Umrl je kipar Viktor Plestenjak

Viktor Plestenjak, rojen leta 1944 v Ljubljani, je leta 1967 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Bil je izrazito dober portretist, specialko za portret pa leta 1970 končal pri profesorju Zdenku Kalinu. Istega 1970 je prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Poleg portretov ljudi je rad upodabljal tudi živalske figure. Njegov cilj je bil doseči harmonijo, kjer se oblike, volumni, ploskve, svetloba, sence prepletajo v celoto, ki da umetniškemu izdelku karakter in dušo, je o njegovem delu za MMC zapisala profesorica likovne pedagogike Milena Rupar.

Kiparjeva umetnost "je plod večletnega raziskovanja, ki ga je pripeljala do dinamičnih in vase zazrtih antropomorfnih in živalskih oblik. Kar se uteleša v glavi, se sproti rojeva pod umetnikovimi prsti. Njegovo kiparstvo ni samo lepo in likovno dovršeno, temveč v sebi nosi presunljivo umetniško sporočilo", so zapisali na spletni strani galerije Hest.

Plestenjakova bronasta skulptura Roža Portoroža Foto: osebni arhiv

Imel je blizu 20 samostojnih in 30 skupinskih razstav, med njegovimi javnimi deli v Sloveniji velja omeniti Rožo Portoroža, bronasto skulpturo, ki leži na osem ton težkem apneničastem kamnu ter predstavlja deklico, ki se v Portorožu nastavlja soncu, ob njej pa še spomenik Antonu Sovretu v Šavni pri Hrastniku, spomenik Svete Barbare, ki so ga iz Fiese preselili v Zasavje, v Dolenjskih Toplicah stoji njegova prenovljena lesena skulptura z novim dodatkom, krono, ki jo je lani preimenoval v korono, deloval je tudi v Banjaluki, kjer je v prejšnjem stoletju pred tamkajšnjo katedralo Sv. Bonaventure v kamen izklesal dva reliefa.

Je tudi avtor najbolj prestižnega priznanja v svetu slovenskega klubskega nogometa, pokala SPINS XI, ki ga prejemajo najboljši igralci v domačem prvenstvu. Poleg kiparstva se je poklicno ukvarjal z glasbo, saj je bil od leta 1972 pa vse do upokojitve zaposlen kot violist v simfoničnem orkestru RTV Slovenija.