Italijanska jesen v Ljubljani: vstopite v svet italijanskega sloga in elegance

V sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) pod okriljem veleposlaništva Italije bo že drugič potekal Mesec italijanske mode. Kje? V trgovinah Emporium in Galerija Emporium ter na emporium.si . Od 15. septembra do 15. oktobra vas vabijo k odkrivanju novih kolekcij, za vas pa so v trgovinah pripravili tudi pestro modno dogajanje. Benvenuti (dobrodošli, op. p.)!

Italija in moda

Italijani so narod, ki živi in diha z modo, kar ni presenetljivo, saj so nekatere najbolj znane modne hiše prav iz naše sosednje države.

A ne gre le za to. Po našem skromnem mnenju so prav Italijani, moški in ženske različnih starostnih skupin, med najbolje oblečenimi narodi na svetu, kar ne nazadnje razkriva že sprehod po poljubnem italijanskem mestu.

Pomlad, jesen, poletje, zima - naj gre za posebne priložnosti ali vsakodnevne opravke, Italijani so preprosto radi urejeni ter imajo neverjeten smisel za trende in modne kombinacije.

Službeni opravki, sprehod po tržnici ali v bližnjo kavarno - slogan uživati življenje ("la dolce vita") je vsekakor zelo prisoten tudi v njihovem slogu. Del tega utripa boste lahko med drugim doživeli v Mesecu italijanske mode.

"Made in Italy"

Strast do mode ni stvar, ki bi jo lahko opisali in razložili v nekaj stavkih. Gre preprosto za način življenja ter zmožnost videti in ceniti lepe stvari. Da, strast do mode je tudi "la dolce vita", t. i. sladko življenje, ki ga znajo italijanski modni ustvarjalci tako dobro umestiti v področje mode (kot tudi v druge sfere življenja).

Italijanska moda je svoj prvi mednarodni uspeh dosegla v začetku 50. let prejšnjega stoletja s firenško modno revijo, ki je častila eleganco in rokodelsko obrtniško znanje ter spretnosti izdelovalcev tekstila, krojačev in oblikovalcev. Takrat se je italijanski slog tudi uradno uveljavil. Uspeh je nastopil zaradi brezhibnosti sloga ter odličnega razmerja med kakovostjo in ceno izdelkov.

Prav dostopnost kolekcij priznanih modnih blagovnih znamk ter občutek za kombiniranje različnih slogov in modnih dodatkov sta tisto, zaradi česar je njihov osebni slog še danes eden najboljših v svetovnem merilu. Septembra in oktobra bo del tega tudi Ljubljana, kjer bodo predstavljeni najnovejši modni trendi oblačil in modnih dodatkov s podpisom "Made in Italy". Italijanske blagovne znamke seveda še danes uživajo izjemno globalno prepoznavnost in zaupanje ter ponujajo in približujejo kakovostne, krojaško prefinjene modne kose tudi slovenskim ljubiteljem italijanske mode.

Za to, da je tako, je zaslužena tudi Italian Trade Agency, v sodelovanju s katero poteka Mesec italijanske mode pod okriljem veleposlaništva Italije v Sloveniji.

Zakaj italijanska moda?

Italijansko modo danes zaznamuje predvsem preprosta eleganca. Nežna ženstvenost. Lahkotna samozavest. Drzni glamur. Igriva sproščenost. Brezhiben dizajn. Kakovost, ki jo občutite. In lepota, ki je ne morete spregledati.

Oblačila, oblikovana v Italiji, vsakemu videzu dodajo kanček elegance. Obutev? Vaši koraki bodo izžarevali pravo italijansko odločnost. Dodatki? Torbe in modni dodatki bodo vaše modne kombinacije popeljali na novo raven.

Vse to je italijanska moda, ki jo boste lahko podrobneje spoznavali v Emporiumu, Galeriji Emporium in na Emporium.si.

Največji ponudnik italijanske mode pri nas

Trgovini Emporium in Galerija Emporium ter spletna trgovina Emporium.si sicer veljajo za največje ponudnike italijanske mode pri nas.

Na svojih policah namreč ponujajo več kot 50 različnih italijanskih blagovnih znamk oblačil, obutve in modnih dodatkov.

V trgovini Emporium, v Galeriji Emporium in na emporium.si vas že čakajo nove kolekcije oblačil, obutve in modnih dodatkov za jesen in zimo, pa tudi pravo doživetje te jeseni na italijanski način.

Videli in preizkusili boste lahko modna in kakovostna italijanska oblačila, obutev in modne dodatke blagovnih znamk Dolce & Gabbana, Marella, Pinko, Pennyblack, Red Valentino, Furla, Coccinelle, Liu Jo, Weekend Maxmara, Twinset, Diesel in še veliko drugih.

Ko je nakupovanje doživetje, izkušnja in poživitev vsakdana

V času Meseca italijanske mode se bodo odvijali posebni modni dogodki za vse nakupovalce:

obiskovalci trgovin boste lahko izkoristili modna svetovanja,

si ogledali predstavitve novih kolekcij,

sodelovali v bogatih nagradnih igrah in

bili deležni dodatnih posebnih presenečenj.

Več informacij o tem, kako si boste lahko med septembrskimi in oktobrskimi dnevi poživili vsakdan, si lahko preberete tukaj.

V trgovinah vas bodo torej med drugim pričakale prijazne in strokovne svetovalke, ki vam bodo pomagale pri izbiri med več različnimi blagovnimi znamkami oblačil, obutve in dodatkov iz najnovejših kolekcij italijanskih modnih hiš.

Odkrijte estetiko brezčasne italijanske mode, ki že od nekdaj prevzema svet.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Vljudno vabljeni September v modnem svetu velja za najpomembnejši mesec v letu, zato ni naključje, da se Mesec italijanske mode pri največjem ponudniku italijanskih modnih znamk pri nas začne prav septembra. Moda, slog, eleganca, dovršeni dizajni in tako dalje so značilnosti naših sosedov, ki so si pri nas zato zaslužili svoj mesec. Mesec italijanske mode. Vljudno vabljeni na Mesec italijanske mode v trgovino Emporium v ljubljanskem BTC ali v Galerijo Emporium na Prešernovem trgu v središču Ljubljane. Tisti, ki raje nakupujete iz udobja svojega doma, ne spreglejte bogate ponudbe na Emporium.si.

Mesec italijanske mode je organiziran v sodelovanju z Italian Trade Agency pod okriljem veleposlaništva Italije.