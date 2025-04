Moški, ženske, mladi – nihče ni varen pred izgubo las. Razen če pravočasno ukrepate … Morda ste tudi vi že opazili: več las na krtači in blazini ter v odtoku. Lasišče se masti hitreje kot nekoč, videz mastnih las, prhljaj na ramenih, pričeska preprosto ni več to, kar je nekoč bila. Izpadanje las je pogosto tih znak, da se v vašem telesu nekaj dogaja. Morda je to stres, hormoni, prehrana, ali preprosto – preobremenjeno lasišče. Verjemite – niste edini. Tudi drugi se soočajo s to težavo. S tistim tiho prisotnim strahom, da izgubljate nekaj več kot le lase. Ni vam treba čakati, da postane huje.

Bi vam odleglo če bi vedeli, da lahko na takšno izpadanje vplivate tudi na naraven način?

Izpadanje las lahko sproži vrsta različnih dejavnikov – vse od genetskih predispozicij pa do stresa, hormonskih neravnovesij ali celo neustrezne prehrane, zato so tudi vrste izpadanja lahko različne.

Foto: Freepik.com / Mind trade d.o.o.

Tudi lasje imajo svoj glas. Le da ne govorijo – ampak odpadajo. In ko to začnejo početi malo prepogosto, vam s tem pravzaprav nekaj sporočajo.

Kakšne vrste izpadanja las poznamo?

"Zbogom za vedno, bili ste lepi …"

Izpadanje las se lahko pojavi v različnih življenjskih obdobjih in zaradi različnih dejavnikov, prav tako lahko nastopi v različnih oblikah, zato je pomembno, da se ob soočanju s tovrstnim izzivom takoj posvetujemo tudi z osebnim zdravnikom oz. specialistom, saj je prekomerno izpadanje lahko tudi kazalnik psiholoških ali fizičnih stanj. Vrst izpadanja las je več, najpogostejše pa so začasne ali tudi trajne.

Tri najpogostejše vrste hitrega in intenzivnega redčenja las so lahko:

1. Genetsko izpadanje las (androgena alopecija) je najpogostejša oblika izpadanja las, ki prizadene tako moške kot ženske.

Začne se postopoma – pri moških pogosto z umikanjem lasišča na sencih in temenu, pri ženskah pa z redčenjem po celotnem zgornjem delu glave. Vzrok je občutljivost lasnih mešičkov na hormon DHT (dihidrotestosteron), ki postopoma oslabi mešičke in zavre rast las.

Moška plešavost (androgena alopecija) prizadene več kot 50 % moških do 50. leta, vendar jo lahko doživijo tudi ženske in se pojavi kot razpršeno redčenje las, glavni krivec pa so najpogosteje hormonske spremembe oz. hormon DHT (dihidrotestosteron). Foto: Freepik.com / Mind trade d.o.o.

2. Začasno izpadanje las (telogeni efluvij) je povečano izpadanje las, ki nastane, ko prevelik delež las preide v fazo mirovanja, imenovano telogena faza. Vzroki so lahko različni, vse od stresa, pomanjkanja določenih hranil pa do hormonskih sprememb (nosečnost, porod, menopavza). Za stanje je značilno izpadanje las po celotnem lasišču in traja od nekaj mesecev do enega leta, po pojavu in odpravi vzroka pa se lahko lasje obnovijo tudi sami.

3. Avtoimunsko izpadanje las – gre za posebno obliko izpadanja, pri kateri imunski sistem napade lastne lasne mešičke, kot da bi bili tujki. Posledica je nenadno, pogosto nepričakovano izpadanje las. Vzroki niso povsem jasni, lahko pa vključujejo stres, druge avtoimunske bolezni ali genetsko nagnjenost. Pojavi se lahko v več oblikah, ki se razlikujejo po obsegu in intenzivnosti izpadanja:

Alopecia areata – krožna plešavost na posameznih delih lasišča ali telesa,

Alopecia totalis – popolna izguba vseh las na glavi,

Alopecia universalis – izguba vseh dlak po celotnem telesu.

