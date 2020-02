Kako je Luka poskrbel za pomlajen videz?

"Ko se bom zjutraj pogledal v ogledalo, bi rad videl spočit in napet obraz, tudi če bom zelo utrujen," nam je pred svojo preobrazbo povedal Luka Mirjan . Pol ure pozneje je bil njegov videz dejansko pomlajen in spočit, žar na njegovem obrazu pa nalezljivo vesel.

Foto: Ana Kovač Luka Mirjan je človek mnogoterih obrazov, saj se znajde in uživa v številnih dejavnostih – po poklicu sicer fizioterapevt je svojo strast našel predvsem v lepoti – kot mojster ličenja, vrhunski slaščičar in organizator porok. Estetika v njegovem življenju igra pomembno vlogo.

Svoj obraz je zaupal doktorju Ernestu Novaku, dr. med., strokovnjaku s področja minimalno invazivnega pomlajevanja. S pomočjo polnila RADIESSE®, ki spodbuja funkcijo proti učinkom staranja kože, je njegov obraz zasijal v mladostnejši podobi.

Preverite, kako je potekala njegova pot do pomlajenega videza:

Skalp na njegovem obrazu je bil prevelik

Težka bolezen in ekstremna izguba kilogramov sta pustili veliko sled na njegovem telesu. Telovadba je sicer njegovo telo okrepila, na obrazu pa so te sledi ostale. "Ko se pogledam v ogledalo, me motijo določene stvari, ki bi jih rad popravil. Sem estet, rad imam, da sem videti v redu," nam je v čakalnici medicinskega centra Estetika Medart razkril Luka. Motile so ga gubice in utrujen videz kože, ki ni bila več tako elastična in napeta kot pred leti.

Luka se zaveda, kako pomemben je zunanji videz v današnji družbi, in je prepričan, da tudi v širši javnosti lepotni popravki postajajo del vsakdana. "To ni več noben tabu. Tisti, ki delajo veliko z ljudmi, ki so na visokih položajih, to že uporabljajo." Foto: Ana Kovač

Po pomoč se je obrnil na Ernesta Novaka, dr. med., ki ima več kot 15 let izkušenj z uporabo dermalnih polnil, kar ga uvršča med slovenske zdravnike z najdaljšim stažem tovrstnega pomlajevanja. Na podlagi Lukovih želja se je odločil za pomlajevanje z vbrizganjem izvrstnega preparata RADIESSE®, s katerim bo videti bolj spočit, njegova koža pa bo spet napeta.

Kako deluje RADIESSE®?

RADIESSE® je polnilo, ki kožo spodbuja k obnovitvi kolagena. Izdelki RADIESSE® so posebej zasnovani za spodbujanje naravnega proizvajanja kolagena v koži in omogočajo izboljšanje kakovosti kože ter zagotavljajo mladostnejši videz.

S polnilom RADIESSE® je Ernest Novak, dr. med., Luki omogočil, da se je njegova koža obnovila od znotraj. "Substanca, ki jo vbrizgamo, ni tista, ki nam daje rezultat kot tak. Ampak ta substanca, ki jo vbrizgamo, stimulira naše celice, da naredijo več kolagena, zato popravimo stanje," razloži Ernest Novak, ki je na ta način pomagal že številnim ženskam in moškim.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač "Pri Luki sem se odločil za postopek pomlajevanja s stimulacijo nastanka njegovega lastnega kolagena, in sicer za iniciranje preparata Radiesse, ki vsebuje kalcijev hidroksiapatit, saj sva želela izboljšati tonus, napetost v njegovi koži, odpraviti rahlo ohlapnost, ki se je pojavila s časom, kar mu daje malce utrujen videz. Želela sva tudi malce popraviti konture obraza, izpolniti predel senc, mu rahlo privzdignit obrvi, tako da bo njegov pogled spočit."

Do naravnega videza brez nepotrebnih ekstremov

Učinki terapije so sicer lahko vidni takoj, vendar najbolj izrazito se pojavijo šele po nekaj tednih ali celo mesecih. "Lepota ali dobra stran tega pa je tudi v tem, da postopek lahko nadgradimo in še ponovimo po približno mesecu in pol do dveh in tako še dodatno stimuliramo naše celice, da naredijo še več kolagena in dosežemo še boljše rezultate," razloži dr. Ernest Novak.

