Katere so barve las tega poletja?

Tako kot pri oblačilih se tudi pri barvanju las trendi spreminjajo. To poletje se vračajo naravni toni, v ospredju so predvsem različni odtenki blond in rjave, še vedno zelo aktualna je tudi platinasto blond.

Na bo vaše poletje v barvah blondinke. Foto: Getty Images

Barve naših las bodo to sezono naravne, z nežnimi prilivi različnih odtenkov, kar lahko dosežete predvsem s še vedno zelo priljubljeno tehniko barvanja balayage ali z najnovejšim hitom cold brew, pri katerem kombinirajo različne hladno-tople odtenke rjave, tako da na koncu dosežemo učinek kavne barve.

Letos ne boste zgrešili, če se boste odločili za naslednje barvne odtenke: kostanjevo rjavo, medeno ali blond.

Tudi to poletje pa lahko za malo bolj drzen videz poskrbite s kratko pričesko v slogu pixie in z malo manj diskretnimi barvami, kot so platinasto blond, bakrena ali rožnata.

Top kombinacija poletja: platinasta barva in kratko postrižena pričeska. Foto: Getty Images

Čokoladno rjava ali bolj kostanjeva? Vseeno je, kateri odtenek rjave vam je bliže, letos je ta spet v ospredju, ne glede na njeno različico. Foto: Getty Images

Tudi z bakreno ne boste zgrešili. Nedvomno se odlično poda modrim ali zelenim očem. Foto: Getty Images

Kako izbrati pravo barvo zase?

Ko boste razmišljali o novi barvi las, naj vas vodi predvsem kanček drznosti in želja, da poskusite nekaj novega. Premagajte svoje okvirje in si privoščite kakšno barvno osvežitev – če vam je blizu bolj konservativen slog, potem za začetek predlagamo manjšo barvno spremembo, predvsem s pomočjo tehnike balayage, ki bo vašo dosedanjo barvo le nekoliko poudarila in ji podala kanček mladostniške razigranosti.

Ena drznejših potez te sezone je poleg spremembe barve tudi krajšanje pričeske. Letos so še vedno v modi kratki lasje – od drznega paža do zelo kratkih pričesk v slogu legendarne Twiggy.

Poleg želje po spremembi pa naj vas pri vaši stilski preobrazbi vodijo tudi nekatera "pravila" pri izbiri pravega barvnega odtenka – glede na vašo polt in barvo oči.

Pri tem upoštevajte pravilo, da se morata barvi kože in las ujemati oziroma dopolnjevati. Le na ta način boste lahko dosegli želeni učinek. Če pa vendarle želite doseči bolj dramatičen videz, pa dodajte malo več kontrasta, tako s tenom kože kot z barvo oči. Na splošno pa naj velja pravilo - bolj, ko imamo svetlo polt, bolj svetlo barvo las si lahko privoščimo.

Pri barvanju las je ključnega pomena ustrezna nega, ki jo začnete že pred nanosom barve. Foto: Getty Images

Zaupajte strokovnjakom: barvanje prepustite frizerju

Frizer vam bo s svojim znanjem in tehnikami lahko pričaral barvo las, ki si jo želite. Barve v salonih so tudi manj agresivne kot tiste, ki jih kupite v trgovini. Poleg tega pa lahko pri frizerju že pred barvanjem pričakujete pravo nego las, ki bo omogočila boljši nanos barve.

Prav ustrezna nega pred in po barvanju je ključnega pomena, če želimo svoje lase zaščititi in nahraniti ter hkrati omogočiti tudi daljšo obstojnost barve.

Ustrezna zaščita las je pomembna skozi vse leto, poleti pa moramo biti zaradi zunanjih vplivov še nekoliko bolj predani kakovostni negi in zaščiti. Sonce, vročina, sol in tudi klor lahko lase močno poškodujejo, še najbolj na udaru so ravno pobarvani. Lasje postanejo krhki, lomljivi, barva zbledi in se nemalokrat razbarva v ne preveč zaželen barvni odtenek. Vprašajte svojega frizerja po izdelkih Moroccanoil Color Complete, ki vam bodo ob barvanju zagotovili najboljšo nego in zaščito skozi vso poletje.

