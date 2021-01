Kako pravočasno prepoznaš znake pomanjkanja kolagena?

Oglasno sporočilo

Tudi tebi živce parajo povešena lička, gubice okrog oči, razcepljene lasne konice in nohti, ki nikakor ne zrastejo? Spoznaj dejstva o kolagenu in ne spreglej znakov, da ti ga primanjkuje.

Kolagena ti pošteno primanjkuje, če …

Motiš se, če meniš, da so mladostna koža, sijoči lasje in trdni nohti privilegij tistih, ki vsakih nekaj dni obiščejo frizerski in kozmetični salon ali pa so stalna stranka pri specialistu plastične kirurgije. Hkrati je dejstvo, da se moraš resno zamisliti, če so žametni dotik, seksi tonus kože in top pričeska le še tvoj bežen spomin.

Razlog, da se boriš z neprijetnimi spremembami na svojem telesu, je kolagenski primanjkljaj.

Ali veš, da ga lahko zmanjšaš, pri čemer je rešitev učinkovita, cenovno ugodna in tudi okusna? Obstaja namreč skrivnostna beljakovina, nad katero so navdušeni vsi: nutricionisti, dermatologi, gastroenterologi. Številne raziskave so potrdile dvoje:

proces staranja lahko močno upočasniš, obstaja način, da si povrneš mladostni videz.

Je pa res, da samo pod pogojem, če se izogneš usodni napaki. Preden ti jo razkrijem, poglejva, kako lahko prepoznaš, da ti primanjkuje kolagena, in učinkovito ukrepaš.

Sedem znakov pomanjkanja kolagena, ki ti grenijo življenje

Staranje je proces, ko tvoje telo počasi začne izgubljati potencial za tvorbo svežega kolagena. Ne spreglej najočitnejših znakov, da ti ga primanjkuje in da je skrajni čas, da ga začneš dodajati telesu tudi ti.

#1 Ohlapna in povešena koža

Otroška koža je mehka, čvrsta, polna in sijoča. Potem pa z leti postaja vse bolj ohlapna in upadla, dokler se ne začneš resno spraševati, kako se kar najhitreje znebiti kože, ki še najbolj spominja na žalostnega buldoga. Če tudi ti pred umivanjem zob nesrečno zreš v ogledalo in telovadiš z mišicami lic sem in tja v upanju, da se bo koža nekako spet učvrstila, potem točno vem, kaj te muči. Dejstvo je, da tvoji koži primanjkuje kolagena.

#2 Vse več gub

Gube so strah in trepet sodobne ženske in sovražnik številka ena v prizadevanjih za mladosten videz. Ne, gube nikakor niso seksi. Je pa res, da je koža zelo zanimiv organ. Zaradi mreže kolagenskih vlaken je elastična in se razteza. Žal pa telo po 20. letu starosti začne proizvajati vse manj kolagena, te za mladosten videz ključne beljakovine, kar se začne kazati s pojavom gub. Na srečo še ni vse izgubljeno, čeprav se premalo ljudi zaveda, da lahko sami ključno vplivajo na to, kako mladostni in fit so.

#3 Celulit in strije

Zmotno je prepričanje, da suhic celulit ne more doleteti. Še več, celulit ne izbira žrtev in ni samo nadloga starejših, saj je nočna mora tudi številnih mladih deklet. Celulit se pojavi, ko se maščobne celice iz spodnjih plasti kože pomikajo v zgornje plasti in povrhnjico, kjer povzročajo grudast videz. Pojav pomarančaste kože preprečuje kolagen, glavna strukturna beljakovina kože. Izguba kolagena pa povzroči, da koža izgubi nekaj elastičnosti, kar lahko prispeva k razvoju celulita.

#4 Lasje brez leska

Lasje so dober pokazatelj tvojega splošnega počutja: kadar je tvoje telo v ravnovesju in ima dovolj hranilnih snovi, so lasje bujni in lesketajoči. In to v vseh vremenskih razmerah. Če pa ti nečesa primanjkuje, bodo tvoji lasje krhki in neprivlačni. Tudi ljudje, ki so imeli kot otroci močne in goste lase, z leti začnejo ugotavljati, da se z njihovimi lasmi nekaj dogaja. Starost je naraven proces, ki med drugim pomeni izgubo kolagena. Kolagen lasem izboljša lesk, čvrstost in njihovo strukturo. Dodatna dobra novica je, da blagodejno vpliva tudi na barvane lase.

#5 Lomljivi in krhki nohti

Sindrom lomljenja nohtov povzroča sive lase številnim ljudem. Kaže se kot krhka nohtna plošča in luščenje posameznih plasti. Če so tvoji nohti mehki, suhi, šibki, zlahka lomljivi in ne morejo zrasti na normalno dolžino, tvoje zaloge kolagena v telesu verjetno ne pokrivajo več tvojih potreb po kolagenu. Nezmožnost nohta, da zraste na normalno dolžino, lahko podaljša izpostavljenost nohtne plošče zunanjim škodljivim dejavnikom, kar še poslabša stanje krhkih nohtov. Čas, da nekaj storiš glede svojega kolagena!

#6 Bolečine v sklepih in kosteh

Hrustanec je čvrsto in prožno zaščitno tkivo, ki v sklepih blaži udarce in obremenitve, zmanjšuje trenje ter zadržuje sklepno tekočino. S staranjem se sklepni hrustanec postopoma spreminja in postaja občutljivejši. Glavni razlog za neprijetna in boleča stanja v predelu sklepov je pomanjkanje kolagena, ki lahko pripelje do obrabe sklepnega hrustanca ter večjega drsnega trenja tetiv, vezi in mišičnih ovojnic. Izguba kolagena lahko ovira celo gibanje, zato se ne delaj, da tebe to ne zadeva.

#7 Oslabljen mišični tonus

Večina tvoje zaloge kolagena je v vezivnem tkivu, ki pripenja vezi in mišice na skeletni sistem oziroma okostje. Ker se z leti zaloga kolagena v tvojem telesu manjša, te povezave slabijo, kar lahko povzroča neprijetne zaplete, na primer bolečine v mišicah. Zato ni pomembno samo to, da z redno telesno vadbo ohranjaš telo v dobri kondiciji, ampak moraš skrbeti tudi za zadostno oskrbo s kolagenom. Tako lahko preprečiš številne težave, povezane z bolečimi mišicami.

Ne zatiskaj si oči, ampak ukrepaj

Količine kolagena v svojem telesu ne moreš izmeriti. Če pa opažaš katerega izmed zgoraj naštetih simptomov, razumi to kot alarm, da začneš takoj aktivno razmišljati o vnosu dodatnega kolagena, preden bo kakovost tvojega življenja motena.

Dodatne količine kolagena lahko v svoje telo vneseš v dveh različnih oblikah:

z naravnim kolagenom, ki ga najdemo v nekaterih živilih (goveja in kostna juha, želatina), ter

kolagenom v hidrolizirani obliki.

Naravni kolagen žal ni učinkovita rešitev – v živilih, v katerih je, je prisoten v minimalnih količinah. Tudi če bi kostno juho pili vsak dan, so to še vedno premajhne količine, da bi zaužiti naravni kolagen lahko zares učinkovito vplival na večje spremembe. Dodatna težava je, da ima naravni kolagen zelo slabo absorpcijo.

Spoznaj rešitev, nad katero so navdušeni tudi lepotni kirurgi

O kolagenu čivkajo že vsi ptički, na voljo pa je v različnih oblikah. Nikakor ne smeš spregledati dejstva, da ni vsak kolagen v obliki prehranskega dopolnila enako učinkovit. Razkril ti bom podatek, ki je ključnega pomena v tvojem boju proti nadležnim znakom staranja: edina učinkovita rešitev je kolagen v hidrolizirani obliki.

Kolagen v hidrolizirani obliki je s pomočjo encimskega postopka razgrajen na manjše delce, zato se v nasprotju z naravnim kolagenom, ki ga najdemo v nekaterih živilih, lahko pohvali s kar petkrat boljšo absorpcijo.

