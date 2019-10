Čevlji, ki bodo zaznamovali to jesen in zimo

Kozmopolitska in multikulturna mešanica, vzhodni in zahodni vplivi ter zlitje preteklosti in sedanjosti … To so trendi, ki bodo na področju obutve krojili letošnjo sezono jesen-zima. Zdi se, da letošnja kolekcija obutve Geox nima meja tako pri moških in ženskah čevljih kot tudi obutvi za najmlajše. Bistvo ostaja nikoli minljiva italijanska eleganca, prepletena z nekaterimi novimi trendi vizualne estetike. Geoxovo kolekcijo narekujejo zanimivi, trendovski dodatki, udobje, ki vas bo razveselilo ob vsaki priložnosti, ter DNK blagovne znamke - čevlji, ki dihajo.

Geoxova linija bo razveselila tako ljubitelje elegance kot tiste, ki prisegajo bolj na športne modele. Ti bodo na svoj račun prišli s tako imenovanimi "bojevniškimi modeli", ki navdih jemljejo iz čarov Divjega zahoda.

Barve in modeli se vsako leto tako ali drugače prilagajajo, spreminjajo, a udobje ostaja isto. Patentirana tehnologija Geox je glavna prednost, zaradi katere se podjetje razlikuje od drugih in je vodilna v svetu obutve z dodelano tehnologijo za dihanje oziroma zračnost.

Svetovno znani dihalni in vodoodporni podplati Geox se odlikujejo v vseh modelih in omogočajo izjemno udobje, ne glede na priložnost. Geox sodobnim potrošnikom ponuja dobro zasnovane izdelke, ki so idealni za vsakodnevno uporabo in so na voljo po ugodnih cenah. 5 RAZLOGOV ZA OBUTEV GEOX Edinstveni čevlji, ki dihajo Fleksibilna "anatomska" obutev Zelo lahki Izjemen oprijem Vodoodpornost

Dobro počutje in svoboda gibanja

Vse od ustanovitve je bila Geoxova misija doseči dobro počutje in svobodo gibanja. Njihova misija letos ostaja enaka - z dodatkom vedno naprednejših patentiranih tehnologij in italijanskim šarmom, ki se preliva v elegantne in rafinirane trende. V letošnji sezoni je Geox s kolekcijo čevljev, ki dihajo, stopil še korak naprej pri doseganju svojih ciljev.

Njihova paleta je tako polna inovativnih modelov, ki ustrezajo kompleksnim potrebam sodobnega človeka. Za spremembo začnimo pri moški modi, pri čemer je treba opozoriti na najnovejši model Modual. Model, prelit v intenzivne odtenke modre, temno rjave, sive barve s kontrastno debelim belim podplatom, zagotavlja največje udobje med hojo. Zaradi sodobnega videza in vsestranskosti ga sicer lahko nosite v katerikoli sezoni.

Skrivnost modela Modual

Gre za nepremočljiv gležnjar iz usnja, umetnega materiala in tekstila. Ima gumijast, nedrseč podplat, ki zagotavlja odličen oprijem. Odlikujeta ga tudi snemljiv usnjen vložek ter nepremočljiva snemljiva podloga, ki ju lahko uporabljate glede na vremenske razmere.

Moške modularne superge združujejo ultra zračen, vodoodporen dizajn z odličnim oprijemom, izjemno vzdržljivostjo in maksimalnim udobjem. Modual je odlična izbira tudi za slabe vremenske razmere. Čevelj odlikuje visoko tehnološka snemljiva podloga, ki vsebuje NET BREATHING SYSTEM in vodoodporno tehnologijo AMPHIBIOX. Inovativna linija nogavice se pritrdi na čevelj na petnem delu ter na sprednji strani, tako je čevelj primeren za slabo vreme. Čevelj brez nepremočljive podloge pa je primeren za tople in sončne dni.

Posebna membrana Amhibiox vas ščiti pred dežjem, blatom in snegom in vam zagotavlja, da vaše noge ostanejo popolnoma suhe tudi v najslabših vremenskih razmerah. Visoka stopnja zračnosti uravnava naravno temperaturo, omogoča izhajanje vlage iz čevlja in zagotavlja svežino ali toploto, odvisno od zunanjih temperatur.

Kaj pa ženske?

Tako kot moške so udobne tudi ženske različice čevljev Geox. Na koničastih škorenjčkih, salonarjih, balerinkah, gležnarjih, čevljih s platformo iz mehkega semiša so poudarjene kombinacije jesenskih odtenkov s črnimi ostrimi geometrijskimi robovi.

Materiali? Udobni, nosljivi in mehki čevlji iz semiša, mehkega usnja, ki se dobro poda različnim sanjavim okrasjem. Mehki semiš namreč ponuja neskončno možnosti za okraševanje. Na primer s cvetličnim potiskom ali pa prikupnimi arabeskami v kombinaciji z zakovicami in podobnimi kovinskimi dodatki na loaferjih ter poslovnih čevljih s privzdignjeno peto.

Pri barvah bodo prevladovali naravni, topli odtenki rožnate, vijolične, ne nazadnje tudi svetleči vzorci barve fuksije, kombinirani s "kovinskimi" dodatki.

Vedno aktualne gležnarje lahko dobite v letos popularni svetleči različici rožnate barve odtenka fuksije. Sandali s platformo in peto tudi letos ostajajo vrtoglavo visoki.

Letos bodo še kako popularni tudi čevlji na zavezovanje. Svetleči čepki, nameščeni na obrobnih detajlih, dajejo na primer usnjenim vezalkam dodano vrednost. Tovrstno, recimo temu viktorijansko zavezovanje, naredi vsak čevelj, pa naj bo še tako divji, nekoliko bolj prefinjen. Zato bi jih letos preprosto morale imeti v omari (če jih še nimate). Odlično se bodo podale h krilu nad koleni, k obleki, h hlačam do gležnjev ... Svetleče zakovice ob robovih dajo usnjenim vezalkam vroč pridih.

Bojevniški pridih

Na modnih pistah za letošnjo jesen in zimo lahko vidimo tudi "resne" čevlje, čevlje bojevnice, masivne, usnjene, pripravljene na boj. Ne samo, da boste s takšnimi čevlji letos zadele v polno, to so tudi čevlji, ki nikoli ne bodo zares šli iz mode, hkrati pa bodo zagotavljali udobje in zaščito.

Geoxova kolekcija tudi letos prinaša britanski pridih v obliki oxfordskih čevljev, izdelanih iz debelega usnja z visoko, srednjo ali nizko peto. Izbirate lahko med široko paleto modrih, zelenin in bordo odtenkov, ki dajejo tudi najbolj zadržanemu videzu resnično frajerski dodatek.