In koliko časa traja učinek Radiessea? Večinoma se njegov učinek pozna približno 12 mesecev, pri nekaterih pacientih pa dlje, celo 18 ali 24 mesecev.

Foto: Ana Kovač

"Ena od prednosti terapije z Radiesse je, da ni poznanih alergijskih reakcij in da so zavrnitvene reakcije v smislu nastanka nekih bul in vnetij izredno redke," zagotavlja dr. Ernest Novak, ki obenem poudari, da RADIESSE® priporoča vsem, ki želijo izboljšati tonus svoje kože, napetost in popraviti ohlapnost, ob tem pa ne želijo izrazito povečati volumna.

"V zadnjih letih smo bili priča številnim pacientom, ki jim je bilo vbrizganih velike količine raznoraznih materialov, zato so imeli zelo napeta lička, pretirano poudarjene konture drugje na obrazu, kar deluje precej nenaravno. Če se želimo temu izogniti in samo stvar osvežiti, potem so takšni preparati najboljši. Ker stimuliramo lastni kolagen v relativno majhnem volumnu."

Foto: Ana Kovač

Luka je poseg prenesel zelo umirjeno. "Z zdravnikom sva se vse že pogovorila, tako da bo imel kar veliko dela," je v smehu povedal pred odhodom v ordinacijo. V resnici je bil poseg zelo hiter, neboleč, predvsem pa zelo strokoven.

Prav znanje in strokoven pristop, poleg kakovostnih materialov, sta ključna elementa pri doseganju želenih učinkov. Ernest Novak je pri vbrizgavanju uporabljal posebno iglo, ki mu je omogočila še natančnejše delo in to z minimalnimi bolečinami. "Postopek sem izvedel s posebno iglo, ki se imenuje kanila. Uporabljaj sem jo predvsem zato, da je bil postopek praktično neboleč. Na lestvici od ena do deset je bolečino ocenil z ena." Ob tem je pomembno, da je v tem primeru tudi verjetnost poškodb minimalna, okrevanje pa hitrejše. "V bistvu gre lahko naprej v normalne aktivnosti in jutri v službo."

V času trajanje kratkega klepeta ob kavi je Luka že vstal s stola in z nasmehom potrdil: "Prav nič ni bolelo."

Foto: Ana Kovač

Čez nekaj dni pa …

Luka se je takoj vrnil v svoje vsakdanje življenje. Brez dolgotrajnega okrevanja in skrivanja za modricami. Že naslednji dan so manjše otekline izginile, njegov prvi odziv ob pogledu v ogledalo pa je bil: "The best!"

Foto: Ana Kovač

Namenoma ni nobenemu povedal, da bo šel na poseg, zato mnogi niso točno vedeli, v čem je skrivnost njegovega svežega videza. Takoj, ko je prišel v službo, so ga sodelavci začeli zasliševati: "Kaj je s tabo? Nekam preveč dobro si videti."

"Nekaj vidijo, da je, vendar ne vedo, kaj je to. V bistvu si videti dobro. Koža je bolj napeta, sijoča, počutiš se tako dobro, ker oddajaš drugo energijo. Super res, sploh ne morem tega prehvaliti," in to je nedvomno bistvo dermalnega polnila RADIESSE®: svež in spočit videz brez ekstremov.

Danes zato zadovoljno prizna: "Zjutraj, ko se pogledam v ogledalo, si rečem, to je to, evo! Zdaj sem spočit in super sem videti. Ta poseg bi res priporočal vsem, ki se pogledajo zjutraj v ogledalo in si rečejo, 'ful sem utrujen, kaj naj naredim.' Res se boste dobro počutili."

Postopek pomladitve z izdelki RADIESSE® izvajajo na dveh lokacijah v Sloveniji – v Ljubljani v medicinskem centru Estetika Medart in v Derma centru Rogaška v Rogaški Slatini.

Foto: Ana Kovač