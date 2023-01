Uspeh slovenske knjige: na Berlinalu se bo potegovala za ekranizacijo

Prireditev Knjige na Berlinalu (Books at Berlinale) na 73. mednarodnem filmskem festivalu, ki bo potekal med 16. in 26. februarjem, pripravljajo v sodelovanju s frankfurtskim knjižnim sejmom. Knjige so v igri za morebitne ekranizirane priredbe, med letošnje kandidatke pa se je izmed 190 naslovov iz več kot 30 držav uvrstila tudi slovenska knjiga.

Avtofikcijski, esejistični roman Dijane Matković Zakaj ne pišem s prizori iz avtoričinega življenja, ki so močno prepleteni z družbeno in literarno refleksijo, pripoveduje o silnicah, ki tistim od spodaj onemogočajo eksistenco in ustvarjanje.

"Roman družbe poznega kapitalizma 21. stoletja"

Foto: Mladinska knjiga "Toda prav lahko bi bil naslov tudi Zakaj pišem, saj obenem pokaže, da se lahko krivicam zoperstavimo s preseganjem in spajanjem identitet v razredno zavest in z ustvarjanjem širše, solidarne skupnosti," so o romanu zapisali pri Cankarjevi založbi in delo označili "za roman tega trenutka, roman družbe poznega kapitalizma 21. stoletja, ki mu je Dijana Matković našla jezik - odkrit do bolečine, prežet z analitičnim dvomom in bojevit v svoji zahtevi po resnici".

Knjiga je izšla pri Cankarjevi založbi leta 2021. Po prvotnih načrtih urednika Aljoše Harlamova bi morala biti zbirka esejev, vendar je avtorica urednika, kot je povedal na lanski predstavitvi dela, hitro zavrnila, češ da si ne želi poobjavljati svojih esejev, da pa ima v načrtu roman. Harlamov je ponudbo sprejel in bil, kot je poudaril, nad izdelkom prijetno presenečen.

Dijana Matković je tedaj povedala, da je želela z delom, ki je označen za deloma avtofikcijski, deloma esejistični roman, odpreti prostor, kjer se lahko posameznik počuti slabo, šibko ali žalostno, česar današnji svet ne prenese. Naslov se ji je zdel duhovit, saj knjiga ne nazadnje ni tako tanka, vendar pa obenem v delu opiše kar nekaj težav, zaradi katerih se marsikdo ne odloči pisati.

Dijana Matković (1984) je pisateljica, prevajalka in publicistka, urednica portala Disenz. Med drugim je avtorica zbirke kratke proze V imenu očeta (2013).