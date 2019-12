Kaj obleči na najdaljšo noč v letu? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če boste praznovali nekje, kjer bo velika gneča in obstaja nevarnost, da vas kdo polije, se odenite v temnejše barve, kjer koli na prostem pa nikar ne pozabite na obvezno silvestrsko opremo - kapo in rokavice. Če boste praznovali doma v krogu družine, pa lahko izkoristite priložnost in trenirko zamenjajte za elegantnejša oblačila, svetuje modna stilistka Manca Vodopivec.

V zgornjem videoposnetku preverite še, kako stil za silvestrovanja izbirajo tri znane Slovenke in en Slovenec: Mirjam Poterbin, Janja Garnbret, Katarina Čas in Tine Urnaut.