Stanje je lahko čustveno zelo zahtevno, saj se pojavi nenadoma in pogosto brez opozorila, vendar obstajajo tudi primeri, ko se lasje delno ali v celoti ponovno obnovijo.

Ne čakajte, da vas iz ogledala pogleda nekdo, ki ga skoraj ne prepoznate.

Vsak las, ki ostane na krtači, je tihi opomnik. Koliko jih mora še pasti, da ukrepate?

Glavni razlogi za izpadanje las:

Genetika je eden od najpogostejših vzrokov za izpadanje las, pojavi pa se zaradi genetske občutljivosti lasnih mešičkov na dihidrotestosteron (DHT) oz. derivat hormona testosteron.

Hormonske spremembe, kot so nosečnost, menopavza in težave s ščitnico.

Prehranske pomanjkljivosti oz. nezadostno uživanje ključnih hranil, kot so železo, cink, beljakovine in vitamini skupine B.

Stres. Tako fizični kot čustveni stres lahko sprožita začasno izpadanje las (telogeni efluvij), za izpadanje pa je značilno, da se pojavi nekaj mesecev po večjih stresnih obdobjih.

Mehanske poškodbe las, kot so kemična ali termična obdelava las (pogosto ali nepravilno barvanje, izdatno kodranje, pretirano ravnanje ipd.).

Zdravstvena stanja oz. različne bolezni (lupus, alopecija areata, anemija) ali okužbe lasišča lahko povzročijo izpadanje las.

Lasje marsikomu predstavljajo simbol vitalnosti in mladosti, zato lahko njihova izguba povzroči tudi številne občutke negotovosti in močno vpliva na samozavest. Vodi lahko celo do socialne anksioznosti in umikanja iz družbenih situacij, povečuje stres in predstavlja tveganje za pojav depresije. Foto: Freepik.com / Mind trade d.o.o.

Vsi vidijo, da imate mastne lase. Nihče pa ne vidi, kako se zaradi tega počutite.

Zakaj so vaši lasje videti kot redki in težki špageti?

Mastnost lasišča povzroča prekomerno izločanje sebuma iz žlez lojnic, ki je v običajnih količinah namenjeno zaščiti las in vlaženju, njegovo prekomerno izločanje pa lase žal le masti in za sabo pušča neprijeten lesk ter sprijemanje, ki nakazuje tudi na neurejen videz. Danes je problematika mastnih las med mladimi vse večja, zaradi negativne vizualne spremembe pa lahko pomembno vpliva tudi na samozavest in s tem okrni številne pomembne socialno-družbene aktivnosti.

Za pretirano izločanje olja so lahko odgovorni tudi:

"Pri nas, smo pač mastnih las!

Če imajo vaši starši mastne lase, je večja verjetnost, da jih boste podedovali tudi vi.

Če imajo vaši starši mastne lase, je večja verjetnost, da jih boste podedovali tudi vi. "Občutljiva leta, v čopke speta."

Hormonska nihanja, ki so posledica odraščanja, nosečnosti, menopavze ali uporabe hormonskih kontraceptivov.

Hormonska nihanja, ki so posledica odraščanja, nosečnosti, menopavze ali uporabe hormonskih kontraceptivov. "Nepravilna nega je lahko zadrega."

Prekomerna uporaba agresivnih šamponov in pretirano umivanje las lahko stimulirata žleze lojnice, da proizvedejo več sebuma, medtem ko pretirana uporaba negovalnih izdelkov, balzamov in mask, ki so za posameznikov tip las neprimerni, prispeva k hitrejšemu mastenju las.

Prekomerna uporaba agresivnih šamponov in pretirano umivanje las lahko stimulirata žleze lojnice, da proizvedejo več sebuma, medtem ko pretirana uporaba negovalnih izdelkov, balzamov in mask, ki so za posameznikov tip las neprimerni, prispeva k hitrejšemu mastenju las. "Stres in težave povzročajo težke glave."

Čustvene napetosti lahko vplivajo na hormone, ki nadzorujejo izločanje sebuma in povzročijo njegovo povečanje.

Mastni lasje izgledajo izrazito sijoči, a žal ne na “zdrav način” temveč so mastni in tudi lepljivi na otip, pri tem pa prameni pogosto izgledajo težki in “zlepljeni” skupaj, ki padajo, kot “težki špageti”. Foto: Freepik.com / Mind trade d.o.o.

Lasje odhajajo. Ne skrbite – obstaja rešitev, ki je učinkovita, nežna in stoodstotno naravna (BIO).

Še pred poletjem si zagotovite bujnejšo pričesko! Kako?

Vsi si želimo las, ki bodo plapolali v vetru kot v reklami za drage šampone, pričeske, ki bo zaradi zdravega sijaja in krepkih las pravi magnet za številne oči ter, najpomembneje, zdravega lasišča, ki mu ne bo grozila trajna in srce parajoča plešavost. Zato je nujno, da mu namenimo tudi ustrezno nego, s katero se bomo izognili najhujšemu.

Pomembno je torej, da ravnamo preventivno in v svojo rutino nege las dodamo tudi izdelke, ki spodbujajo zdravje lasišča, krepijo lasne mešičke in pripomorejo tudi k rasti bujnejših las.

Na pomoč! Lasje mi izpadajo hitreje, kot mi rastejo novi. Tvegam plešavost?

Psssst! Ste že slišali, za BIO hidrolat rožmarina?

S HIDROLATOM ROŽMARINA se že z enim samim pršenjem podate v uspešen boj proti izpadanju las! Vaš novi prijatelj, ki spodbuja zdravje lasišča, hitrejšo rast las in pripomore k videzu bujnejših in sijočih las, že komaj čaka na vašo novo pričesko:

Foto: Mind trade d.o.o.

Rožmarin je že od nekdaj cenjena rastlina, ki se ponaša s številnimi bio aktivnimi učinkovinami, znanimi po svojih blagodejnih učinkih na lasišče, saj izboljšuje prekrvavitev lasišča, ki zagotavlja učinkovit in hiter dostop hranilnih snovi do lasnih mešičkov. S svojim delovanjem spodbuja zdravo, hitrejšo rast las in tako postaja prva izbira številnih zadovoljnih uporabnikov, ki se že ponašajo z bujnejšimi pričeskami.

Zamenjajte škodljive "trivremenske spreje"! Vaši lasje ne potrebujejo lažnega prekrivanja – potrebujejo nego.

BIO hidrolat rožmarina za vaše lase stori tisto, kar druga pršila ne!

Ste vedeli, da je uporaba težkih pršil, kemičnih, agresivnih šamponov in balzamov za vaše lase izjemno škodljiva?

Žal številni preparati za lase vsebujejo ogromno škodljivih kemikalij, ki lasišče izsušujejo, dražijo in le prispevajo k izdatnemu mastenju lasišča ter poškodbam las.

Foto: Freepik.com / Mind trade d.o.o.

Kako torej BIO hidrolat rožmarina vpliva na zdravje lasišča? 5 PREDNOSTI, ki ga naredijo boljšega od vseh produktov za lase in za vedno spremenijo vašo pričesko:

Spodbuja rast las. Poznate rek, da nekaj raste kot gobe po dežju? Rožmarinov hidrolat je znan po svojih sposobnostih spodbujanja krvnega obtoka na lasišču, ki pomaga pri prenašanju hranil do lasnih mešičkov in tako spodbuja rast las.

Deluje protivnetno. Rožmarin ima naravne protivnetne lastnosti, ki lahko pomagajo umiriti tudi razdraženo lasišče in zmanjšati pojav prhljaja.

Uravnava izločanje sebuma. Rožmarinov hidrolat pomaga uravnavati izločanje sebuma iz žlez lojnic, ne da bi pri tem izsušil občutljivo lasišče.

Krepi lase. Redna uporaba lahko pomaga okrepiti tudi lasne korenine in stebla.

Naravni antioksidant. Je bogat z antioksidanti, ki ščitijo lasne mešičke pred škodljivimi učinki prostih radikalov in okoljskih stresorjev ter s tem pomaga ohranjati dolgoročno zdravje lasišča in las.

Naročnik oglasnega sporočila je MIND TRADE, D. O. O.