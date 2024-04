Kaj bomo obule to pomlad?

Foto: CCC

Raven podplat za prefinjen videz

Združite brezčasno eleganco z udobjem in obujte čevlje, v katerih lahko ves dan pohajkujete po mestu. To nalogo bodo brezhibno opravili lakasti mokasini z debelejšim podplatom. Poleg kombinirajte lahke, frfotave obleke in poudarite kontrast med gracilno ženstvenostjo ter strogo, klasično androgino eleganco.

Če imate raje ženstven videz od glave do peta, pa mokasine zamenjajte za čudovite balerinke. Zaokrožena konica, klasična pentlja in nizka peta poskrbijo za udobje in prefinjen videz; drzna kovinska barva pa bo tisti detajl vašega stylinga, ki bo presenetil in videz povezal v celoto.

Kitten heel ali "mačje petke" za drzne dame

Odkar je Eartha Kitt v vlogi Catwoman mačje zakorakala prek ekrana v nizkih petkah, so kitten heel, "mačje petke" čevlji, ki brezpogojno prikličejo drzno damskost. Elegantna kombinacija zašiljene konice, zlate zaponke lakastega videza in mačje petke ustvarja čevelj, ki je primeren tako za pisarno kot za večerno zabavo. Dolga konica optično podaljša silhueto nog, zato so ti čevlji odlična alternativa visokim petam. Hkrati nam te mini pete podarijo lepo držo in elegantno hojo. Prava izbira za vse mačje dame.

Superge ostajajo železen repertoar

Bele superge ostajajo obuvalo, ki ga lahko obujemo kadarkoli želimo sproščen, pa vendar urejen videz. Vendar se nikar ne omejujte samo na strogo belino, nežne pastele, močne kontraste, lagodne sive odtenke … vse to so kombinacije, ki bodo poživile vaše superge. Vnesite pomladno občutje v vašo garderobo in obujte zabavne superge, naj bo vaš stil moden in udoben.

Mary Jane platforme za vse, ki niste "clueless"

Čevlji Mary Jane platforme imajo med modnimi navdušenkami poseben status, odkar jih je v filmu Clueless nosila Alicia Silverstone. Odlično jih kombiniramo tako s kratkimi kot z dolgimi plise krili. Lahko jih nosimo tudi s kratkimi hlačami elegantnega kroja. Mary Jane platforme se odlično kombinirajo s hlačnimi nogavicami, tu si lahko privoščite drzne barvne kombinacije. Videz bo svež, mladosten in optimističen, videz prave modne poznavalke.

Seveda so klasične pete vedno zaželjene, to pomlad jih odkrijte v pastelnih odtenkih rožnate, pudrasto modre, češnjevo rdeče in sijajnih srebrnih in zlatih. Klasična črnina je vedno dobrodošla, tako pri obutvi, kot tudi pri torbicah in drugih modnih dodatkih. Igrajte se s teksturo in kombinirajte lakaste čevlje ter torbico s sproščenimi kavbojkami in pleteno majico. Tako bo vaša pomlad prežeta z duhom optimizma in vedno v trendu.