravilo zlahka poenostavimo in pohitrimo.

Parno postajo Philips PerfectCare 8000 odlikujejo funkcije za popolnoma brezskrbno likanje: OtimalTEMP za zajamčeno likanje brez prežganin.

SpeedMode, ki prilagaja količino izpusta pare hitrosti likanja.

Pameten in močan samodejni izpust pare za najtrdovratnejše gube.

Senzor gibanja, ki prepozna premike gibanja tudi v navpični smeri.

Izredno lahek likalnik – samo 0,8 kilograma.

Zajamčeno brez prežganin

Ker je kar 64 odstotkov* ljudi med likanjem že zažgalo oblačilo, ne preseneča dejstvo, da je takih, ki bi bili za likanje pripravljeni plačati več, kar 45 odstotkov.

funkcija OptimalTEMP, ki zagotavlja, da ne boste pustili nobenih sledi na oblačilih, ne glede na sestavo materiala. To, da na likalniku ni treba nastavljati temperature, pomeni, da lika z najbolj optimalno temperaturo. Čeprav Philips PerfectCare 8000 omogoča likanje z vedno isto temperaturo, dosega popolne rezultate tudi na tistih tkaninah, ki jih je težko likati. Poleg tega vam ne bo treba nikoli več preverjati etiket na oblačilih in prilagajati temperatura med opravilom. Zlikajte svilo, volno, bombaž, jeans – vse brez skrbi, da temperatura ne bi bila ustrezna. Ne bo vam treba več razvrščati oblačil glede na njihovo sestavo, niti preklapljati med različnimi temperaturami in čakati, da se likalnik segreje ali ohladi na ustrezno temperaturo. Vedno je pripravljen na likanje katerekoli tkanine. S parno postajo Philips PerfectCare 8000 so zažgana oblačila preteklost. Odlikuje ga namreč, ki zagotavlja, da ne boste pustili nobenih sledi na oblačilih, ne glede na sestavo materiala. To, da na likalniku ni treba nastavljati temperature, pomeni, da lika z najbolj optimalno temperaturo. Čeprav Philips PerfectCare 8000 omogoča likanje z vedno isto temperaturo, dosega popolne rezultate tudi na tistih tkaninah, ki jih je težko likati. Poleg tega vam ne bo treba nikoli več preverjati etiket na oblačilih in prilagajati temperatura med opravilom. Zlikajte svilo, volno, bombaž, jeans – vse brez skrbi, da temperatura ne bi bila ustrezna. Ne bo vam treba več razvrščati oblačil glede na njihovo sestavo, niti preklapljati med različnimi temperaturami in čakati, da se likalnik segreje ali ohladi na ustrezno temperaturo. Vedno je pripravljen na likanje katerekoli tkanine.

Poleg tega je opremljen z varnostno funkcijo samodejnega izklopa, kar omogoča, da se izklopi, če prižganega pustite na deski, medtem ko hitite v službo. S to funkcijo boste vedno brez skrbi odšli od doma, saj ni možnosti, da uničite oblačila ali povzročite kakšno drugo škodo zaradi tega, ker bi likalnik pozabili ugasniti.

Super gladki in hitri rezultati s pomočjo pare

Oblačila se hitro zmečkajo tako v pralnem stroju kot tudi ko dlje časa stojijo pospravljena v omarah. Ker jih najpogosteje nimamo časa likati pred odhodom od doma, se v omarah kopičijo tista, ki jih vse manjkrat oblečemo. S parno postajo se to spremeni, saj vam ne bo treba postavljati deske, da zlikate svojo priljubljeno obleko.

prepozna premike v katerokoli smer, zato lahko obleke, jakne in zavese likate in osvežujete tudi navpično. Navpično likanje je zlasti priporočljivo za vse, ki želite zgladite gube na svojih oblačilih v najkrajšem mogočem času in prihraniti pri tistih dragocenih trenutkih zjutraj, ko se vam mudi. Ker ni neposrednega stika med tkanino in likalnikom, tudi ni možnosti, da bi oblačila kakorkoli poškodovali. Para omogoča nadvse učinkovito, a hkrati nežno likanje. Likalnik je neverjetno lahek in s svojimi 800 grami omogoča udobno uporabo, saj gladko drsi in ne obremenjuje zapestja.



Parna postaja Speed Mode vam je pri tem posebej v pomoč, saj samodejno prilagaja količino izpusta pare hitrosti vašega likanja, kar omogoča resnično hitro likanje. Oblačilo boste namreč lahko zlikali kar na obešalniku, saj napreden senzor v Philips PerfectCare 8000 , zato lahko obleke, jakne in zavese likate in osvežujete tudi navpično. Navpično likanje je zlasti priporočljivo za vse, ki želite zgladite gube na svojih oblačilih v najkrajšem mogočem času in prihraniti pri tistih dragocenih trenutkih zjutraj, ko se vam mudi. Ker ni neposrednega stika med tkanino in likalnikom, tudi ni možnosti, da bi oblačila kakorkoli poškodovali. Para omogoča nadvse učinkovito, a hkrati nežno likanje. Likalnik je neverjetno lahek in s svojimi 800 grami omogoča udobno uporabo, saj gladko drsi in ne obremenjuje zapestja.Parna postaja Philips PerfectCare 8000 omogoča močan in neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah. Funkcijavam je pri tem posebej v pomoč, saj samodejno prilagaja količino izpusta pare hitrosti vašega likanja, kar omogoča resnično hitro likanje.

Hitro in učinkovito do brezhibnih oblačil

Ta izjemno lahka parna postaja olajša in hitro opravi to nekoč naporno delo. Hitro se segreje in s pomočjo funkcije OprtimalTEMP, ki uporabnike parne postaje najbolj navdušuje, prilagaja temperaturo na optimalno za likanje vseh vrst tkanin, da oblačila ohranjamo v najboljšem stanju kar najdlje. Likajte od svile do kavbojk brez prežganin. Hitreje ko boste likalnik premikali, hitrejši bo izpust pare in posledično bo tudi likanje hitreje končano. Prednost likanja s paro je tudi v tem, da boste s tem uničili do 99,9 odstotka bakterij.

In čeprav so parne postaje večje od klasičnih likalnikov, dejansko zavzamejo manj prostora, saj ne potrebujete nujno deske za likanje, da so vsa vaša oblačila videti brezhibna.