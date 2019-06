V 92. letu starosti umrla ameriška pisateljica Judith Krantz

V 92. letu starosti je v soboto v Los Angelesu umrla ameriška pisateljica knjižnih uspešnic Judith Krantz. Knjige avtorice, ki je veljala za "najbolj delavno na področju pogrošne literature", so bile prevedene v več kot 50 jezikov. Nekaj jih je prevedenih tudi v slovenščino, med njimi Princesa Daisy in Mistralova hči.

Judith Krantz se je rodila 9. januarja 1928 v New Yorku. Študirala je na Wellesley College, kjer je leta 1948 diplomirala. Po diplomi se je preselila v Pariz, kjer je delovala kot modna novinarka.

Začela kot modna novinarka, pisala je za številne revije

Po vrnitvi v New York je pisala članke za revije, najprej za Good Housekeeping, kjer je pozneje postala urednica za področje mode. V 27-letni novinarski karieri je pisala še za revije, kot so Macleans, McCall's, Ladies' Home Journal in Cosmopolitan.

Podpisala se je pod številne uspešnice

Leta 1977, ko je bila stara 50 let, je izdala svoj prvi roman Scruples, ki je kmalu postal uspešnica. Sledil je roman Princesa Daisy, ki je bil med bralci prav tako dobro sprejet. Krantzeva se podpisuje še pod romane Manhattan bo moj, Dokler se ne snideva spet, Lesket, Scruples 2, Lovers, Spring Collection in The Jewels of Tessa Kent.

Judith Krantz se je podpisala pod številne knjižne uspešnice. Po svetu so prodali več kot 80 milijonov izvodov njenih knjig. Foto: Getty Images

Svojo izgubo nedolžnosti je dojemala kot izjemno pomembno

V svojih romanih je opisovala življenje premožnih in osupljivo lepih ljudi, pisala pa je tudi o spolnosti. V knjigi spominov iz leta 2000 z naslovom Sex and Shopping: The Confessions of a Nice Jewish Girl je pojasnila, da v vsakem od njih vsaj en lik izgubi nedolžnost, kot razlog pa navedla, da svojo lastno izkušnjo tega dojema kot izjemno pomembno.

Po svetu so prodali več kot 80 milijonov izvodov njenih knjig. Po sedmih romanih so bile posnete tudi televizijske miniserije, pri večini od njih je s svojim možem Stevom Krantzem, ki je umrl leta 2007, sodelovala kot izvršna producentka. S Krantzem je bila poročena 53 let.