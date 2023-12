15 ekskluzivnih kozmetičnih blagovnih znamk na enem mestu

Oglasno sporočilo

Ste že slišali kdaj za Bomerx, perspektivno in inovativno podjetje, ki s svojimi vrhunskimi storitvami orje ledino na področju upravljanja priznanih kozmetičnih znamk? 20-članska zagnana ekipa strokovnjakov, priljubljeni izdelki bestseller in nagrada Grazia Beauty Award so le nekateri dejavniki, ki pričajo o tem, da bomo o Bomerxu v prihodnosti zagotovo še veliko slišali. Kdo pa sploh Bomerx je in kakšne izdelke vse vam ponuja?

Bomerxova ekipa priznanih strokovnjakov. Foto: Bomerx

Podjetje Bomerx je del mednarodne skupine podjetij, specializiranih za upravljanje kozmetičnih znamk priznanih tujih proizvajalcev. Njihova vizija je zelo preprosta, saj želijo svojim dobaviteljem omogočiti edinstven pristop do različnih prodajnih kanalov – primer tega so lepotni saloni, hoteli, SPA in wellness centri, premium parfumerije, lekarne in podobno. Bomerx je veliko več kot le dobavitelj, saj je v svetu kozmetike znan tudi po svoji neumorni vsestranskosti. Svojim kupcem B2B poleg natančno izbranih proizvodov namreč zagotavlja tudi celovit marketinški, prodajni in strokovno-izobraževalni pristop na najvišji mogoči ravni.

V Bomerxovi spletni trgovini najdete vse kozmetične izdelke na enem mestu

V Bomerxovi spletni trgovini lahko izbirate med več kot 1.500 različnimi izdelki ekskluzivnih blagovnih znamk, ki so obnorele na stotisoče žensk po vsem svetu. Da, tudi nekatere znane Slovenke (nekaj več o tem v nadaljevanju). To so izdelki za nego obraza, telesa in las; izdelki za nohte in depilacijo; pa dišave in ličila. Na svoj račun boste prišli tudi vsi tisti, ki radi posežete po prehranskih dopolnilih, (sprostitvenih) čajih in organskih proizvodih. Za vsakega nekaj. To je moto, s katerim se v podjetju Bomerx še kako radi pohvalijo. In prav to je tisto, kar jih poleg vrhunske kakovosti tudi najbolj odlikuje.

Več kot 15 ekskluzivnih blagovnih znamk z neverjetnimi sestavinami in učinkovitimi formulacijami lahko zdaj kupite tudi iz udobja domačega naslanjača.

BABOR, SOTHYS, ZOYA, THALGO in ELEMIS so le nekatere najbolj priljubljene. In zakaj blagovne znamke v Bomerxovi spletni trgovini tako zelo izstopajo?

Ker številke povedo več kot tisoč besed, naj samo omenimo, da na globalni ravni vsakih devet sekund nekdo kupi kremo Pro-Collagen Marine, ki klinično dokazano zmanjšuje videz drobnih linij in gub. Elemis je vodilna britanska negovalna in SPA kozmetika, ki ponosno sodeluje z več kot 1.600 prestižnimi hoteli in saloni.

Na tem mestu pa moramo predstaviti tudi svetovno znano blagovno znamko za nohte GELISH, ki je izdelala prvi permanentni lak za nohte v svetu kozmetike.

Pika na i uspešnega poslovanja je prejem letošnje prestižne lepotne nagrade

O Bomerxovi odličnosti in inovativnosti priča tudi prejem prestižne nagrade Grazia Beauty Award v kategoriji Nega obraza – izdelek, ki spremeni življenje. In kateri izdelek je tisti, ki je pokoril močno konkurenco, prepričal strokovno žirijo in osvojil zahtevna srca bralk? Gre za enega najbolj prodajanih izdelkov v spletni trgovini, in sicer za vlažilno kremo proti gubicam Elemis, ki je prepojena s pomirjujočim hidrolatom organske angleške vrtnice za vedno umirjeno in navlaženo polt.

Nagrajeni izdelek – Elemis vlažilna krema proti gubicam. Foto: Bomerx

Kaj pa o bestseller izdelkih, ki jih najdete tudi v Bomerxovi spletni trgovini, pravijo nekatere znane Slovenke?

Nika Ambrožič Urbas

"Obožujem kozmetiko in res sem vesela, da obstaja spletna trgovina, kot je Bomerx, ki s svojo ponudbo in prijaznim pristopom nikoli ne razočara. Do zdaj sem pri Bomerxu naročila že toliko izdelkov, da lahko z gotovostjo potrdim brezhiben in izjemno korekten servis. Izdelki prispejo v izjemno hitrem času, so čudovito zapakirani in vedno pospremljeni s personalizirano zbirko vzorčkov. Niti enkrat se mi še ni zgodilo, da bi bila nad kakšnim izdelkom razočarana. Tu je kakovost resnično na mestu. Zato tej spletni trgovini zaupam in se včasih odločim tudi za kakšen izdelek, ki ga še ne poznam. Sploh ker vem, da mi bo v primeru kakršnekoli dileme nekdo na drugi strani pomagal z nasveti. Hvala, ker ste!"

Foto: Bomerx

Jasna Vale

"Meni je Bomerx všeč zato, ker lahko dobim kakovostne znamke, ki so ponavadi dosegljive le v kozmetičnih salonih, tudi prek spleta. Moja najljubša kozmetična znamka je Babor, saj sem preizkusila že veliko njihovih izdelkov."

Foto: Bomerx

