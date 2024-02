Velik mednarodni uspeh slovenske fotografinje

Svetovna fotografska organizacija (World Photography Organisation) je razkrila nagrajence letošnjega natečaja Sony World Photography Awards. Na natečaj je bilo prijavljenih več kot 395 tisoč fotografij iz več kot 220 držav in ozemelj, med zmagovalce pa je žirija uvrstila tudi slovensko fotografinjo Ano Skobe, ki je osvojila prvo mesto med fotografi iz Hrvaške, Slovenije, Srbije, Črne gore in BiH.

"Falling out of time", nagrajena fotografija Ane Skobe Foto: Ana Skobe Žirijo je prepričala s fotografijo, ki je nastala decembra lani na otoku Tenerife. V delu pod umetniškim naslovom "Falling out of time" je zajela mogočen svetilnik v mehki večerni svetlobi. Ta se dviga visoko v jasno nebo, njegova izčiščena elegantna in geometrijska oblika pa nas presune v kontrastu z obalno pokrajino. Na njegovem vznožju je figura – razmišljujoča oseba, ki zre v prostranstvo oceana pred seboj. Sopostavitev samotne silhuete z neskončnim obzorjem ustvari trenutek refleksije in brezčasja.

Ana Skobe je ob uspehu na natečaju Sony World Photohraphy Awards dejala, da nagrada zanjo ni le osebni dosežek, temveč da tudi priča o živahni in raznoliki umetniški sceni v naši skupnosti.

"Prejeti regionalno nagrado na tako velikem tekmovanju je izjemno priznanje, zelo sem navdušena in počaščena, da je moje delo prepoznano med toliko nadarjenimi fotografi z vsega sveta," je poudarila.

Ana Skobe je arhitekturna fotografinja. Leta 2019 je magistrirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani na temo arhitekturne fotografije, trenutno svoja teoretična prizadevanja nadaljuje na doktorskem študiju. V fotografskih projektih posreduje svoje doživljanje prostora, pri čemer arhitekture zgolj ne opisuje, temveč združuje idejo, materializirano v objektu in njegovem odnosu do prostora s svojo lastno idejo o tem istem objektu. Zanima jo, kaj je v njem mogoče videti – kakšen je potencial njegovih specifičnih prostorskih rešitev in temu pravi (re)konstruiranje arhitekture.

Oglejte si še: