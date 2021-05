Večna klasika bo dobila Netflixovo različico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pripeljati Ano Karenino nazaj in jo s pomočjo Netflixa hkrati predstaviti vsemu svetu v izvirnem jeziku in številnih drugih je uresničitev sanj," je dejal Roman Kantor, ki bo napisal sodobno priredbo Tolstojeve uspešnice.

"To mislim povsem dobesedno, saj se mi je ideja o tej televizijski seriji porodila v sanjah in od takrat ji sledim," dodaja Kantor, ki bo prevzel tudi režijo skupaj z Valerijem Fedorovičem, Evgenijem Nikišovim, Natašo Merkulovo in Aleksejem Čupovom.

Glavno vlogo v klasičnem romanu Leva Nikolajeviča Tolstoja bo igrala Svetlana Kodčenkova, igralka iz filma Tinker Tailor Soldier Spy (Kotlar, Krojač, Vojak, Vohun). Za produkcijo serije skrbi moskovsko podjetje Produkcija 1-2-3, snemanje pa bo na lokacijah v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu.

"Neizmerno smo ponosni, da lahko s produkcijo 1-2-3 najavimo snemanje svoje prve ruske serije," je povedal direktor izvirne serije na Netflixu Michael Azzolino.

Tolstojeva večna uspešnica se začne z enim od najpogosteje citiranih stavkov v svetovni literaturi: "Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina je nesrečna po svoje." V različici Netflixa je Ana Karenina dama iz visoke ruske družbe in žena bodočega župana Sankt Peterburga, ki se zaljubi v Vronskega, drznega dediča. Njuna zveza ogroža občutljivo ravnovesje družinskih vezi in družbenih odnosov.

Izrazita epika je bila večkrat prilagojena v več jezikih za film in televizijo, vključno z različico Joeja Wrighta iz leta 2012, v kateri sta igrala Keira Knightley kot Ana Karenina in Aaron Taylor-Johnson kot Vronski.

Ameriška različica ruske klasike iz leta 2012. Foto: IMDb

Preberite tudi: