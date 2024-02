dm trajno znižal cene izdelkov za žensko higieno lastne blagovne znamke Jessa

Oglasno sporočilo

Od 1. februarja 2024 so izdelki za žensko higieno blagovne znamke Jessa v prodajalnah dm in spletni trgovini dm.si na voljo po novih, nižjih cenah. Cene vseh vložkov, tamponov in menstrualnih hlačk dm-ove lastne blagovne znamke Jessa bodo vsaj do 31. decembra 2024 trajno znižane za najmanj višino DDV, od 9,5 odstotka do 18,35 odstotka. dm je tako med prvimi naredil korak v smer, da bi osnovne higienske potrebščine postale še bolj dostopne vsem ženskam.

Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Vsi izdelki blagovne znamke Jessa se ponašajo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, z oblikovanjem nove, nižje cene izdelkov lastne blagovne znamke Jessa je dm omogočil, da so higienske potrebščine te blagovne znamke bolj dostopne vsem dekletom in ženskam. Da bi se ženske v vseh življenjskih situacijah počutile dobro in zaščiteno, potrebujejo izdelke za damsko higieno, kot jih ponuja znamka Jessa. Izdelki so udobni za nošenje, zelo vpojni in skrbno proizvedeni, zato jim zaupajo ženske vseh starosti. V prodajalnah dm in spletni trgovini dm.si so na voljo vložki in tamponi različnih velikosti ter menstrualne hlačke, med tem naborom izdelkov bodo ženske zagotovo našle primeren izdelek zase.

"V podjetju dm že vrsto let vlagamo v izboljšanje kakovosti življenja in zdravstvene oskrbe, ki je na voljo našim kupcem. Tudi letos se bomo osredotočili na zdravje žensk, pri čemer bo osrednji cilj spodbujanje sprememb v dojemanju menstruacije, ki je znamenje zorenja in odraščanja, ne pa razlog za sramoto in skrbi glede denarja. Kot trgovska veriga, ki je med prvimi znižala cene izdelkov za žensko higieno, želimo v dm pokazati ženskam, da prepoznavamo njihove potrebe, ter jim omogočiti, da se osredotočijo nanje, ne da bi se bale stroškov," so sporočili iz podjetja dm Slovenija.

Nove cene izdelkov blagovne znamke dm Jessa so nadaljevanje aktivnosti v podporo zdravja žensk, podjetje pa želi izdatno prispevati tudi k omilitvi menstrualne revščine in pritegniti pozornost k temi ženskega in menstrualnega zdravja. S tem korakom dm omogoča lažji dostop do kakovostnih izdelkov, ki so ključni za žensko zdravje.

dm se bo leta 2024 na ravni celotne regije še naprej osredotočal na temo zdravja žensk, izdelki za žensko higieno blagovne znamke Jessa bodo od februarja na voljo po nižjih cenah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji.

Naročnik oglsnega sporočila je DM DROGERIE MARKT, D. O. O.