Najbolj celovita rešitev za pobarvane lase: Moroccanoil Color Complete

Moroccanoil predstavlja revolucionarni vsestranski pristop k negi barvanih las – celovit komplet izdelkov je namenjen tako za frizerske salone kot za domačo nego. Temeljna naloga negovalnega sistema Moroccanoil Color Complete je skrb za vse vidike težav degradacije, spreminjanja in bledenja barve.

Prelomna kolekcija, ki deluje kot holistični režim nege za barvane lase, vsebuje edinstveno patentirano tehnologijo, ki se bojuje proti vsem vsakodnevnim razlogom za bledenje barv, vključno s kemičnimi in mehanskimi poškodbami las, oksidacijo in vročim urejanjem pričeske, ki povzročijo, da barva postane manj bogata in živa.





Moroccanoil Color Complete zagotavlja 360-stopinjsko popolno nego: izdelki učinkujejo proti vsem vsakodnevnim povzročiteljem bledenja barve in zahvaljujoč dvema novima tehnologijama ArganID™ in COLORLINK™ lase obnavlja in ščiti. Rezultati so presenetljivi:

Kako delujejo revolucionarni izdelki Moroccanoil Color Complete?

Nega z izdelki Moroccanoil Color Complete poteka v petih korakih. Prva dva se začneta že pri vašem frizerju.

PRVI KORAK: ChromaTech PRIME

Začne se v frizerskem salonu, in sicer z uporabo izdelka ChromaTech PRIME, ki ga bo frizer na vaše lase nanesel že pred barvanjem.

Izdelek pomaga povečati nalaganje barve in uravna poroznost za enakomernejše rezultate, hkrati pa nežno pomirja lasišče za minimizacijo neugodja med barvanjem.

Moroccanoil ChromaTech PRIME ustvari primerno platno za lase in lasišče pred nanosom barve. Zmanjšuje občutljivost lasišča in pri tem poenoti prepustnost lasnih vlaken za enakomernejše odlaganje barve in najboljše rezultate.

DRUGI KORAK: Moroccanoil ChromaTech POST

Po končanem barvanju las vam bo frizer nanesel še izdelek ChromaTech POST, ki barvo zapre v las in s tem zagotovi dolgoročno obstojnost v kombinaciji s kemičnim in mehanskim obnavljanjem las.

Izdelek vsebuje patentirano revolucionarno tehnologijo COLORLINK™ in pomaga ustvariti posebne vezi v keratinski strukturi las, ki pomagajo ujeti barvo znotraj lasu in hkrati tvorijo zaščitno plast, ki preprečuje bledenje barve.

Moroccanoil ChromaTech POST je visokokoncentriran izdelek za tretma po barvanju, ki se bojuje proti škodljivim učinkom barvanja las s pomočjo kemične in fizične obnove, s čimer poskrbi za dolgoročno izboljšano vitalnost barve.

TRETJI in ČETRTI KORAK: šampon in balzam Moroccanoil Color Continue (250 ml)

Negovalni režim Moroccanoil Color Complete se v zadnjih treh korakih nadaljuje doma. Najprej s šamponom in balzamom Moroccanoil Color Continue, ki obnavljata in popravljata lase po barvanju.

Izdelka se dopolnjujeta in tako ustvarita še močnejši učinek intenzivnega hranjenja in izboljšanja kakovosti las, kar se kaže v izboljšani obstojnosti barve.

Šampon in balzam Moroccanoil Color Continue s pomočjo tehnologije COLORLINK™ nenehno obnavljata lase tako kemično kot fizično in lasem vrneta kakovost ter hkrati poskrbita za boljše zadrževanje barve ob vsaki uporabi.

PETI KORAK: razpršilo Moroccanoil Protect & Prevent (160 ml)

Razpršilo Moroccanoil Protect & Prevent deluje kot balzam, ki ga ne spiramo. Ustvarja zaščitno plast za nevtralizacijo prostih radikalov, ki nastajajo zaradi onesnaženja in okoliških dejavnikov, ter hkrati absorbira škodljive žarke UV.

Z vsako uporabo lase napolnimo s sijajem in barvo, ki ostane sveža in sijoča.

Pršilo Moroccanoil Protect & Prevent je balzam brez izpiranja, ki pomaga razvozlati lase in jih naredi mehkejše, hkrati pa preprečuje pojav nezaželenih rumenih odtenkov in bledenje barve, kar doseže z zaščito pred škodljivimi okoljskimi vplivi, kot so žarki UV in onesnaženost.