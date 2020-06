V kriminalnem romanu razgaljeno slovensko zakulisje pohlepa

Oglasno sporočilo

Noro zanimivo. Šokantno in pretresljivo. Zgodbe delujejo bizarne in nemogoče. Zakulisje o slovenskih spletkah, prevzemih in gospodarskih prevarah. Dokler ne izvemo, da gre za kriminalko, ki je delno pisana po resničnih zgodbah. Potem je šok popoln.

Dr. Samo Javornik predstavi vpogled v zakulisje pohlepa, želje po moči, denarju in obvladovanju sveta. Samooklicani – krvave sledi HŠP-jevcev je njegova tretja knjiga in prvi kriminalni roman. Dr. Javorniku, ki je sicer direktor podjetja Regia Group, je vloga pisatelja pisana na kožo. Suvereno, z ostrimi in natančnimi potezami z lucidno prodornostjo in obilo črnega humorja opiše drugo plat medalje velikih samooklicanih duhovnov in finančnih gurujev slovenske družbe. V vrtoglavem ritmu se menjavajo solze, znoj, kri in sperma – pa ne nujno v takšnem vrstnem redu. Licemernost slovenske družbe, duhovnost kot potrošni material, korupcija, zavist, škandali in vpetost v mednarodne kriminalne mreže. So naši dragi Samaritani, ki se z bleščečimi nasmeški izpostavljajo po raznoraznih sprejemih, pravzaprav "Happy Shiny People" oziroma HŠP-jevci? Za denar so pripravljeni prodati lastno dušo in po potrebi tudi ubijati.

Roman HŠP-jevci je napeta kriminalna zgodba, ki zajema obdobje več kot tridesetih let, v katerih se življenja naših junakov skrivnostno prepletejo v nerazdružljivi gordijski vozel hrepenenj, frustracij, želja in interesov. Zgodba iz poglavja v poglavje pridobiva dinamiko, konča pa se z vrtoglavim zaporedjem presenetljivih dogodkov. V ozadju zgodbe je pohlep po denarju, oblasti, moči in obvladovanju sveta. Kot finančni strokovnjak dr. Samo Javornik z ostrino britvice opiše finančne sheme, s katerimi povezani kradejo nepovezanim. Vse je fikcija, a hkrati je vse res. Skratka – z razburljivo in hkrati humorno kriminalno grotesko Samooklicani – krvave sledi HŠP-jevcev je Slovenija končno pridelala svojega naivno pikrega avtorja, ki skozi satirično zgodbo kaže ogledalo slovenski oligarhiji. In v njem vidimo, da je cesar gol.

Za razliko od najnovejših leposlovnih HŠP-jevcev, sta bili prvi dve knjigi dr. Sama Javornika usmerjeni na področje karme, reinkarnacije, psihološke in karmične astrologije. V prvem delu knjige Karma v horoskopu avtor bralcu postreže z mešanico astrologije, fizike, matematike, ekonomije, zgodovine, kvantne fizike, financ, kognitivne psihologije, antropologije, religij, antične filozofije, globinske psihologije, mistike, astronomije, ki so na poljuden način postavljene v razumljiv kontekst psihološke astrologije, vse skupaj pa je začinjeno z iskrivim avtorjevim slogom. V drugem delu bralca popelje skozi bogastvo astroloških karmičnih simbolov in signifikatorjev. Tako mu pomaga razumeti in interpretirati karmične vsebine vsakega horoskopa.

Dr. Samo Javornik je avtor treh knjig in direktor podjetja Regia Group ter vodja glasbene skupine FolkRola. Njegov knjižni prvenec in nadaljevanje sta bili prodorni knjigi Karma v horoskopu 1 in 2, sedaj pa je avtor naredil vratolomni luping in pristal v leposlovju. Tokrat na trg prihaja njegova tretja knjiga, prva kriminalka Samooklicani – krvave sledi HŠP-jevcev.

Sicer je dr. Javornik doktor ekonomskih znanosti, član častnega združenja Beta Gamma Sigma (BGS) in prejemnik mednarodnega priznanja za sholastične dosežke. Po študiju na Indiana University School of Business je diplomiral in magistriral na ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Njegovo področje specializacije je poslovno in finančno prestrukturiranje podjetij. Kot zunanji predavatelj sodeluje v podiplomskih programih FELU MBA in IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je predsednik odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo. Že peto leto je direktor družbe Regia Group.

