Kolekcija Peking 2022 tudi tokrat v značilnih zmagovalnih barvah Slovenije

Olimpijske igre so vedno največji športni dogodek leta in eden večjih dogodkov vsakega športnika. So pa olimpijske igre vedno povezane tudi z razpravami, katere olimpijske oprave reprezentanc so tiste, ki štrlijo iz povprečja oziroma so najbolj opazne. Sandi Murovec je kot oblikovalec slovenskih oblačil oblikoval slovenska oblačila tako, da imajo ta barvno identiteto slovenskega športa, ki jo danes pozna cel svet.

"Vsakič poskušam najti prava razmerja med obliko, identiteto slovenskega športnika, navijači, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo, in (če je le možno) tudi s pridihom identitete prireditelja. Če povem drugače, vedno želim začutiti tudi kraj olimpijskih iger. Tokrat sem pri nekaterih detajlih uporabil fasado kultnega stadiona Bird’s Nest (Niǎocháo oz. Ptičje gnezdo), ki je prvo, ki bo gostilo otvoritev tako letne kot zimske olimpijade. Barve je OKS zaščitil in jih moram zato kot oblikovalec tudi uporabiti."

Slovenska oblačila že leta izdeluje kitajsko podjetje Peak, kjer za načrtovanje kolekcij skrbi velika oblikovalska ekipa. Foto: Aleš Fevžer

Pri posebni opremi pa je pomembno, da se čim bolj približa željam športnika oziroma proizvajalca, ki ima v tem primeru zelo natančna navodila, ob tem pa je treba upoštevati še stroga pravila in standarde posameznih mednarodnih krovnih športnih organizacij.

Slovenska oblačila že leta izdeluje kitajsko podjetje Peak, kjer za načrtovanje kolekcij skrbi velika oblikovalska ekipa. Od leta 2010 je pod svoje okrilje kot glavnega oblikovalca vzelo Sandija Murovca, ki skupaj z odgovornimi na OKS poskrbi za končni videz oblačil.

Če smo navajeni, da tuje olimpijske reprezentance sodelujejo z modnimi imeni, kot na primer Italijani z Giorgiem Armanijem, Američani z Ralphom Laurenom, pa pri Slovencih ni tako.

Foto: Aleš Fevžer

"Peak pokriva strogo športno modo, zato sem omejen le na oblikovanje takšnih artiklov, ki jih Peak lahko vključi v svoj športno-prodajni program. In to je tudi odgovor na vprašanje, zakaj se v naših kolekcijah ne pojavljajo kosi oblačil, ki sodijo med visoko modo. Pred leti smo tako k sodelovanju v posvetovalno skupino povabili modne oblikovalce, vendar Peak ni potrdil niti enega kosa opreme."

Šivanje na Kitajskem

Oblačila so tudi letos zašili na Kitajskem, saj si Slovenija tovrstne proizvodnje ne more privoščiti.

Foto: Aleš Fevžer

"Peak je podjetje v kitajski lasti in tudi proizvodnja je v celoti na Kitajskem. Takšne proizvodnje, stroškov in vlaganja v opremo si v Sloveniji ne bi mogli privoščiti, tudi če zanemarimo dejstvo, da tekstilnih proizvajalcev v Sloveniji praktično ni več. Ne gre samo za olimpijske igre, ki so vsaki dve leti, in kar je že tako ali tako ogromen zalogaj. Tekmovanja, tako letna kot zimska, si sledijo kar naprej, od olimpijskih iger, olimpijskih iger mladih do evropskih iger, mediteranskih iger itd. Skratka, gre za velike količine opreme, s katero neprestano opremljamo in podpiramo slovenske športnike, posebej mlade, ki šele prihajajo na svetovno sceno."

Foto: Aleš Fevžer

Letos imamo tri posebne kose oblačil: posebno majico s sloganom BACK TO THE NEST, ovratni šal, katerega osnovni vzorec je posnetek fasade otvoritvenega stadiona, in otvoritveno dolgo bundo. Slednja bo po mnenju oblikovalca tudi najbolj zaželen kos oblačila. "Čista, ostra, s črto po sredini, ki ponazarja odločenost, fokus in deluje zmagovalno, vendar brez kiča. Sicer pa menim, da so naša oblačila postala zaradi izjemnih športnih rezultatov in neverjetnih uspehov priljubljena že sama po sebi. Še več, postala so del uspehov in tudi svojevrsten 'strah v očeh nasprotnikov'."

Alpinina obutev

Poleg oblačil pa je pomembna tudi obutev, za katero je poskrbela Alpina, ki je olimpijce obula v pohodne čevlje − njihov zaščitni znak −, saj je bil gležnjar tudi prvi čevelj, ki so ga v Alpini izdelali pred 75 leti. Pohodne čevlje so tako oblekli v trendovske barve, kot piko na i pa so jim dodali zelene, modre in bele vezalke, ki predstavljajo barve OKS.

Če boste želeli imeti kakšen "olimpijski" kos oblačila, ga boste lahko kupili na posebni spletni strani.