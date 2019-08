Takšnega festivala še ni bilo!

Oglasno sporočilo

50 let festivala narodno-zabavne glasbe bomo na Ptuju praznovali kar tri dni: 9., 10. in 11. avgusta.

Prvi festival se je zgodil leta 1969 v organizaciji Radia Ptuj, ki se je tako vključil v praznovanje 1900. obletnice prve omembe mesta Ptuj.

Ansambli v zadnjem času na Ptuju tekmujejo v dveh kategorijah: v kategoriji klasičnih kvintetov in kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel sodeluje z dvema novima skladbama, ki še nista bili javno predvajani ali izdani na nosilcih zvoka in z neobjavljenim besedilom.

Štirje kovači so na festivalu na Ptuju nastopili in slavili mnogokrat.

Sprehod skozi desetletja

Leta 2015 smo ob 46. festivalu začeli pregled dozdajšnjega dogajanja na festivalih, Odštevanje do abrahama, torej 50. festivala.

Prvo desetletje smo ponovno odgrnili leta 2015. Ansambli niso tekmovali, temveč so nas s svojimi nastopi popeljali v prvo desetletje festivala, v obdobje 1969–1979, ko so nastale številne festivalske uspešnice, ki se jih ljubitelji narodno-zabavne glasbe še dobro spominjajo. Večer spominov se je obiskovalcev dotaknil z vižami takrat ravno preminulega legendarnega Slavka Avsenika. Skladba Tebi, Slovenija v izvedbi ansambla Slovenija je postala viža prvega desetletja najstarejšega slovenskega festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije.

Ptujski festival smo 1. septembra 2016 pripravili na novem prizorišču, na turnirskem prostoru ptujskega gradu. Večer je bil v znamenju obujanja starih festivalskih viž drugega desetletja, obdobja 1979–1988. Jaka Šraufciger (Vinko Šimek) in Dudek (Martin Sagner) sta odpela zmagovalno pesem drugega večera spominov Odštevamo do abrahama Mi mejaši smo pajdaši.

Vinko Šimek – Jaka Šraufciger v elementu Z legendarno pesmijo ansambla Fantje z vseh vetrov Te domače viže v izvedbi skupine Pepi Krulet se je pred dvema poletjema na grajskem turnirskem prostoru pričel tretji Večer spominov (Odštevamo do abrahama), ko so tretje desetletje obudili z najlepšimi in nagrajenimi vižami festivalskega obdobja 1989–1998. Poslušalce so znova osvojili Štajerski baroni s pesmijo Po haloških gričih.

Festival, posvečen četrtemu desetletju, je bil razdeljen na dva dela. Najprej je bil tekmovalni del z novimi skladbami izbranih ansamblov. V drugem delu, Odštevamo do abrahama, pa je sledila predstavitev najlepših viž glasbenega dogajanja na festivalih med letoma 1999 in 2008. Največ glasov je tokrat zbrala skladba Nisem pozabil avtorjev Lada Šurle in Fanike Požek v izvedbi Mladih Dolenjcev.

Mladi Dolenjci so lani postali zmagovalci z najpriljubljenejšo pesmijo četrtega desetletja najstarejšega festivala domače glasbe.

Odšteli smo do abrahama!

Ptujski festivalski abraham je tu in z njim trije dnevi glasbenega dogajanja.

V petek, 9. avgusta, se obeta še zadnji, peti festivalski večer Odštevamo do abrahama. Tokrat se bodo za lovoriko najboljšega med najboljšimi v petem desetletju festivala pomerili Pajdaši s skladbo Le srcu je treba verjeti, ansambel Dar (ki bo nadomeščal Zreško pomlad) s skladbo Naj ne beži mladost, Akordi bodo nastopili z vižo Akordi ljubezni, Petka z zmagovalno skladbo Srčni muzikant, Nemir s pesmijo Da bi nekdo, Vikend s skladbo Ko polko urežem, Žargon s skladbo Kdor jo rad ima, Prleški kvintet z vižo Izginile so sanje, Mladi Pomurci s pesmijo Mladost se ne ponovi in ansambel Boršt, lanski zmagovalec, s skladbo Kot reka svobode.

V soboto, 10. avgusta, bo na glavnem, Mestnem trgu najstarejšega mesta v Sloveniji okoli poldneva najprej okrogla miza z naslovom Usoda narodno-zabavnih festivalov na Ptuju in v Sloveniji. K besedi bodo vabljeni vsi organizatorji festivalov in drugi, predvsem glasbeni strokovnjaki. Festivali so za razvoj glasbe izjemnega pomena, kar potrjuje predvsem ptujski festival, ki je "aktiven" le kakšno desetletje manj kot narodno-zabavna glasba sama.

Po okrogli mizi se bo na Ptuju pelo in igralo s številnimi izbranimi ansambli še dolgo v noč. Noč bo prinesla še zadnje dejanje abrahama, osrednji kulturno-zabavni dogodek s slavnostnim koncertom. Predstavilo se bo več kot 20 mladih, še neuveljavljenih ansamblov, ki bodo igrali melodije iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe.

V nedeljo, 11. avgusta, bo finalni večer 50-letnega festivalskega dogajanja na Ptuju, ko bodo poslušalci lahko uživali ob poslušanju 25 najlepših festivalskih viž. V finalu festivalskega dogajanja bo izbrana tudi naj viža vseh ptujskih festivalov NZG.

