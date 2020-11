Kdo pravi, da visoka tehnologija ne more biti popoln modni dodatek?

Oglasno sporočilo

Trendi prihajajo, gredo in se vračajo, nekateri kosi pa so nenadomestljivi in ​​brezčasni kot legendarna »mala črna obleka«. Modni dodatki bogatijo oblačilne kombinacije, jim dajejo novo dimenzijo, hkrati pa kažejo osebnost. Medtem ko smo si v lanski sezoni prizadevali za minimalizem, v tej sezoni stremimo k maksimalizmu – in to brez kompromisov!

Ko izbiramo popoln videz, je jasno, da so modni dodatki tisti, ki ga bodo dopolnili, mu dali značaj, eleganco in dodali tisti finalen pečat. Čeprav so prefinjeni modni dodatki skoraj vedno dobra izbira, so v tej sezoni glavno vlogo prevzeli drzni statement kosi – od velikega nakita, preko velikih torbic, celo do zmogljivih mobilnih telefonov privlačnega dizajna. Da, prav ste prebrali – mobilnih telefonov! Gre za edini modni dodatek, brez katerega nihče od nas nikoli ne zapusti hiše, in je hkrati ena najpomembnejših naprav, ki jih imamo in jih povsod nosimo s seboj. Že ptički na vejah čivkajo o revolucionarnem napredku tehnologije in inovativnih rešitvah, ki jih ponujajo te »male črne naprave«, v katere lahko shranimo vse več. Modna aura pomeni samozavest, brezhiben slog in pristnost – zakaj teh vrednot ne bi pripisali tudi mobilnim telefonom?

Ljubezen na prvi pogled

Ne glede na to, ali želite posneti lepe fotografije, narediti selfie z najboljšo prijateljico ali pripraviti objavo za družbena omrežja, je za prave trendseterke tudi videz izbranega pametnega telefona zelo pomemben. Strinjali se bomo, da je pametni telefon eden najboljših modnih dodatkov, ki jih bomo kdaj potrebovali. Ves čar je v tem, da izbrani model mobilnega telefona ustreza vsem osebnim preferencam, pa tudi modnim kombinacijam. Ne glede na to, ali vas zanimajo tehnične specifikacije naprave, so te zelo pomembne.

Ko zagledate popoln par čevljev, se zaljubite vanje, kajne? Verjamemo, da se boste zaljubili tudi v nov mobilni telefon Huawei P smart 2021, ki navzven deluje precej prefinjeno, pod ohišjem pa skriva pravi revolucionarni čudež! Poleg polnjenja s tehnologijo SuperCharge v nekaj minutah, zmogljiva baterija s 5000 mAh sodeluje z inteligentnim algoritmom AI za varčevanje z energijo, ki podpira do 38,2 ur klicev prek omrežja 4G in 12 ur brskanja po spletu prek omrežja 4G.

Če zavrtimo čas nazaj – tudi modne ikone iz preteklosti bi bile navdušene nad njim! Predstavljajte si, kako bi bilo, če bi Audrey Hepburn ujela vse svoje nepozabne modne kombinacije s štirimi kamerami AI, ki lahko zajamejo popolnoma vse podrobnosti v živih barvah, ne glede na to, ali je dan ali noč. Danes bi lahko brez pavze listali katalog njenih brezhibnih modnih kombinacij in osupljivih portretov!

Dober stil ne pozna meja in kompromisov

Za pomnilnik vam ni več treba skrbeti, saj vam ta revolucionarni čudež prinaša kar 4 GB delovnega pomnilnika za zagon več aplikacij hkrati, zlasti tistih za urejanje, in 128 GB bralnega pomnilnika za shranjevanje vaših najljubših fotografij in videoposnetkov.

To pa še ni vse! Pozabite na pritisk enega, dveh ali več gumbov za posnetek zaslona. Pametni posnetek zaslona Huawei vam omogoča, da samo dvakrat tapnete zaslon in slika se bo shranila v galerijo. Če želite zajeti le del zaslona, ​​tapnite in zarišite želeni predel, če pa narišete črko »S«, boste zajeli celoten zaslon z drsanjem.

Za senzacionalen videz v vsakem trenutku

V zadnjih letih je Huawei precej pretresel trg s čudovitim oblikovanjem svojih najnovejših modelov – in tega še ni konec! Izjemno veliki zasloni s polnim prikazom, učinek lesketanja barve ohišja in velika izbira različnih barv so deležni številnih pohval uporabnikov, o kameri pa nam niti ni treba pisati na široko – je preprosto senzacionalna!

Za tiste, ki želijo izvedeti več Poleg telefona P smart 2021 so uporabnikom na voljo nedavno predstavljena pametna ura Watch GT 2 Pro, ki je najnaprednejša pametna ura Huawei, Watch Fit, ki izstopa z napredno podporo za različne športe ter brezžične slušalke FreeBuds Pro in FreeLace Pro, ki bodo zadovoljile potrebe najzahtevnejših ljubiteljev zvoka.

