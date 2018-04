Čevljev nima prava dama nikoli preveč

Začetek vsake nove sezone je vznemirljiv, saj vsi radi pobrskamo za najljubšimi modnimi trendi, ki jih bomo vključili v svoj vsakdan. Ljubiteljice Are se lahko veselijo nove kolekcije in raznolikih kombinacij, ki v novi kolekciji vključujejo super trendovske superge, balerinke in vseprisotno klasiko v obliki salonarjev. Arini čevlji vam bodo polepšali marsikatero pomladno kombinacijo. Kam jih boste peljali?

Oglasno sporočilo

Superge z elegantnim pridihom

Modni trendi tudi to pomlad narekujejo lahkotna in udobna oblačila ter trendovske in udobne superge, ki se odlično podajo tako h krilom in oblekam kot tudi kavbojkam in hlačam. Superge vedno pridejo prav za daljši sprehod po mestu, raziskovanje ulic ali sprehod po promenadi. To pomlad pa se jih še dodatno veselimo, ker so doživele preobrazbo. Krasijo jih namreč zanimivi materiali in vzorci, biserni kamenčki in velike pentlje. Za vse navdušenke nad pomladjo so na voljo lepe pastelne barve, ki se podajo k vsaki modni kombinaciji. Letošnja pomlad je izvrstna priložnost, da si tudi sami privoščite takšen par.

Brez balerink res ne gre!

Klasične balerinke se vsako toplo sezono vračajo v svojem polnem sijaju. Preproste za kombiniranje in udobne za nošenje, balerinke so vedno idealen spoj ležernosti in elegantnosti, ki vsak kos oblačila in modni dodatek naredi brezhiben. Tudi to pomlad nam jih je Ara predstavila v novi in sveži podobi, ki so jo navdihnili novi trendi. Rešile vas bodo vedno, ko preprosto ne boste vedeli, kaj obuti.

Naj bo vaš korak eleganten

Z njimi preprosto ne morete zgrešiti, vedno vam bodo prišli prav in nikoli ne gredo iz mode. Seveda, govorimo o salonarjih. Ara ima tudi to pomlad elegantno rešitev s pestro ponudbo elegantnih salonarjev, ki bodo naredili vaš korak še bolj ženstven. Arine salonarje obujte ob lepšem vremenu in se pokažite v vsem svojem sijaju. Naj vas visoka peta ne zavede – čevlji so namreč zelo udobni zaradi posebno oblikovanega podplata.

Idealen modni dodatek

Nahrbtniki že nekaj časa dokazujejo, da so lahko večnamenski in da z lahkoto zamenjajo torbico, po kateri hrepenimo ob vsaki modni sezoni znova. V novi kolekciji Ara boste našli modele nahrbtnikov, ki se lepo ujemajo s športnimi copati, balerinkami in salonarji Ara. Odmislite torej klasiko in posezite po drznosti!

Tradicija v moderni preobleki

Čevlji Ara slovijo po kakovosti in udobju, v zadnjem času pa navdušujejo z modnim in trendovskim videzom. V njihovi ponudbi lahko najdete: vsestranske in trendi športne copate, igrive balerinke in mokasine, klasične salonarje, za poletje pa tudi sandale in natikače, izdelane z obilico obrtniškega znanja in ljubezni do podrobnosti. Obutev Ara je na voljo v različnih širinah, izberete pa lahko tudi polovične številke.

Izbrani modeli obutve Ara so na voljo v trgovinah Mass po vsej Sloveniji. Poiščite svoj najljubši par.

