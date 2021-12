Božič prihaja in z njim – odločitve! Popolna modna kombinacija? Popolno darilo?

Kaj obleči? Kako sestaviti odlično praznično modno kombinacijo? Kaj bodo oblekli otroci? Kaj postaviti pod smrekico? Reserved vam pomaga pri teh odločitvah s ponudbo kreativnih rešitev za celotno družino. Šik kombinacije po najnovejših trendih, udobne pletenine za poležavanje doma in veliko inspiracije. Ključni del celotne teme? Sreča. Božični čas mora biti sproščen, prijeten in poln nasmehov!

Kolekcija #ReservedForXmas ponuja veliko zabave za vso družino. Smešni puloverji z jeleni, puloverji z napisi "Team Santa" ali pa z motivom Grincha – kosmatega bitja, ki ga lahko vsako leto med prazniki spremljamo na televiziji. Vsi ti izdelki bodo dodali zanimiv pridih vašim prazničnim modnim kombinacijam. Ponujajo veliko elegantnih kosov: obleke iz velurja, komplete suknjiča in hlač pa tudi vpadljive modne dodatke, ki bodo pika na i celotni kombinaciji. Ko se eleganten del večera konča, je čas za mehke trenirke in kariraste pižame, v katerih lahko preživljate dragocen prosti čas z družino.

V "Night Out" se nahaja večina modnih kombinacij za zabavo; kolekcija je bila ustvarjena z mislimi na božič in zabave. Mehke pletenine v kontrastu z bleščečimi materiali so odličen način za igranje z različnimi svetlobami in teksturami. Kolekcijo dopolnjujejo moderni karirasti in črtasti vzorci. V ponudbi najdete tudi klasične črne komplete suknjiča in hlač, srajce ter jakne iz umetnega usnja, majice z bleščicami in obleke z naramnicami. Paleta barv je primerna sezoni – prevladujejo odtenki temno rdeče, temno zelene, sive in vedno elegantne črne.

Reserved vam vsako leto ponuja veliko idej za darilo. Za ženske imajo veliko izbiro modernih torb - takšne v majhnih dimenzijah, z okrasno verigo ali s prešito teksturo. Prav tako lahko izbirate med bogato ponudbo čevljev: klasični salonarji, škornji s peto ali pa sandali s kvadratnim vrhom – vendar v zanimivih odtenkih vijolične ali srebrne.

Tudi za moške so pripravili širok izbor modnih dodatkov: od torb za okoli pasu do ovitkov za mobilni telefon pa vse do velikih prešitih potovalnih torb.

Oboževalci klasike lahko izbirajo med bogato izbiro obutve: jahalni škornji, superge ali pa elegantni čevlji, ki bodo odlična izbira v kombinaciji s smešnimi božičnimi nogavicami.

Otroci lahko uživajo v puloverjih z motivom jelena, na katerih izstopa rdeč okrogel nos in zlati rogovi, oblekah iz velurja z bleščicami in veliko izbiro plišastih igrač.

Reserved božična kolekcija je dostopna v poslovalnicah in na spletni strani pod zavihkom #ReservedForXmas.

Obiščite spletno stran www.reserved.com ali pa se osebno oglasite v trgovinah Reserved v Ljubljani (Citypark in Aleja) oziroma v Celju (Citycenter) in poskrbite, da bodo letošnji prazniki še bolj popolni!