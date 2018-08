Copati P.O.D. System prinašajo preplet retra z udobjem

Oglasno sporočilo

adidas Originals je v poletnih mesecih predstavil futuristične copate P.O.D System, ki temeljijo na priljubljenem tekaškem modelu iz leta 1995. Udarni model z retro pridihom v črno-beli kombinaciji združuje nostalgijo z napredkom, predstavljen pa je bil v sklopu kampanje s sloganom "Great alone, better together", ki poletno dogajanje postavlja na mestne ulice.

Za udaren in udoben korak po mestnih središčih so v adidas Originalsu predstavili novo linijo obutve P.O.D. System, ki je nastala na podlagi kultnega tekaškega modela iz leta 1995. Priljubljeno silhueto iz konca prejšnjega stoletja so adidasovi oblikovalci prenovili, jo združili z inovativnim sistemom tridimenzionalnega oblazinjenja in ustvarili enega najudobnejših modnih copat.

Udarni adidasov model v črno-beli kombinaciji združuje nostalgijo z napredkom. Foto: adidas

Futuristični model je na zgornjem delu izdelan iz pletene tekstilne plasti, ojačane s strukturnimi prekrivnimi elementi. Spodnji del copata pa zaznamuje unikatna podularna konstrukcija zunanjega podplata, Boost™ pena v petnem delu in vmesni EVA podplat. Vse te tri komponente združuje sistem točke upogiba (Point Of Deflection) po navdihu tehnologije Torsion™, s čimer copati zagotavljajo nemoteno in svobodno gibanje ter predstavljajo eno najnaprednejših poglavij v zgodovini kolekcije adidas Originals.

Urbani adidasov model P.O.D. System Foto: adidas

S prepletom nostalgije in sodobnega načina življenja kampanja P.O.D. System opominja na preteklost ter prvinsko dediščino stila zahodne ameriške obale, hkrati pa osvežuje sedanjost ter navdihuje prihodnost. Kampanjo s sloganom "Great alone, better together" nadgrajuje trendovska linija oblačil Kaval, namenjena posameznikom, ki prisegajo na ulični stil ne glede na modne trende.

Model P.O.D. System je eden najudobnejših modnih copat. Foto: adidas

