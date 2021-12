Glow & Go™ serum – v eni minuti izgledajte deset let mlajši!

Oglasno sporočilo

Glow&Go serum, 30 ml

Laboratorij Glow & Go iz Italije je razvil aktivno elastično formulo s takojšnjim učinkom zategovanja kože in z inovativno kombinacijo naravnih peptidov in sestavin, ki kožo pomladijo ter naredijo napeto in sijočo. Vse sestavine seruma so popolnoma varne in nimajo stranskih učinkov. Glow & Go instant serum za lifting obraza ima začasne učinke, podobne pudru, vendar jih za razliko od pudra, ki le prekrije nepravilnosti, začasno popravi.

Kako deluje serum Glow & Go™?

Ko se staramo, koža izgublja elastičnost, posledično pa nastajajo gube, ki se pojavljajo predvsem v predelu čela in okoli oči. Glow & Go instant serum za lifting obraza deluje takoj, tako da zategne gube in zmanjša njihovo vidnost, saj koži daje izgubljeno elastičnost, zato se koža vrne v naravni položaj. Zahvaljujoč naravnim aktivnim sestavinam seruma struktura kože postane čvrsta, napeta in gladka, a žal po 8-12 urah začne serum izgubljati svojo moč, elastičnost se začne spet zmanjševati, gube pa se vrnejo. Glow & Go instant serum za lifting obraza ima začasne učinke, podobne pudru, vendar jih za razliko od pudra, ki le prekrije nepravilnosti, začasno popravi. Zato je priporočljiva uporaba Glow & Go CREAM s serumom Glow & Go, saj skupaj dajeta dolgoročne rezultate, daljša uporaba kreme pa naredi serum učinkovitejši, saj se gube trajno zmanjšajo.

Kako uporabljati Glow & Go™ Instant Face Lift Serum?

Serum Glow & Go se nanese na predhodno očiščen obraz in doseže učinek liftinga v samo eni minuti po nanosu. Za pripravo na delovanje aktivnih sestavin seruma je treba kožo očistiti s posebnim ionizatorjem Glow & Go™ Instant Skin Care čistilcem. Serum se nanese v zelo majhni količini, tako da lahko 30 ml pakiranja zdrži do dva meseca. Po nanosu seruma je treba kožo hitro posušiti, najbolje pa je to narediti s pahljačo. Za trajne učinke proti staranju deset minut po nanosu seruma priporočamo nanos kreme za takojšnjo nego kože Glow & Go™. Serum v kombinaciji s kremo koži povrne tonus in jo naredi svilnato, jo regenerira in osveži, posledično pa je koža takoj po nanosu videti čvrstejša in mehkejša.

Kje kupiti Glow & Go™ instant serum za dvig obraza? Glow & Go instant face lift serum je na voljo tudi v Sloveniji, naročite pa ga lahko na telefonski številki 070 922 722 po akcijski praznični ceni. Cena za 30 ml seruma (dovolj za dva do tri mesece) je 99,00 EUR, vendar trenutno velja praznična akcija, tako da je serum mogoče naročiti za samo 69,90 EUR z brezplačno dostavo . Priporočamo tudi komplet za takojšnjo nego kože Glow & Go™ SERUM + KREMA v darilnem kompletu po ceni samo 119,00 EUR namesto redne cene 165,00 EUR.





