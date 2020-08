Legendarna Nemka Claudia Schiffer je manekensko kariero začela pri 17 letih, ko so jo odkrili v nekem nočnem klubu, kjer je pozornost modnih agentov sprva pritegnila zaradi podobnosti z Brigitte Bardot.

Njena kariera se je začela naglo vzpenjati in kmalu je postala del elite, ki so jo sestavljale Linda Evangelista, Elle Macpherson, Christy Turlington in Naomi Campbell. Krasila je več kot tisoč naslovnic revij in sodelovala na modnih revijah največjih modnih hiš: Versace, Yves Saint Laurent, Dior, Dolce & Gabbana in mnogih drugih.

Claudia je bila ena najuspešnejših manekenk devetdesetih let. Foto: Getty Images

V poznih 90. letih je postala eden najprepoznavnejših obrazov hiše Chanel, za kar jo je izbral njihov kreativni direktor Karl Lagerfeld. Prav Karlu se lahko zahvali za svoj uspeh, je dejala po njegovi smrti februarja 2019, saj jo je ponesel od "sramežljive nemške najstnice do supermodela".

Pred svojim velikim dnem, 50. rojstnim dnem, ki ga praznuje danes, 25. avgusta, je na svojem profilu na Instagramu delila več utrinkov iz preteklosti, med drugim svoje fotografije iz otroštva in zbirko naslovnic, ki jih je krasila skozi svoja najuspešnejša leta.

Že 20 let živi v Veliki Britaniji

Njeno zasebno življenje je najbolj odmevalo, ko je bila v razmerju s svetovno znanim čarovnikom Davidom Copperfieldom, s katerim sta bila tudi zaročena, vendar se nista nikoli poročila. Razšla sta se leta 1999 po sedmih letih zveze.

Tri leta pozneje se je poročila s filmarjem Matthewjem Vaughnom, njun zakon traja še danes. Skupaj imata tri otroke, 17-letnega sina Casparja, 15-letno hčerko Clementine ter desetletno hčerko Cosimo.

Z možem Matthewjem je poročena že 18 let. Foto: Getty Images

Schifferjeva z družino že 20 let živi v Veliki Britaniji, kjer še vedno dobiva ponudbe za delo. Nekoč je za svojo kariero dejala, da bo "pozirala, dokler bodo ljudje to hoteli", saj ji je to tako zelo všeč.

