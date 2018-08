Umrla je legenda ameriške komedije

V newyorški bolnišnici je v nedeljo po zapletih s pljučnico umrl ameriški dramatik in scenarist Neil Simon, eden najboljših in najbolj plodnih piscev komedij v zgodovini ameriškega gledališča. Star je bil 91 let.

Neil Simon velja za enega najboljših komediografov v ameriški literarni zgodovini. Bil je prepričan, da je "naše življenje smešno in žalostno, gledališče, kot refleksija življenja, pa bi moralo biti enako", so o njegovem delu še zapisali na Portalu slovenskega gledališča. Foto: Getty Images Scenarist Neil Simon je desetletja sinonim za ameriško gledališko komedijo in njen komercialni uspeh. Med ameriške broadwayske zvezde ga je izstrelila komedija The Odd Couple iz leta 1965, ki je zaživela tudi v filmu Čuden par in kot televizijska serija.

Kot so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP, je bil pisec legenda ameriškega gledališča ter zaslužen za oblikovanje ameriškega humorja v 60. in 70. letih preteklega stoletja, podobno kot to vlogo pripisujejo Woodyju Allenu. Pisal je predvsem o vsakdanjem življenju v ameriškem urbanem okolju in družinskih sporih.

Humoren vpogled v življenje povprečnega Američana

"V petih desetletjih svojega pisanja je ustvaril enkraten, natančen in humoren vpogled v življenje povprečnega ameriškega človeka ter komično sliko življenja in tegob navadnih ljudi," so o njegovem delu zapisali na Portalu slovenskega gledališča.

V svojih igrah je, kot so še zapisali, "razgaljal človeške slabosti in publiko pripravil do tega, da se je smejala svojim slabostim, napakam in neumnostim". Njegovi liki so večinoma Judje, Newyorčani in pripadniki ameriškega srednjega razreda. Njegove igre so večinoma avtobiografske, saj je snov zanje črpal iz lastnega življenja.

Ameriška igralka Elaine Joyce in pisec Neil Simon Foto: Getty Images

Pred družinskimi prepiri se je zatekel v knjižnico in kino

Rodil se je 4. julija leta 1927 v Bronxu v New Yorku in odraščal v predelu Washington Heights na severnem Manhattnu v času velike depresije, ki je izbruhnila dve leti po njegovem rojstvu. Izhajal je iz judovske družine. Z očetom in materjo, katerih zakon je bil ves čas na robu ločitve, tudi zaradi finančnih težav, je bil pogosto v sporu.

Pred družinskimi prepiri se je pogosto zatekal v knjižnico in kino. Oboževal je zgodnje filme Charlieja Chaplina in Busterja Keatona. Po nekaj letih med rezervisti zračne enote ameriške vojske in po koncu srednje šole je začel pisati komedije za radio in televizijo, na primer za oddajo komika Sida Caesarja Your Show of Shows.

Preboj na Broadway

Kasneje se je posvetil gledališkemu svetu, preboj na Broadway mu je uspel z igro Come Blow Your Horn (1961). Kot piše tudi slovenski gledališki portal, ga je pri tej komediji navdihnil njegov in bratov odhod od doma in njuna želja, da si ustvarita lastno življenje. Že ta komedija vsebuje vse, kar je kasneje postalo Simonov zaščitni znak - duhovite dialoge, večplastne like in srečen konec. Leta 1963 je komedija doživela filmsko upodobitev s Frankom Sinatro.

Vstop v Hollywood

Istega leta je Simon Neil napisal romantično komedijo o mladem zakonskem paru, ki se navaja na skupno življenje, Barefoot in the Park. Kritiško dobro sprejete in komercialne uspešnice so postale še že omenjena komedija The Odd Couple, The Sunshine Boys (1972) in Lost in Yonkers (1990).

Številne njegove igre so našle svoje mesto v Hollywoodu. Leta 1967 je komedija Bosa v parku (Barefoot in the Park) doživela tudi filmsko upodobitev z Robertom Redfordom in Jane Fonda. Za vlogo v filmu Dekle za slovo (1977) po komediji The Goodbye Girl si je Richard Dreyfuss prislužil oskarja, film Čuden par po igri The Odd Couple, ki je na velikem platnu zaživel leta 1968 in v katerem sta zaigrala Walter Matthau in Jack Lemmon, pa je Simonu prinesel prvo nominacijo za oskarja. Komedijo so priredili tudi za televizijo, predvajali so jo pet sezon (1970-1975).

Slovensko občinstvo je Neila Simona lahko spoznalo prek farse Govorice iz leta 1988, ki jo je pred leti priredilo Slovensko ljudsko gledališče Celje. Foto: Jaka Babnik / Facebook Slovensko Ljudsko gledališče Celje

Govorice v celjskem gledališču

Slovensko občinstvo ga je lahko spoznalo prek farse Govorice iz leta 1988, ki jo je pred leti priredilo Slovensko ljudsko gledališče Celje. Opisana je kot "imenitna komedija zmešnjav, nesporazumov in sumničenj, ki izhajajo iz želje, da bi ugledni meščani za vsako ceno zaščitili svoje dobro ime".

Nagrajeni komedijant

Za svoje delo je prejel številne ugledne nagrade - štiri nagrade tony, Pulitzerjevo nagrado za dramo (1991) in nagrado Marka Twaina. Je pisec, ki je skupno prejel največ nominacij za nagradi tony in oskar. Leta 1983 so Alvin Theatre na Broadwayu preimenovali v Neil Simon Theatre.

"Bil je pisatelj in umetnik, ki ni prenehal raziskovati svoje notranjosti in odkrivati novih stvari. Pisal je vsak dan in našel povezavo v vseh nas," je za AFP povedal Simonov dolgoletni prijatelj Bill Evans, ki je sporočil vest o smrti.

Raje je pisal za gledališče kot film

Kot so še zapisali na Portalu slovenskega gledališča, je Neil raje pisal za gledališče kot film, saj je menil, da mora s filmskim scenarijem zadovoljiti veliko ljudi, medtem ko lahko gledališke igre piše zase, všeč morajo biti le režiserju. Pisanje je bilo zanj pobeg pred svetom, ki pritiska nanj, o njegovem dojemanju lastnega ustvarjanja še pišejo na omenjeni spletni strani.

Neil Simon velja za enega najboljših komediografov v ameriški literarni zgodovini. Bil je prepričan, da je "naše življenje smešno in žalostno, gledališče, kot refleksija življenja, pa bi moralo biti enako", so o njegovem delu še zapisali na Portalu slovenskega gledališča.