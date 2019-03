Čevlji te sezone: velika vrnitev klasike #video

Za večerni glamur ali vsakodnevne opravke – klasični salonarji se vračajo v ženske garderobe. Tokrat spet skozi velika vrata in z nekoliko bolj navihanim značajem. Poiščite svojo najljubše in zakorakajte v pomlad s kančkom hudomušne elegance.

Čevlji bodo letošnjo pomlad in poletje dodajali poseben značaj našim stajlingom. Ne glede na to, kakšen je vaš slog oblačenja, boste s pravo izbiro čevljev, sandal ali športnih copatov nakazali svoje trenutno razpoloženje, ali, zakaj pa ne, željo po odkrivanju neznanega.

Tudi modna blogerka Eva Ahačevčič Pakiž (Love, Eva) je ena tistih žensk, ki stavi na hkrati udobno in praktično obutev, vendar predvsem tudi izjemno estetsko. Obutev mora dati tisto pravo protiutež izbranim oblačilom.

Eva je večerni glamur našla v trgovini CCC Trgovine CCC ponujajo vse odtenke slogov. Pri njih lahko kupite obutev in torbice za vse priložnosti in za vsa možna stilska eksperimentiranja, tudi najbolj glamurozna. Eva je čevlje in torbice za pomladne večerne priložnosti kupila v trgovini CCC. In zakaj je CCC njena prva izbira? "CCC mi je zelo všeč, ker ponuja čisto vse na enem mestu. Pri njih lahko dobim vse – od športne obutve do stroge elegance, in to za vso družino. Nazadnje sem CCC obiskala skupaj s hčerko in možem, vsak od nas je v trgovini dobil nekaj zase. CCC me je navdušila tudi zaradi izredno premišljene ponudbe, saj za vsak par čevljev dobim tudi pripadajočo torbico.

Večerni glamur v bleščicah

Tudi ko gre za malo bolj glamurozni videz, igrajo čevlji posebno vlogo. Preverite, kakšen je njen večerni izbor te pomladi. Na kratko: čevlji s peto, elegantna torbica in dež pisanih bleščic.

Eva nam je tokrat predstavila svoj predlog za glamurozni stajling. Predstavila nam je kar dva različna outfita, ki sta primerna za različne večerne priložnosti, ko se bodo tkale in poglabljale nove vezi in ko bo v ospredju posebna svečanost.

Kako pravzaprav sestaviti večerni stajling? Eva pravi, da lahko z bleščečimi detajli ustvarimo popolnoma drugačen učinek: "Bleščice, fini materiali, čevlji s peto in manjše, elegantnejše torbice so tisti detajli, ki stajling spremenijo v bolj glamuroznega." Potem je tukaj še ličenje, zvečer je lahko bolj poudarjeno, zelo priljubljena izbira je nedvomno tudi rdeča šminka, ki velja za sinonim večne ženske elegance.

Če ne gre za stroge protokolarne priložnosti, je Evi zelo ljubo tudi mešanje oblačil in dodatkov različnih modnih slogov. Športni copati in elegantno krilo? Zakaj pa ne? "Do teh modnih trendov sem zelo odprta. Marsikaj sprejmem in mi ni nenavadno. Sem vesela, da so se te meje začele brisati in da lahko oblačila, ki so mišljena bolj za čez dan, nosimo tudi zvečer."

Čeprav je črna barva najpogostejša in navidezno najbolj logična izbira za večerne priložnosti, pa je Eva pri svojih primerih namerno izbrala drugačne barvne odtenke. "Spomladi in poleti lahko črno nadomestimo z bolj živahnimi barvami in tudi kroji. V svojem predlogu sem zbrala malo bolj pomladne odtenke z urbanim pridihom."

"Ta stajling je neverjetno udoben. Nežno vijoličaste hlače z visokim pasom iz mehkega usnja so idealna izbira tudi za dnevne elegantne priložnosti, a jim dozo glamurja vdahne bleščeč top z enim rokavom.

Kombinacija v hipu postane malce bolj svečana in primerna tudi za obisk gledališča ali kakšnega modnega dogodka. Vse skupaj sem začinila z nevtralnimi dodatki – črnimi salonarji in ljubko miniaturno črno torbico."

Drugi stajling: za romantičen večer v dvoje

"Tudi v tem stajlingu glavno vlogo igrajo bleščice, ki se kot detajl pojavijo na majici, povsem pa se razbohotijo na krilu. Zaradi T-majice ima stajling urban pridih, a je kljub vsemu povsem primeren tudi za za srkanje koktajla v družbi prijateljice ali dragega.

Tukaj sem bila pri izboru čevljev malo bolj drzna in sem izbrala sandale z vrtoglavo peto, z njimi se lepo poveže tudi izbrana torbica. Ob hladnejših večerih bom prek opisane kombinacije nosila kar brezčasno rešiteljico – usnjeno jakno."

Vsi odtenki pastelne

Letošnja pomlad naj bo v znamenju pastelnih odtenkov rožnate - na torbici, sandalah, salonarjih ali športnih copatih. Nežna rožnata barva se bo podala najrazličnejšim stajlingom in priložnostim.

Vsekakor pa ne pozabite na glavno zvezdo te sezone: salonarje! Eva je za večerno različico izbrala črne in jim dodala ljubko torbico s pentljo, vsekakor pa se ne prepustite samo črnini - salonarji letos ne poznajo omejitev, barve so njihove najljubše zaveznice.

Eva stavi na čevlje CCC – katere morate imeti to pomlad? Dvomov torej ni več, čevlji so nedvomno največje zvezde te pomladi, zato Eva svetuje, kakšni nikakor ne smejo manjkati v vaših omarah: Elegantni salonarji v črni in kožni barvi Sandale v črni, kožni in srebrni barvi Športni copati oziroma t. i. ugly sneakers Črni usnjeni čevlji z nizko peto

Iščete navdih za to pomlad? Poiščite ga v trgovinah CCC

Pastelni odtenki vseh slogov in oblik ter velika izbira športnih copatov, ki še vedno zaznamujejo to pomlad, in da, CCC že diši tudi po poletju – s prvo izbiro sandal - in po večni eleganci. Tukaj boste nedvomno našli svoj najljubši par salonarjev, ki nikoli ne sme manjkati v vaši omari za čevlje.

Obiščite eno do trgovin CCC v Sloveniji ali pa svoj nakup opravite malo drugače. Odkrijte novost letošnje pomladi: rezerviraj na spletu, prevzemi v prodajalni!