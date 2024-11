Deset zimskih čevljev pod 50 evrov, ki so vredni nakupa

Deichmann je za bralke in bralce Siol.net pripravil posebno presenečenje. S sodelovanjem v spodnji nagradni igri se lahko potegujete za bon v vrednosti 50 evrov, ki ga lahko unovčite ob svojem naslednjem nakupu v trgovinah Deichmann. Odgovorite na spodnje vprašanje, oddajte podatke in že se boste potegovali za nagrado.

Kakovost in moda po dostopni ceni

24,99 evra. Foto: Deichmann Nakup dobrih čevljev ne pomeni nujno visokih stroškov. V Deichmannu so na voljo zimski čevlji, ki združujejo trpežnost in sodoben videz po zelo ugodnih cenah. Ne glede na to, ali iščete tople gležnjarje, robustne škornje ali elegantne zimske čevlje, v njihovih trgovinah najdete čevlje za vso družino. Tako lahko prihranite denar brez kompromisov pri kakovosti in videzu.

Vse, kar morate storiti, je, da izberete najljubšo obutev zase. Pozimi so seveda v ospredju praktični čevlji, kot so škornji in gležnjarji različnih vrst, nekateri pa vse do snega še vedno prisegajo tudi na športne copate.

V nadaljevanju vam predstavljamo modne smernice za ženske, moške in otroške zimske čevlje, ki jih boste našli v trgovinah Deichmann, in sicer celo za manj kot 50 evrov na par. Preverite različne modele v spodnjih galerijah, kjer smo za primer cenovne dostopnosti prikazali tudi cene posameznih parov čevljev.

Ženski čevlji

V zimskih dneh so v ospredju škornji, ki prinašajo popolno kombinacijo sloga in funkcionalnosti. Modni visoki škornji v semišu, v toplih odtenkih, kot sta rjava in bež, prinašajo pridih prefinjenosti in so odlični za elegantne zimske stile. Če iščete bolj sproščen videz, pa so za vas morda primernejši usnjeni škornji z robustnimi detajli, kot so kovinske zaponke, ki bodo vašemu stilu dodale kanček drznosti, ob tem pa se bodo taki škornji enostavno kombinirali tako z usnjenimi jaknami, džinsom oziroma z bolj športno elegantnim stilom oblačil.

Tudi vedno priljubljeni gležnjarji to zimo ponujajo široko paleto stilov, od klasičnih do robustnih modelov z debelimi gumijastimi podplati, idealnimi za deževne dni. Prav slednji bodo še posebej priljubljeni v urbanih okoljih. Vračajo se tudi elegantni modeli z vezalkami, okrašeni s kovinskimi zaponkami in celo kontrastnimi šivi. Za vse, ki si želijo brezčasnega videza, bodo tudi letos trgovske police polne gležnjarjev v enobarvnih tonih iz gladkega usnja ali semiša, medtem ko bodo ljubitelji bolj opaznih čevljev lahko našli tudi modele v kavbojskem stilu. Med barvami zimskih čevljev bodo to zimo sicer moderne bordo, krem in smaragdno zelena barva.

Pestro izbiro ženskih zimskih čevljev, ki združujejo funkcionalnost in eleganco, lahko najdete tudi v trgovinah Deichmann.

Moški čevlji

Modni trendi na področju moške zimske obutve napovedujejo gležnjarje, ki bodo združevali funkcionalnost in brezčasen slog. Priljubljeni bodo robustni modeli z debelimi podplati, ki nudijo dober oprijem in so idealni za hladne ter mokre dni.

Minimalistični gležnjarji iz gladkega usnja ali semiša, ki se enostavno kombinirajo z različnimi modnimi slogi, bodo ostali klasika, v ospredju pa bodo tudi t. i. chelsea gležnjarji.

Barvna paleta na področju moške obutve bo ostala pretežno nevtralna, z odtenki črne, rjave in temno sive, za popestritev bodo priljubljeni tudi gležnjarji v bordo ali temno modri barvi.

Otroški čevlji

Izbor otroških škornjev odraža skrb staršev, ki želijo, da njihovi otroci nosijo udobno in toplo obutev. Tudi to zimo bodo zato za otroke v ospredju škornji in gležnjarji, ki so zasnovani za zimske razmere, hkrati pa so tudi barvno dovolj razigrani, da pritegnejo otroško oko.

Med zimskimi škornji bodo priljubljeni robustni modeli z vodoodpornimi materiali in toplimi oblogami, ki otroške noge ohranjajo suhe in tople tudi v najhladnejših zimskih dneh.

Ob malo toplejšem vremenu ali prehodnem obdobju pa bodo prav prišli gležnjarji, in sicer v dveh stilih: bolj športno elegantni, enobarvni modeli, ki so primerni za različne priložnosti, vključno s šolskimi in vsakodnevnimi dejavnostmi, ter praktični robustni gležnjarji z debelimi podplati, ki nudijo dober oprijem na zasneženih in spolzkih površinah. Preverite nekaj primerov tovrstnih čevljev v spodnji galeriji.

Modne in cenovno dostopne torbice za vsak slog

V Deichmannu lahko najdete tudi široko ponudbo torbic za različne priložnosti – od praktičnih nahrbtnikov do elegantnih torbic za posebne dogodke. Modni nahrbtniki s tekstilnimi in usnjenimi zaključki so odlična izbira za vsakodnevne obveznosti, saj združujejo udobje in slog.

Našli boste tudi klasične torbice, ki vas bodo spremljale na vsakodnevnih opravkih in ki jih je mogoče zlahka kombinirati s skoraj vsakim stilom. Za posebne priložnosti pa so na voljo elegantne torbice manjših velikosti s kovinskimi ali sijočimi dodatki, ki bodo torbici dodali ravno pravšnjo mero prefinjenosti.