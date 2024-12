Kako najti poročno obleko, ki poudari osebni stil?

Foto: Kanasi

S čim začeti?

Najprej razmislite o svojih željah. So vam ljubše razkošne ali preproste obleke? Pomemben dejavnik pri izbiri je tudi letni čas načrtovane poroke, ki vpliva na izbiro materiala, dolžine rokavov in ogrinjala. Upoštevajte tudi stil poroke in poročne lokacije. Razmislek o tem vam bo pomagal zožiti izbor, da bo obleka skladna z vašim osebnim stilom in temo poroke.

Foto: Kanasi

Kroji in stili poročnik oblek

Kroj poročne obleke je zelo pomemben, saj vpliva na to, kako bo obleka poudarila vašo postavo in kako udobna vam bo pri gibanju. Najpogostejši kroji poročnih oblek so:

princes kroj (tesno oprijet zgornji del in široko večplastno krilo),

A linija (oprijet zgornji del s prosto padajočim krilom),

morska deklica (oprijet zgornji del, ki se postopoma razširi na področju stegen oz. kolen).

Foto: Kanasi

Raznolikost zgornjih in spodnjih delov

Zgornji deli poročnih oblek ponujajo nešteto možnosti: brez naramnic, z različno širokimi naramnicami ali rokavi. Tudi izrez na dekolteju je pomemben element – srčasti, ravni ali okrogli izrezi z diskretnimi ali bolj drznimi poudarki glede na vaše želje in postavo.

Krilo poročne obleke pogosto sega do tal in se nadaljuje v vlečko. Za neveste, ki želijo dolgemu krilu dodati več zapeljivosti, je lahko odličen poudarek razporek za nogo. Zelo priljubljene so tudi kratke poročne obleke, pri katerih spodnji rob pade tik nad ali na koleno.

Foto: Kanasi

Tkanine za vsak okus

Vsaka od tkanin za izdelavo poročnih oblek ima svoj čar in močno vpliva na videz obleke. Čipka doda pridih romantike, še posebej v kombinaciji z biseri in kamenčki. Šifon je popoln za poletne poroke zaradi svoje lahkotnosti in prosojnosti. Saten je težja tkanina, ki se ponaša z elegantnim leskom, til pa je idealen za ustvarjanje volumna v krilu.

Foto: Kanasi

Priljubljene barve

Bela barva je najbolj priljubljena izbira za poročne obleke. Neveste lahko izbirajo med različnimi odtenki bele – snežno bela, smetana, krem, krem rožnata, svetli in temni šampanjec, slonokoščena, biserna … Pri izbiri barve obleke je dobro, da upoštevate ten kože, barvo las in oči, saj bo pravi odtenek dodatno laskal vaši polti.

Poročni dodatki, ki dopolnijo videz

Poročni dodatki so pika na i pri ustvarjanju popolnega poročnega videza. Tančica, nakit in lasni okraski čudovito popestrijo obleko. Če je obleka bogato okrašena, naj bodo dodatki preprosti, medtem ko lahko minimalistične obleke dopolnite z opaznejšimi kosi.

Foto: Kanasi

Pomerjanje oblek – nepozabno doživetje

Spletni poročni salon KANASI omogoča edinstveno izkušnjo pomerjanja poročnih oblek na domu. Poskusite različne kroje in stile v udobju svojega doma, kjer se lahko posvetujete z najdražjimi in ugotovite, katera obleka vam najbolj pristaja. Naj bo iskanje poročne obleke poseben dogodek – trenutek za sproščeno druženje in načrtovanje poročnega dne.

Izberite obleko, ki vam bo omogočila, da se boste na svoj poročni dan počutili samozavestno in čudovito – kot najboljša različica sebe.

Naročnik oglasnega sporočila je UGGA, d.o.o.