Dejstvo je, da hidroliziran kolagen deluje. Zagotavljam ti, da se tudi ti lahko spet razveseliš:

napete kože ,

, gostejših las ,

, močnejših nohtov ,

, zdravih sklepov,

močnega imunskega sistema.

Katera so ključna dejstva o kolagenu?

Kolagen je ključna beljakovina v telesu, ki zagotavlja povezanost, elastičnost ter obnovo kože, hrustanca in kosti. Koži daje privlačen videz. Žal je kolagen lahka tarča za proste radikale, ki ga neusmiljeno uničujejo.

Kolagen je edinstven gradnik tvojega telesa.

Kolagen najdeš povsod: v kosteh, sklepih, vezivnih tkivih, laseh, nohtih, zobeh.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v tvojem telesu.

Kolagen predstavlja kar 30 odstotkov vseh telesnih beljakovin, tudi tistih v mišicah in notranjih organih.

Zakaj začne kolagena primanjkovati?

Nagel upad proizvodnje kolagena se zgodi že po 20. letu starosti, proces pa se še pospeši po 30. in 40. letu. Tako bo tvoja koža pri 80 letih proizvajala kar 75 odstotkov manj kolagena kot pri 20 letih. Žal pa to še ni vse: ne samo, da je proizvodnja kolagena z leti manjša, kolagen tvoja koža tudi izgublja.

Ne dopusti, da ti pomanjkanje kolagena uničuje samopodobo.

Kaj se zgodi, ko potrebe tvojega organizma presežejo razpoložljive zaloge? Ker ti začne primanjkovati kolagena, začneš opažati neprijetne spremembe: pojavijo se znaki staranja.

Kaj lahko storiš, da ohraniš kolagen?

Izgubo in uničenje kolagena lahko upočasniš z zdravim načinom življenja. Pazi, da se izogibaš škodljivcem, ki črpajo kolagen iz telesa, to pa so:

predelani sladkorji,

kofein,

alkohol,

kajenje,

stres,

UV-žarki,

premalo vitamina C,

premalo antioksidantov,

premalo spanca.

V čem je trik kolagena, ki zares deluje?

Številni posamezniki, ki so od kolagena v obliki prehranskih dopolnil pričakovali super rezultate, so bili razočarani. Pa veš, zakaj?

Ker so bili prevarani.

Večina proizvajalcev je namreč zamolčala, da poleg oblike kolagena ključno vlogo igra tudi raznolikost. Ker so na prvo mesto postavili lasten interes, ti niso razkrili podatka, da obstaja kar 28 različnih tipov kolagena. Za mladosten videz so bistvenega pomena štirje tipi:

kolagen tipa I,

kolagen tipa III,

kolagen tipa V,

kolagen tipa X.

Vsaj 95 odstotkov vseh izdelkov z dodanim kolagenom v najboljšem primeru s svojo formulacijo pokrije maksimalno dva tipa kolagena, kar je daleč od optimalnega. In logično je, da tovrstni izdelki ne prinesejo obljubljenega rezultata.

Obstaja vrsta kolagena, ki te zagotovo ne bo razočarala.

Pomembno je, da zaupaš preverjeni in celostni rešitvi. Golden Tree Premum Collagen Complex je nekaj posebnega. Je izdelek, narejen po najvišjih evropskih standardih.

Visokokakovostni kolagenski kompleks je mešanica vseh štirih tipov kolagena in ne vsebuje GSO, težkih kovin ali drugih toksinov. Proizvaja ga vrhunsko podjetje, ki skrbi za napredno proizvodnjo hrane in prehranskih dodatkov v sterilnem okolju. Velja za 100-odstotno naravno rešitev, poleg različnih tipov kolagena pa vsebuje tudi: hialuronsko kislino ,

, siliko ,

, vitamin C,

MSM. Čas je, da se posloviš od prvih znakov staranja ter svoj videz in počutje zaupaš preverjeni rešitvi.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.