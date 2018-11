Kdo je pritegnil več pogledov, avtomobili ali dekleta v spodnjem perilu? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v mariborskem avtosalonu Selmar priredili že tradicionalni modni šov, na katerem se vsako leto družijo modne kreacije in jekleni konjički.

Dogodek je tokrat vodil Domen Valič, zbrani obiskovalci pa so lahko med drugim uživali tudi v plesnih gibih Gordane Grandošek Whiddon.

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Modne trende so predstavile trgovine iz Maribora ter modne znamke iz Pariza in Milana, po modni stezi so se sprehodili tako manekenke kot manekeni. Med njimi smo opazili tudi Sabino Remar, nekdanjo mis Universe, ki je karieri manekenke že pred časom dodala uspešno kariero oblikovalke nakita, vrhunec večera pa je bil sprehod lepotic v spodnjem perilu.

Poglejte utrinke z modne revije:

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Dogajanje na modni stezi pa ni bilo edino, ki je navduševalo zbrane, pozornost sta namreč pritegovala tudi ekskluzivna gosta letošnjega dogodka - novi BMW X5 in popolnoma novi BMW serije 8.

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš