Konec obdobja debelosti! Izgubite 14 kg brez stradanja, vadbe in učinka jojo

Oglasno sporočilo

Foto: Grobally LLC

Več kot 14 tisoč uporabnikov te metode je v 28 dneh v povprečju izgubilo 14 kg, in to brez napora, varno in brez učinka jojo. Posledično so za 185 odstotkov zmanjšali tveganje za srčne bolezni, za 15-krat znižali raven slabega holesterola in se zaščitili pred aterosklerozo. Pridobili so privlačno postavo, samozavest in odlično telesno pripravljenost.

"Shujševalna dieta je muka in denar, vržen v kanalizacijo!" Kakšni so razlogi za takšno domnevo?

Te besede je potrdilo že več kot 14 tisoč zadovoljnih uporabnikov naravne metode za hujšanje, ki so jo že preizkusili in zdaj uživajo v vitkejši postavi. Zato smo se odločili, da pod drobnogled vzamemo doslej znane diete za hujšanje. Natančneje zato, da bi ugotovili, zakaj ne prinašajo želenih rezultatov. Tukaj so ugotovitve.

Večino diet sestavljajo amaterji.

Diete oslabijo telo in zmanjšajo odpornost.

Diete so nevarne za zdravje.

Diete pomenijo stalno lakoto, žrtvovanje in obžalovanje.

Diete stanejo veliko denarja.

Po dieti se pojavi učinek jojo.

Zato je metoda za hujšanje profesorja Stillerja pravi preboj v boju za vitko postavo

Naravna metoda za hujšanje profesorja Stillerja deluje povsem nasprotno od vseh diet, ki jih poznate. Ni se vam treba ničemur odrekati, spremljati, kaj in kdaj jeste, ali trpeti zaradi vztrajne lakote. Izgorevanje maščob se dogaja samodejno. Kot opisuje eden od udeležencev: "Hujšate, ko ležite pred televizorjem!" Poleg tega metoda znova vzpostavi presnovo in trajno prepreči učinek jojo. In vse to na dan stane manj kot pločevinka kokakole!

Dokumentirani učinki metode govorijo sami zase:

1. teden - odstranjevanje oblog iz črevesja, čiščenje toksinov, konec čezmernega apetita, približno 5 kg manj

2. teden - zmanjšanje občutka lakote, izboljšanje presnove, pospešeno izgorevanje kalorij, še 4 kg manj

3. teden - samodejno izgorevanje maščob, uravnavanje holesterola in sladkorja, še 3 kg manj

4. teden - trikrat več energije, vzpostavitev presnove in preprečitev učinka jojo, približno 2 kg manj (skupaj 14 kg v enem mesecu)

Irena S. (47) iz Celja je ena od prvih ljudi v Sloveniji, ki so preizkusili metodo za hujšanje profesorja Stillerja:

Foto: Grobally LLC

"Do nedavnega sem se sramovala svoje maščobe in jo skrivala pod plastmi ohlapnih oblačil. Velikokrat sem poskušala shujšati, vendar neuspešno. Obiskala sem celo strokovnjaka za prehrano. Za obisk sem porabila dobršen del svoje plače, vendar mi ni pomagal. Priznati sem morala vsako drobtinico piškota, vsak kozarec vina. Vadba? Kaj mislite, da bi po celodnevnem delu, izčrpana, lahko telovadila v telovadnici? In kdo bi skrbel za hišo, otroke, psa? Za to metodo sem izvedela pravočasno. Zdaj vem, da bi naredila življenjsko napako, če se metode ne bi lotila. Bila sem debela, v samo štirih tednih pa sem vitkejša od svoje najstniške nečakinje. Pri tem nisem niti mignila s prstom, le upoštevala sem navodila metode. S konfekcijske številke 44 sem prešla na 38, povrnila sem si samozavest in počutim se bolje kot kadarkoli prej. Kolegice v službi mi zavidajo lepo postavo. Toplo priporočam!"

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.