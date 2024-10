Answear združuje poetični ton s pozornostjo do podrobnosti

Igralka in junakinja kampanje Fatima Brunengo pritegne pozornost ne le s svojo osupljivo estetiko, temveč tudi kot manifest poguma. Stil nakazuje moč samozavesti. "Rdeča barva ima veliko dimenzij, predstavlja simbol moči in neodvisnosti. V tokratni kampanji nosi pomembno vlogo; simbolizira ustvarjalno energijo ter strast, kar je v skladu s strateškimi cilji znamke Answear. Letos se osredotočamo na intenzivna čustva in moč," razlaga Marta Sawicka, direktorica marketinga pri Answearju. Rdeči toni se razlivajo vse od bordo odtenkov do češnjevo rdeče ter izstopajočih rdečih poudarkov. Oblikovalci jo drzno vključujejo v svoje kolekcije, kjer jo združujejo s klasičnimi kroji in modernimi detajli.

Foto: Answear

Moda kot nosilec čustev, spominov in vrednot

Jesenska kampanja Answear.si, posneta v slikoviti Lizboni, očara s poetičnostjo. Režijo je prevzela Stella Consonni, poznana in cenjena zaradi svoje prefinjenosti pri ustvarjanju in talenta. V svojem delu prikaže subtilna čustva in lepoto vsakdanjih trenutkov. V tokratni kampanji je celovito ujela vzdušje, saj je združila vsakdanje življenje s pridihom razkošja. "Ima izjemen dar za preoblikovanje čustev v podobe. Kar vidimo na fotografijah, ni le moda, temveč je življenje," dodaja Sawicka. Slogan kampanje in videa Odeni življenje v dragocenosti na ta način zajame bistvo sporočila znamke Answear. Moda nas spremlja v najpomembnejših trenutkih, je okras spominov, ki jih nosimo v sebi za vedno.

Foto: Answear

Jesensko-zimska kampanja izkazuje tudi poklon kakovosti. V ponudbi trgovine Answear.si bodo kupci našli skrbno izbrane kose svetovnih znamk, ki so simbol brezčasnega stila. Vsaka kreacija nosi misel na ljudi, ki cenijo modo kot izraz svojih vrednot in individualnosti. Kultna izdaja glamurozne rdeče želi torej združiti najširši spekter čustev in krajev – od simbolike v umetnosti in kulturi do kultnih modnih trenutkov, ki se jih bomo dolgo spominjali.

Kampanjo vam predstavljamo v videooglasu Odeni življenje v dragocenosti:





*Strategijo in kreacijo kampanje je pripravila agencija Saatchi & Saatchi. Medije je načrtovala in zakupila medijska agencija Starcom, produkcijo je izvedlo podjetje Papaya Films Lisboa.

Naročnik oglasnega sporočila je ANSWEAR.