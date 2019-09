Umrl je priznani fotograf Robert Frank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 95. letu je umrl priznani fotograf Robert Frank, ki se je po pisanju The New York Timesa s svojimi surovimi dokumentarnimi posnetki uvrstil med največje fotografe 20. stoletja. V Švici rojeni Frank je zaslovel s knjigo The Americans, ki predstavlja svojevrsten mejnik v zgodovini fotografije.

Robert Frank se je 9. novembra 1924 rodil v švicarskem Zürichu, bil je potomec nemških Judov. Fotografija ga je pritegnila pri 12. letih, od 16. leta dalje pa se je te umetnosti učil kot pomočnik fotografov v Zürichu in Baslu.

Modni fotograf, ki je zaslovel s knjigo

Po drugi svetovni vojni se je Frank preselil v ZDA, kjer je sprva deloval kot modni fotograf in fotoreporter za revije, kot so Fortune, Life, Look in Harper's Bazaar. A na neki točki se je "naveličal romantike". Oprtan z leicami se je podal na ulice, da bi beležil utrinke iz vsakdanjega življenja.

Zaslovel je s knjigo The Americans, ki je izšla leta 1958 v Franciji. V njej je objavil fotografije, ki jih je posnel na seriji potovanj po ZDA z družino in predstavil brezkompromisen pogled na ameriško družbo, hkrati pa ustvaril delo, ki je izjemno zaznamovalo tedaj uveljavljeno razumevanje novinarske fotografije.

S svojim delom je Frank pomembno vplival tudi na mnoge pisce bitniške generacije, kot sta Allen Ginsberg in Jack Kerouac. Kerouac je v predgovoru ameriške izdaje dela The Americans zapisal, da je Frank "izcuzal žalostno ameriško pesem" in jo prenesel v fotografijo.

V 60. letih se je Frank začel ukvarjati tudi s filmom in v karieri posnel več kot 20 kratkih filmov. Nazadnje lanski kratki dokumentarec z naslovom Harry Smith at the Breslin Hotel.