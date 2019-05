Flawless: najboljše ličilo za kožo, ki je nagnjena k aknam

Oglasno sporočilo

Uporaba pudra na koži, ki je nagnjena k aknam, je včasih lahko prava nočna mora. Kako izbrati ustrezen puder in na kaj moramo biti pozorni pri njegovi izbiri? Prisluhnite majhnim skrivnostim za pravilno izbiro pudra, da bo vaša koža vedno videti enakomerna in negovana, vaše ličilo pa bolj obstojno.

Če imate akne, rdečico in brazgotine, verjetno iščete formulo za popolno prekrivanje, da bi lahko učinkovito prekrili nepravilnosti v barvi ali enakomernosti polti. Koža, ki je nagnjena k mozoljem in nepravilnostim, se običajno, vendar ne vedno, spopada s čezmerno proizvodnjo sebuma, zato izberite matirajočo formulo, ki bo vpila odvečno maščobo in ohranila sebum pod nadzorom.

Današnje napredne formule pogosto vsebujejo pomirjujoče sestavine, ki istočasno odpravljajo in prekrivajo nepravilnosti. Izberite hipoalergene, nekomedogene formule, ki vsebujejo dermatološko preizkušene sestavine, da preprečite draženje razdražene ali občutljive kože.

Nasveti za uporabo pudra: na kaj je treba biti pozorni

Pomemben trik pri nanašanju tekočega pudra na mastno kožo z razširjenimi porami je, da ga razmažete od vrha obraza navzdol, tako da napolnite in zgladite vse te drobne razširjene pore ter dobite popolnoma enakomerno površino. Pri nanašanju pudra na kožo, ki je nagnjena k aknam, bodite predvsem pozorni na teksturo izdelka. Tekoči pudri se včasih težko zlijejo s kožo, zato vedno uporabite ščetko za enakomeren, brezhiben učinek in ga fiksirajte s pudrom v prahu, da bo ličilo še obstojnejše.

Če želite zaobiti 2 koraka in imeti samo en izdelek, ki zagotavlja oba učinka, lahko to dosežete s pudrom Vichy Dermablend 3D Correction. Ta puder dan za dnem popravlja nepravilnosti na površini kože in bistveno zmanjšuje njihov videz, ustvarjen pa je prav za mastno in k aknam nagnjeno kožo. S svojim zaščitnim faktorjem SPF 25, močnimi pigmenti in visoko prekrivno močjo s 16-urno obstojnostjo bo vaši koži zagotovil mat videz brez učinka maske, medtem ko bodo sestavine pudra Dermablend 3D Correction, kot sta salicilna kislina in eperulin, ublažila videz vaših mozoljev in aken.

Naročnik oglasnega sporočila je L'Oreal Slovenija d.o.o.