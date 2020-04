Umrl priljubljen švedski pisatelj Per Olov Enquist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je eden najbolj poznanih švedskih pisateljev in dramatikov Per Olov Enquist, je danes sporočila njegova družina. Star je bil 85 let, umrl pa je v spanju po dolgi bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.