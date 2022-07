Answear je v Sloveniji že več kot mesec dni!

Oglasno sporočilo

Na slovenski trg je prispela nova spletna platforma za nakup oblačil, katere primarni cilj je družbeno odgovorno delovanje. To ni le prazna beseda na listu papirja, ampak predstavlja njihovo vsakodnevno prakso.

Answear, vodilna evropska spletna platforma za nakup oblačil, je usmerjena v družbeno odgovorno strategijo svojega poslovanja in s tem odgovornejšo proizvodnjo predvsem preko lastne modne znamke - answear.LAB. Družbeno odgovornost kažejo tudi preko ponudbe kolekcij Eco Friendly ter preko pakiranja paketov in načina dostave.

Answear v državah srednje in vzhodne Evrope deluje že več kot deset let, na hrvaškem trgu je aktiven devet mesecev, pred dobrim mesecem pa je vstopil tudi na slovenski trg. Ker smo nad znamko zelo navdušeni, smo izpostavili šest razlogov, zakaj obožujemo Answear, naše razloge pa je komentirala tudi Sandra Gašparić, Answear Country Manager za Slovenijo in Hrvaško.

Sandra Gašparić, Answear Country Manager za Slovenijo in Hrvaško. Foto: Marko Gregurić

1. Answear je za neodvisne in pogumne ženske!

Answear ni le še ena izmed platform za nakupovanje modnih izdelkov. Kot blagovna znamka je že od ustanovitve zavezana družbeno odgovornemu poslovanju, usmerjena je v aktivno življenje brez kompromisov, posvečena neodvisnim in pogumnim ženskam, ki ne bežijo pred spremembami, ampak se zanje borijo. Moto znamke Lifespiration starts here opisuje le njihovo zavezanost k pravičnejši družbi!

"Lani smo imeli v središču komuniciranja sodobno, močno in aktivno žensko, ki jo je trg, na katerem delujemo, tudi prepoznal in dobro sprejel. Jasna in ciljno usmerjena komunikacija je privedla do tega, da nam je v času pandemije uspelo povečati prihodke, okrepiti svoj položaj na trgu in nas privesti do razvoja, kakovosti in izvirnosti izdelkov, ki jih ponujamo našim strankam," je povedala Sandra Gašparić, Answear Country Manager za Slovenijo in Hrvaško.

2. Imajo lastno blagovno znamko answear.LAB, s pomočjo katere v svet pošiljajo pomembna sporočila in v ospredje postavljajo vrednote.

Answear se zaveda, kako modna industrija vpliva na okolje. Zato so razvili lastno blagovno znamko v omejenih količinah answear.LAB, ki se proizvaja v Evropi in izkorišča potencial lokalnih proizvajalcev in oblikovalcev. 90 odstotkov izdelkov Answear.LAB prihaja iz linije Ethical Wardrobe, ki je izdelana iz 70 odstotkov trpežnih tkanin, ki so manj škodljive za okolje. Uporabljeni materiali so certificirani bombaž, lan, konoplja in poliester iz recikliranih ribiških mrež.

Answear z lastno blagovno znamko daje zgled drugim podjetjem v trajnostni proizvodnji, hkrati pa pošilja sporočila o pravicah žensk, neenakosti spolov v družbi, marginaliziranih skupinah in je tudi medij humanitarnih iniciativ. Sandra Gašparić je omenila, da se vsi v podjetju Answear zavedajo, da danes ni dovolj biti le spletna modna platforma.

"Želimo biti več kot to, a se pri tem nimamo za revolucionarje, temveč za navdihovalce. Želimo si spodbuditi druge blagovne znamke, pa tudi naše stranke, da si izboljšajo življenje, navdihujejo sebe, a so odgovorni do drugih ter tudi do našega planeta. Z lastno blagovno znamko želimo biti zgled drugim o trajnostni pridelavi, hkrati pa želimo pošiljati sporočila o pravicah žensk, neenakosti spolov v družbi, sporočila o marginaliziranih skupinah. Answear.LAB je blagovna znamka, s katero sodelujemo v humanitarnih pobudah – kot je nedavna akcija 'No shame. No Fear.', katere zaslužek je bil v celoti namenjen pomoči Ukrajini, medtem ko smo zaslužek lanske kolekcije 'Be Brave' namenili fundacijam, ki podpirajo ženske dejavnosti. Veseli smo, da je naša kampanja, ki podpira močne ženske in trajnostno modo prejela nagrado IPRA Golden World Award 2021, kar pomeni, da je naše delo prepoznano tako s strani uporabnikov kot tudi s strani stroke."

3. Answear ponuja 500 originalnih blagovnih znamk

Answear ponuja skupno 500 svetovnih blagovnih znamk, kot so Desigual, Vero Moda, športne znamke Adidas, Nike, New Balance, ikonične znamke kavbojk Levi's, Lee, Wrangler, prav tako tudi premium znamke Diesel, Guess Jeans, Boss, Hugo, Michael Kors, Valentino, DKNY, Victoria Victoria Beckham, Tommy Hilfiger. Ne glede na to, kateri slog ali blagovna znamka vam je všeč, ste lahko prepričani, da boste pri Answear našli izvirne modne izdelke.

4. Answear spodbuja pozitivno vedenje, navade in rešitve, ki bodo zmanjšale vpliv modne industrije na okolje

"Answear razume, da je naš planet naš najpomembnejši prijatelj. Poslani paketi do Answear kupcev pridejo v certificirani embalaži, pridobljeni s postopkom recikliranja. Prav tako so vsi izdelki iz istega naročila dostavljeni v enem paketu, ista embalaža pa se uporablja tudi za morebitno vračilo naročenih izdelkov z namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa in nastajanja nepotrebnih odpadkov. Kupci se dobro zavedajo škodljivih vplivov različnih industrij na naš planet, zato so se odločili za nakup izdelkov, izdelanih v skladu s trajnostnim razvojem," poudarja Sandra Gašparić in dodaja, da prav zato Answear svojim kupcem ponuja blagovne znamke in kolekcije, ustvarjene po vseh ekoloških standardih, da bi jih spodbudili k uporabi organskih in recikliranih materialov, kot so eko kolekcije Adidas, Armani, Birkenstock, Calvin Klein, Desiqual in Diesel.

5. Answear ponuja brezplačna vračila izdelkov in hitro dostavo

Izdelki, naročeni do 23:59, bodo poslani še isti dan, kar pomeni, da Answear ponuja hitro dostavo v 48 urah. Answear vsem strankam ponuja tudi brezplačno poštnino in vračila za naročila nad 40 evrov.

6. Answear je prvi uvedel program zvestobe

Answear je pred desetimi leti ustanovil program zvestobe Answear Club in tako postal eden prvih v modni industriji, ki ponuja to ugodnost. Vsi člani Answear Cluba lahko ob vsakem nakupu pretvorijo deset odstotkov vrednosti izdelka v točke, s katerimi lahko ob naslednjem naročilu zmanjšajo količino izbranega artikla ali celotne košarice za kar 50 odstotkov.

Answear zagotovo ni le še ena spletna trgovina z oblačili! Prepričajte se o njihovi blagovni znamki in kakovosti ter sledite njihovemu sloganu Lifespiration starts here!

