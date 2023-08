Dedek iz Slovenije, ki s posnemanjem zvezdnikov navdušuje svet #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alojz Abram je 77-letni Slovenec, ki že več kot 50 let živi v Nemčiji in v teh dneh navdušuje na družbenih omrežjih. Odkrilo ga je pri mladih priljubljeno novičarsko podjetje Pubity, ki deluje le na družbenih omrežjih, kjer je njihova objava dobila več kot milijon všečkov.

Pod fotografije, ki so jih delili na svojem profilu na Instagramu, so zapisali, da je 77-letni dedek iz Slovenije dobro poznan po posnemanju videza zvezdnikov. Kot je razvidno s fotografij, je Abram med drugim poziral kot Justin Bieber, Kanye West, Travis Scott in DJ Khaled.

Živi v Nemčiji, kamor se je pri 18 letih preselil iz Slovenije

Njegove profile na družbenih omrežjih upravlja njegov vnuk Jannik, na Instagramu pa imata skupaj že skoraj dva milijona sledilcev. Pred kratkim sta izdala tudi lastno blagovno znamko oblačil in nakita, imenovano Gramps. Jannik je profil ustvaril predvsem z namenom, da promovira ulično modo mladih, vse pogosteje pa imitira tudi videz zvezdnikov.

77-letni Alojz Abram že več kot 50 let živi v Nemčiji, mladost pa je preživel v Sloveniji. Prihaja iz Hrastnika, kjer je živel do leta 1968, nato pa se je pri 18 letih z ženo Angelo preselil v Nemčijo. Tam sta si ustvarila tudi družino, pred kratkim pa "upokojensko življenje" zamenjala za družbena omrežja in navdušila.

Tako kot večina mladih ima Abram svoj profil na TikToku, kjer je njegov doseg še večji, saj ima kar 4,4 milijona sledilcev in skoraj sto milijonov všečkov.

Preberite tudi: