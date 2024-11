Celjanka, ki je razvila eno najbolj priljubljenih znamk modnih oblačil

Športna znamka AND by Andraž, ki letos praznuje že 35. obletnico, pod vodstvom lastnice Nataše Berginc, ki zvesto ohranja vrednote trajnosti, udobja in stila, že vrsto let navdušuje športnike in ljubitelje aktivnega življenjskega sloga. Med njimi je tudi deskar Tim Mastnak, ki že od nekdaj prisega na njihova oblačila. Nataša in njena razvojna ekipa s skrbno izbranimi materiali in premišljenim oblikovanjem ustvarjajo kolekcije, ki združujejo športno funkcionalnost in eleganco. V pogovoru nam je lastnica podjetja zaupala več o svoji poti, viziji podjetja in prihodnosti športne mode.

Kako se je začela vaša pot? Kaj vas je navdihnilo, da ste se podali v svet športne mode?

Že kot otrok sem bila povezana s športom, saj sem trenirala smučanje. Pogosto sem razmišljala, kaj bi želela početi poleg športa, in eden izmed mojih hobijev je bilo ustvarjanje iz tekstila. Spominjam se, da sem zelo rada posegala po maminem šivalnem stroju in ustvarjala različne kose. Moje kreacije pa nikoli niso bile obleke za lutke ali kaj podobnega, že od samega začetka sem se nagibala prav k športnim oblačilom. Ko sem začutila strast do oblikovanja, sem vedela, da si želim oblikovati točno to.

Kdo je Andraž in kakšna je njegova vloga v znamki AND by Andraž?

Andraž je moj sin, ki se je rodil le šest mesecev, preden sem ustanovila svoje podjetje. Prav on me je navdihnil za začetek, saj sem najprej odprla butik in se odločila za otroško kolekcijo, ker se mi je v tistem trenutku to zdelo lažje. Tako je Andraž postal pomemben del začetka znamke.

S Filipom Flisarjem in Timom Mastnakom na modni reviji ob 35. obletnici delovanja podjetja Foto: Mediaspeed

Kako se je športna moda razvijala v zadnjih 35 letih? Kakšne ključne spremembe ste opazili?

V zadnjih 35 letih je športna moda doživela izjemen razvoj. Na začetku so bila športna oblačila namenjena izključno športnikom in jih v vsakdanjem življenju skorajda nismo videli. Kodeks oblačenja, na primer v službah, je bil takrat povsem oddaljen od športnih krojev. Sčasoma pa so športna oblačila postala izjemno priljubljena za različne priložnosti, pogosto se zdaj kombinirajo elegantni in športni kosi, kar daje pridih sproščenosti in prilagodljivosti. Vsestranskost športnih kolekcij se je hitro uveljavila, kar ni presenetljivo, saj so takšna oblačila udobna, funkcionalna in enostavna za vzdrževanje. Mnogi raje izberejo športna oblačila zaradi njihovih prijaznejših materialov (na primer svila ali druge občutljive tkanine), ki so bolj praktični.

Kdo pri vas narekuje modne trende?

V našem podjetju imamo razvojno skupino, ki jo sestavlja devet oblikovalcev. Skupaj razpravljamo in si delimo ideje. Najprej se posvetimo globalno napovedanim trendom in premislimo tudi o barvah, ki so pri športnih oblačilih pogosto v kontrastu s tistimi, ki veljajo za elegantne kolekcije. Po tem se začne ustvarjanje – vsak oblikovalec pokriva svoje področje in pripravi svoje zamisli. Preden začnemo z dejanskim oblikovanjem, se še enkrat pogovorimo in uskladimo ideje, da dosežemo celovit končni videz kolekcije.

Eleganca v športni verziji Foto: Mediaspeed

S katerimi vrednotami in načeli vodite svoje podjetje?

Zelo veliko dam na odnose, tako z zaposlenimi kot s strankami. To mi pomeni ogromno, saj so te vrednote poudarjali že moji starši. Moj oče, ki je bil psiholog, me je naučil, kako ravnati z ljudmi, in njegove nasvete še danes uporabljam, tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Poleg tega sta zame pomembni tudi odkritost in vztrajnost. V ekipi pogosto poudarjam, kako ključni sta ti vrednoti, saj verjamem, da prav odkritost in vztrajnost pripeljeta do uspeha in dobrih odnosov. Tudi če na začetku ne dosežemo zastavljenih ciljev, je pomembno, da držimo skupaj in vztrajamo, dokler ne uspemo. Do kupcev smo odkriti, saj verjamem, da lahko le tako zgradimo njihovo zaupanje.

Kaj lahko pričakujemo od trendov pri smučarskih oblačilih za letošnjo zimsko sezono?

Letos ostajajo v trendu smučarski pajaci, ki so postali priljubljeni že lani, letos pa bodo še aktualnejši. Pri smučarskih oblačilih običajno razlikujemo med dvema linijama: elegantno in prefinjeno ter športno in adrenalinsko. Za tiste, ki prisegajo na eleganco, so značilni ozki kroji, enobarvni kombinezoni ter fini dodatki, med katerimi bo tudi letos modno ekološko krzno, ki ga vključujemo tudi v naše kolekcije. Za ljubitelje športnega sloga pa ponujamo izrazito živahne barve in igrive kroje, pogosto v kombinaciji s sublimacijo, posebnim postopkom, pri katerem se potisk nanaša na blago v plinastem stanju, kar omogoča dodatno kreativnost pri dizajnu. Obe liniji sta izrazito različni, zato vsak hitro najde svoj stil.

Ekološko krzno je pri smučarskih kombinezonih zelo priljubljeno. Foto: Mediaspeed

Se je v zadnjih letih pojavil kakšen material, ki je bil zares revolucionaren in je bistveno vplival na razvoj športne mode?

V zadnjih letih smo priča pravi revoluciji puhovk, ki so postale izredno priljubljene na športnem trgu. Pri puhovkah pa je pomembno pozorno izbirati materiale, saj je ključno, kakšno polnilo vsebujejo, kakšna je njihova prepustnost ter druge lastnosti, ki vplivajo na kakovost in udobje oblačila.

Kako pomembna je za vas trajnost in kako jo vključujete v proces oblikovanja in proizvodnje vaših kolekcij?

Trajnost je eno od naših vodil že od samega začetka. Z leti smo se naučili veliko novega, kar nam omogoča še bolj trajnosten pristop. Že od začetka se zavedamo, da je zaupanje strank ključno za uspeh, trajnost pa pri tem igra pomembno vlogo. Ko kupci vidijo, da lahko en kos nosijo deset let in ostaja enak, so pripravljeni vložiti v kakovost. Prizadevamo si biti odgovorni do narave, lahko se pohvalimo z zelo majhnimi količinami odpadkov. Vse, kar ostane od obrezovanja, sortiramo in posredujemo vrtcem, šolam in različnim ustanovam, ki lahko te materiale ponovno uporabijo. Veliko je odvisno tudi od materialov, ki jih izbiramo – ti imajo certifikate o trajnosti, vendar to včasih ni dovolj. Tudi sami smo že opazili prisotnost faktorja pospešenega staranja materiala, na kar vplivajo sonce, vzdrževanje, vlaga in močna čistilna sredstva. Ta lahko odstranijo madeže, a hkrati hitro poškodujejo tkanino in barvo.

Vpadljve barve vam lahko na smučišču rešijo življenje. Foto: Mediaspeed

Kako vidite prihodnost športne mode? V katero smer mislite, da se bo razvijala, in kako nameravate temu slediti pri znamki AND by Andraž?

Športna moda ima odličen potencial, saj so ljudje vse bolj aktivni in želijo tudi pri športu izgledati urejeno, podobno kot v službi. Zato se športna moda nenehno razvija z novimi smernicami, ki jim pri nas radi sledimo. Trenutno je velik poudarek na funkcionalnosti materialov, kar bo ostalo v ospredju. Za vrhunske športnike postajajo vedno bolj priljubljeni materiali, ki pospešujejo regeneracijo telesa, in tudi mi sledimo tem novostim, da jih vključimo v naše kolekcije.

Imate kakšen poseben nasvet za ljubitelje smučanja ali športa nasploh, kako izbrati popolno oblačilo, ki bo združevalo funkcionalnost in stil?

Pomembno je, da nas smučarsko oblačilo vizualno pritegne in da se v njem počutimo udobno. Izogibati se je treba materialom, ki imajo vonj po umetnem usnju, in oblačilom, v katerih se hitro znojimo – to je ključni dejavnik pri izbiri. Prav tako morata biti smučarska bunda in hlače vodoodporna, da na snegu ne premočijo. Najbolje je, da sta paroprepustnost in vodoodpornost materiala uravnoteženi, saj to zagotavlja optimalno zaščito in udobje.