O knjigi Samooklicani – krvave sledi HŠP-jevcev

Knjiga je zgrajena iz treh vsebinskih sklopov, ki se proti koncu prepletejo v crescendo finančnega prevzema nacionalnega telekomunikacijskega operaterja TELKO. V prvi zgodbi srečamo vojaka Srečka in njegovo osebno zgodbo, ki se začne v Nišu davnega leta 1986, ko prestopi prag vojašnice in začne služenje vojaškega roka. Spoznamo ga kot dobrodušnega naivneža, ki ga življenje postavlja v absurdne in komične situacije tistega časa, ki se mlajšim generacijam morda zdijo groteskne in nerealne. Služenje vojaškega roka predstavlja Srečkovo iniciacijo v odrasli svet. Svet, v katerem ni prostora za naivnost in dobrodušnost. Zgodba vojaka Srečka pričara časovno dimenzijo, v kateri skozi pripoved podoživimo razvoj družbenega okolja, spreminjajočega se vrednostnega sistema in osebnostnega razvoja, ki smo ga starejše generacije živele v zadnjih desetletjih. Srečko zaključi vojaški rok, doštudira, se poroči in kot finančni analitik na stranska vrata vstopi v monstrumski svet kapitala. To ni čisto njegov svet, zato ga kot ladjico brez krmarja življenje premetava sem ter tja. V veliko mednarodno finančno zaroto, v kateri se mednarodna združba loti prevzema družbe Telko, vstopi popolnoma slučajno, postane eden ključnih akterjev in za las odnese živo glavo.

Druga zgodba je zgodba o svetu "kvazi" duhovnosti, ki vse bolj preplavlja Slovenijo. Za eterično sliko idiličnega duhovnega razvoja vladajoče elite se skozi pripoved razkriva notranja praznina, ozadja in načini delovanja, ki so vse prej kot altruistična duhovnost. V tem delu pripovedi srečamo patološke značaje ljudi, ki si poskušajo zagotoviti prostor pod soncem. Pri tem cilji pozlatijo sredstva. Ko zavese padejo, se pokaže prava slika. Vse je posel. Lobiji in lobiranje, hlastanje za denarjem, ambicije, deviantno obnašanje. Se ta bleščeči duhovni svet sploh razlikuje od sveta financ in kapitala? Odgovor je ne. Celo obratno. Oba svetova sta tesno prepletena in drug drugemu služita kot všečna kulisa, za katero se skrivajo pravi obrazi naših junakov.

Tretja zgodba razkriva svet mednarodnih in domačih finančnih lobijev, tesno prepletenih s politiko. Bralcu je predloženo nekaj resnic modernega sveta: gorivo, ki poganja svet, je denar; in to veliko denarja; denar ustvarja denar; denar nima barve; interes je vse; posameznik je nepomemben; posameznik je potrošna roba. Bralcu se razkrijejo dimenzije mednarodnega finančnega trga. To, kar ste do včeraj mislili, da je veliko denarja, se v zgodbi izkaže kot drobiž. Tega denarja ne upravljajo golobradi mladeniči, ki se tako radi postavljajo pred televizijske kamere. Ta denar upravljajo mednarodni strateški interesi. In ko imamo opravka s strateškimi interesi, imamo opravka s tajnimi službami. Naloga tajnih služb je, da v lokalnem okolju poiščejo sodelavce, ki "razumejo, kaj je slovenski nacionalni interes". Tobin, Avram in druščina iz Mosada "poskrbijo" za interese Slovenije. Tone, upravljavec največjega slovenskega investicijskega sklada, postane osrednja figura na šahovnici. Od Mosada prejme ponudbo, ki je ne more zavrniti. Vstopi v igro. Postane ključna lobistična oseba projekta prevzema družbe Telko. Mahinacije, umori, podkupovanje, laži, finančne sheme, vpletenost politike …, vse to in še več je potrebno, da stvari stečejo v smer, ki si jo je zamislil Mosad.

Prepletanje treh zgodb daje bralcu občutek, da gre za dve časovni ladji, kjer ena potuje iz preteklosti v sedanjost, druga pa iz prihodnosti v sedanjost. Na neki točki pripovedi ladji trčita. Priča smo siloviti eksploziji soočenja naivnosti, puhloglavosti in brutalnih interesov lobijev in kapitala. Vse se dejansko začne na svečani podelitvi nazivov "Spiritualni mojster Gnani Purush", ki se pod pokroviteljstvom inštituta Azra odvrti v hotelu Excellsior v Ljubljani. Naši junakinji Lea in Azra postavita damski gambit. Vsi junaki romana so na podelitvi. Tudi predsednik Slovenije. Vrtiljak se začne vrteti.

Zgodba je deloma avtobiografska. Več na http://www.samojavornik.si/

